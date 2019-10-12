لعشاق الجبنة.. لا تكثروا من تناولها تسبب زيادة الوزن

يحتوي الجبن مثل جميع منتجات الألبان الأخرى، على اللاكتوز الذي يصعب هضمه بالنسبة لكثير من الأشخاص، وبالتالي يمكن أن يسبب استهلاكها مشكلات تتعلق بالجهاز الهضمي.
توجد العديد من الأطعمة التي اتفق الجميع على مذاقها الرائع، على سبيل المثال الجبنة، تعتبر أحد الأطعمة التي تسبب هوس لعشاقها، فلا أحد يستطيع مقاومة فطيرة الجبنة الطازجة، او بيتزا بمكيس من الجبن، وبالرغم من مذاقها المميز، إلا إن تناولها يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال تعمل على زيادة الوزن بشكل ملحوظ، إضافة إلى رفع معدلات الكوليسترول الضارة في الجسم، وبالنسبة لضغط الدم، تعمل على رفع معدلاته، مما يضعك في خطورة بالغة، نقلًا عن "timesofindia".
تعتبر الجبنة إدمان من نوع آخر، مثل الأطعمة السريعة، ولكنها مغذية بشكل كبير مثل الأطعمة الصحية، إضافة إلى ذلك، يمكن استهلاكها بعدة طرق، على سبيل المثال وضعها في ساندوتش، او يمكن اضافتها إلى المكرونة والحلويات، على الجانب الآخر، يؤدي الإفراط في استهلاك الجبنة إلى العديد من المشكلات الصحية، وما يلي بعض
تعتبر الجبنة إدمان من نوع آخر، مثل الأطعمة السريعة، ولكنها مغذية بشكل كبير مثل الأطعمة الصحية، إضافة إلى ذلك، يمكن استهلاكها بعدة طرق، على سبيل المثال وضعها في ساندوتش، او يمكن اضافتها إلى المكرونة والحلويات، على الجانب الآخر، يؤدي الإفراط في استهلاك الجبنة إلى العديد من المشكلات الصحية، وما يلي بعض منها:
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1-زيادة معدلات الكوليسترول
بالرغم من إن الجبنة تعتبر مكون أساسي في وجبة الإفطار والعشاء، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وتصل الآثار السلبية، إلى أمراض تتعلق بالقلب والأوعية الدموية، وتصلب الشرايين، كما إن زيادة الوزن تعتبر من الآثار الأولى للإفراط في تناول الجبنة، ولكن ذلك لن يمنعك من استهلاكها، فيمكنك اختيار الأنواع الصحية، الخالية من الدهون المشبعة، مثل الجبنة القريش، حيث تحتوي على معادن يحتاجها الجسم مثل الكالسيوم، دون التسبب في زيادة الوزن، كما ينصح خبراء التخسيس بتناولها بجانب الخضراوات الورقية في الصباح.
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2-زيادة الوزن
بينما تزودك الجبنة بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، في المقابل تمنحك سعرات حرارية عالية، وبالتالي فإن استهلاك الأطعمة الغنية بمعدلات عالية من السعرات الحرارية، يجعلك أكثر عرضة لزيادة الوزن، وخاصة إذا لم تقم بأي تمرينات رياضية، وبالرغم من إن السعرات الحرارية ليست سيئة في المطلق، إلا أن الشخص العادي يتناول المزيد من السعرات الحرارية، أكثر من التي سيحرقها ، ويتم تحويل السعرات الحرارية الزائدة إلى دهون، لذا حاول ألا تفرط في الجبنة.
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3-ارتفاع ضغط الدم
تحتوي الجنبة على نسبة لا يستهان بها من الأملاح، وبالرغم من إن الجسم يتطلب الصوديوم، للقيام بوظائفه، إلا إن الإفراط في استهلاكه، سيكون مضر بشكل ملحوظ، ونظرًا لأن الجيمع ينجذب إلى الأطعمة السريعة الغنية بالأملاح، ستجد إن جسمك أصبح محمل بمعدلات عالية من الأمراض، من بينها ضغط الدم المرتفع، الذي يجعلك على حافة الإصابة بأمراض القلب والكليتين.
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4-مشكلات في الهضم
يحتوي الجبن مثل جميع منتجات الألبان الأخرى، على اللاكتوز الذي يصعب هضمه بالنسبة لكثير من الأشخاص، وبالتالي يمكن أن يسبب استهلاكها مشكلات تتعلق بالجهاز الهضمي، مثل الغازات أو الانتفاخ، علاوة على ذلك، لا يحتوي الجبن على ألياف، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالإمساك.
لا مانع من تناول الجبن بمختلف أنواعها، ولكن عليك بالتقليل من تناولها، أو يمنك استهلاكها بجانب الخضراوات الغنية بالألياف، مثل الخيار والطماطم والخس، حتى تحصل على قيمة غذائية عالية، وإذا كنت ترغب في بيتزا تحتوي على جميع أنواع الجبن، لا تحرم نفسك، ولكن عليك بممارسة التمرينات الرياضية بعد استهلاكها.
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