رئيس الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل عماد حمدي

تحرير:علي الزيني ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

إبراهيم عثمان

أكد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، والمشرف العام على قطاع الكرة، أن ما تردد حول رحيل عماد حمدي، عارٍ تمامًا عن الصحة والتى تستهدف تعطيل مسيرة النتائج الإيجابية التى يحققها الفريق منذ بداية الموسم، فضلا عن ضرب الاستقرار الفنى والإدارى الذى يشهده النادي، موضحًا أن عقد اللاعب يمتد حتى عام 2022، وأن النادي متمسك بجهود جميع لاعبيه، مهما كانت الإغراءات وذلك ضمن السياسة التي تشمل إعادة بناء الفريق بحيث يكون قادرا على المنافسة على الصعيدين المحلي والخارجي التى بدأت بالتعاقد مع مجموعة اللاعبين الجدد المميزين.

وواصل رئيس الإسماعيلى أن الخطة شملت أيضا تمديد تعاقد جميع اللاعبين من صغار السن والذين يمثلون مستقبل النادى المشرق خلال السنوات المقبلة حيث إن أقل مدة تعاقد لاعب بصفوف الفريق تمتد حتى الثلاثة المواسم المقبلة، منوها إلى أن الفريق بات يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات. وطالب عثمان جماهير