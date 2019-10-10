إعادة مواجهة الإسماعيلي والحدود لموعدها الأصلي

تحرير:كريم أحمد ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م

الإسماعيلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود إلى موعدها الأصلي مساء الجمعة 18 أكتوبر الجاري، وقرر الاتحاد في وقت سابق إقامة مواجهة الإسماعيلي وطنطا يوم 16 من الشهر الجاري بدلا من يوم 24، ومباراة الدراويش أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة يوم 19 أكتوبر وقبل مواجهة الجزيرة الإماراتي في 23 أكتوبر بذهاب ثمن نهائي البطولة العربية للأندية، وكان مسئولو الدراويش قد أرسلوا طلبًا رسميًّا للاتحاد، يطلب فيه تأجيل مباراة طنطا ورفض تقديمها.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي الموافقة على إعادة مواجهة الإسماعيلي والحدود إلى موعدها الأصلي في 18 أكتوبر في الثامنة مساء. على أن تكون مواجهة الإسماعيلي وطنطا في الجولة الخامسة يوم 10 نوفمبر المقبل في استاد الإسماعيلي في السابعة والنصف مساء بدون اللاعبين المنضمين للمنتخب الأولمبي. وأوضح