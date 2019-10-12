لعشاق الجبنة.. لا تكثروا من تناولها تسبب زيادة الوزن

يحتوي الجبن مثل جميع منتجات الألبان الأخرى، على اللاكتوز الذي يصعب هضمه بالنسبة لكثير من الأشخاص، وبالتالي يمكن أن يسبب استهلاكها مشكلات تتعلق بالجهاز الهضمي.

تحرير:إسراء سليمان ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

أضرار الجبن

توجد العديد من الأطعمة التي اتفق الجميع على مذاقها الرائع، على سبيل المثال الجبنة، تعتبر أحد الأطعمة التي تسبب هوس لعشاقها، فلا أحد يستطيع مقاومة فطيرة الجبنة الطازجة، او بيتزا بمكيس من الجبن، وبالرغم من مذاقها المميز، إلا إن تناولها يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال تعمل على زيادة الوزن بشكل ملحوظ، إضافة إلى رفع معدلات الكوليسترول الضارة في الجسم، وبالنسبة لضغط الدم، تعمل على رفع معدلاته، مما يضعك في خطورة بالغة، نقلًا عن "timesofindia".

تعتبر الجبنة إدمان من نوع آخر، مثل الأطعمة السريعة، ولكنها مغذية بشكل كبير مثل الأطعمة الصحية، إضافة إلى ذلك، يمكن استهلاكها بعدة طرق، على سبيل المثال وضعها في ساندوتش، او يمكن اضافتها إلى المكرونة والحلويات، على الجانب الآخر، يؤدي الإفراط في استهلاك الجبنة إلى العديد من المشكلات الصحية، وما يلي بعض