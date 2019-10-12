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لعشاق الجبنة.. لا تكثروا من تناولها تسبب زيادة الوزن

يحتوي الجبن مثل جميع منتجات الألبان الأخرى، على اللاكتوز الذي يصعب هضمه بالنسبة لكثير من الأشخاص، وبالتالي يمكن أن يسبب استهلاكها مشكلات تتعلق بالجهاز الهضمي.
تحرير:إسراء سليمان ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
أضرار الجبن
أضرار الجبن
توجد العديد من الأطعمة التي اتفق الجميع على مذاقها الرائع، على سبيل المثال الجبنة، تعتبر أحد الأطعمة التي تسبب هوس لعشاقها، فلا أحد يستطيع مقاومة فطيرة الجبنة الطازجة، او بيتزا بمكيس من الجبن، وبالرغم من مذاقها المميز، إلا إن تناولها يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال تعمل على زيادة الوزن بشكل ملحوظ، إضافة إلى رفع معدلات الكوليسترول الضارة في الجسم، وبالنسبة لضغط الدم، تعمل على رفع معدلاته، مما يضعك في خطورة بالغة، نقلًا عن "timesofindia".
تعتبر الجبنة إدمان من نوع آخر، مثل الأطعمة السريعة، ولكنها مغذية بشكل كبير مثل الأطعمة الصحية، إضافة إلى ذلك، يمكن استهلاكها بعدة طرق، على سبيل المثال وضعها في ساندوتش، او يمكن اضافتها إلى المكرونة والحلويات، على الجانب الآخر، يؤدي الإفراط في استهلاك الجبنة إلى العديد من المشكلات الصحية، وما يلي بعض
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دراسة: طعام المنزل يحميك من المواد الكيمائية السامة

العادات الغذائية التي تتبعها تحدد الطريقة التي تعيش بها وتؤثر على صحتك بالسلب أو الإيجاب، ولأن الأطعمة السريعة والوجبات الخفيفة المليئة بالدهون والجبن غالبا ما تثير شهيتك أغلب الأوقات مما يجعلك لا تتناول ما يكفي من الأطعمة الصحية كالخضروات والفاكهة وتحصل على العناصر الغذائية اللازمة. ولكن هل فكرت يوما أن الأطعمة المغلفة وسريعة التحضير أو حتى التي تشتريها مطهية من الخارج تحمل مواد كيميائية تؤثر على صحة جسمك؟ تشير دراسة جديدة إلى أن تناول وجباتك الغذائية يحميك من المواد الكيميائية السامة إلى الأبد المرتبطة بمشاكل الإنجاب والمناعة والسرطان.
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تناول اللحوم الحيوانية يحارب الاكتئاب خلال 3 أسابيع

يحاول الخبراء دائمًا البحث عن طرق بسيطة، للتخلص من مرض العصر النفسي وهو "الاكتئاب"، على سبيل المثال ممارسة التمرينات الرياضية باستمرار، كما إن التحدث مع الأصدقاء والأقارب يفيد بشكل كبير، وإذا كنت تفضل العزلة في مثل هذه الأوقات، يمكنك كتابة الأشياء التي تزعجك في ورقة، وحاول التفكير في حلول إيجابية، ولكن لا تجعل الاكتئاب ينتصر عليك، وآخر ما جاءت به الدراسات، إن النظام الغذائي الغني بالخضراوات والأسماك واللحوم الحيوانية، يساعد بشكل كبير في التخلص من الاكتئاب في أقل من شهر، نقلًا عن "dailymail".
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يزداد وزنك ولا تعلم السبب| الغدة الدرقية أحد الأسباب

زيادة الوزن في كثير من الأوقات تحدث دون قصد منك، ولكن تكون نتيجة اتباع بعض من العادات غير الصحية على المدى الطويل، على سبيل المثال الإفراط في تناول الدهون المصنعة، إضافة إلى تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، كما إن السكريات المضافة والمصنعة تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، لذا عليك بممارسة التمرينات الرياضية بشكل يومي، من أجل الحفاظ على صحتك من جانب، ومن جانب آخر لتجنب تراكم الدهون في الجسم على المدى الطويل، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
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الام-القدم

هل هناك علاقة بين السمنة ومشكلات القدمين؟

السمنة أو الوزن الزائد يحمل العديد من المخاطر الصحية للإنسان، وإذا لم يتم لحاق الأمر عن طريق فقدان الوزن الزائد والتخلص من الدهون في الجسم ستكون عرضة لأمراض والسكري وغيره من الأمراض. ولكن هل فكرت من قبل أن وزنك الزائد قد يسبب مشكلة للقدمين ولا تستطيع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتصبح في أفضل حالاتك عند القيام بمهامك اليومية؟.. في الغالب لا تعرف، وفي اليوم العالمي لمكافحة السمنة الموافق 11 أكتوبر من كل عام، اعرف تأثيرها على قدميك وفقا لما ذكره موقع Institute for Preventive Foothealth.
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ما أسرع طريقة لفقدان دهون الفخذين والمؤخرة؟

السمنة مشكلة تهدد النساء والرجال بشكل كبير، وعلى حسب طبيعة كل جسم، فإن الدهون تتراكم في مكان معين يختلف من واحد إلى آخر، وعند بدء نظام جديد من أجل تخسيس منطقة معينة قد يستغرق الأمر وقتا ربما شهور أو حتى سنوات خاصة إذا كانت الدهون المتراكمة في الفخذين والمؤخرة. وفي اليوم العالمي لمكافحة السمنة الموافق 11 أكتوبر من كل عام، يجب إجراء تغييرات على حياتك من أجل صحة جيدة ورؤية النتائج سريعا، وإذا كنت من الأشخاص التي تتراكم الدهون في الأرداف، فتعرف على طرق بسيطة تساعدك وفقا لما ذكره موقع Livestrong.com.
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تناول العشاء في وقت مبكر يعزز من الحالة المزاجية

صحة الجسم والرشاقة من الأشياء الهامة التي تشغلنا، وخاصة في الآونة الأخيرة، بعد التطور وتقدم الخطط المتعلقة بالتغذية السليمة، وجد الخبراء إن زيادة الوزن تأتي أيضًا من اتباع بعض العادات الخاطئة، وعدم القدرة على التنظيم الجيد للوجبات، بما في ذلك تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، لذا من الهام التعرف على الفوائد الصحية لتناول العشاء في وقت مبكر، على سبيل المثال يقلل من خطورة الإصابة بالسمنة، ويخفض من فرص الإصابة بالسرطان، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
السمنة-زيادة-الوزن (2)

يزداد وزنك ولا تعلم السبب| الغدة الدرقية أحد الأسباب

زيادة الوزن في كثير من الأوقات تحدث دون قصد منك، ولكن تكون نتيجة اتباع بعض من العادات غير الصحية على المدى الطويل، على سبيل المثال الإفراط في تناول الدهون المصنعة، إضافة إلى تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، كما إن السكريات المضافة والمصنعة تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، لذا عليك بممارسة التمرينات الرياضية بشكل يومي، من أجل الحفاظ على صحتك من جانب، ومن جانب آخر لتجنب تراكم الدهون في الجسم على المدى الطويل، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
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