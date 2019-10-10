رياضة

رئيس الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل عماد حمدي

تحرير:علي الزيني ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
إبراهيم عثمان
إبراهيم عثمان
أكد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، والمشرف العام على قطاع الكرة، أن ما تردد حول رحيل عماد حمدي، عارٍ تمامًا عن الصحة والتى تستهدف تعطيل مسيرة النتائج الإيجابية التى يحققها الفريق منذ بداية الموسم، فضلا عن ضرب الاستقرار الفنى والإدارى الذى يشهده النادي، موضحًا أن عقد اللاعب يمتد حتى عام 2022، وأن النادي متمسك بجهود جميع لاعبيه، مهما كانت الإغراءات وذلك ضمن السياسة التي تشمل إعادة بناء الفريق بحيث يكون قادرا على المنافسة على الصعيدين المحلي والخارجي التى بدأت بالتعاقد مع مجموعة اللاعبين الجدد المميزين.
وواصل رئيس الإسماعيلى أن الخطة شملت أيضا تمديد تعاقد جميع اللاعبين من صغار السن والذين يمثلون مستقبل النادى المشرق خلال السنوات المقبلة حيث إن أقل مدة تعاقد لاعب بصفوف الفريق تمتد حتى الثلاثة المواسم المقبلة، منوها إلى أن الفريق بات يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات. وطالب عثمان جماهير
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قبل قمة الكبار.. زمالك 2004 يضرب الأهلي بثنائية

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2004 علي نظيره النادي الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية للناشئين، أحرز هدفي الزمالك كل من يحيي محمد وأحمد هلاس وبهذا الفوز يواصل فريق الزمالك مواليد 2004 تصدر الدوري برصيد 13 نقطة ويقود زمالك 2004 سيد حنفي مديرًا فنيا ويساعده عامر صبري ومصطفي محمود وتامر وحيد مدربًا وخالد عمران إداري وشرف محمود اخصائي تأهيل وأحمد عصمت للأحمال.
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إعادة مواجهة الإسماعيلي والحدود لموعدها الأصلي

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التعادل يحسم مواجهة البرازيل والسنغال

تعادل المنتخب السنغالي مع نظيره البرازيلي بهدف لكلٍّ منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما ظهر اليوم الخميس في سنغافورة خلال المباريات الدولية الودية للمنتخبات، حيث سجل منتخب البرازيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة عن طريق اللاعب روبرتو فرمينيو مهاجم الفريق، لكن قبل نهاية الشوط تمكن نجم فريق ليفربول ساديو ماني من التوغل داخل منطقة جزاء المنتخب البرازيلي لينجح في الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من أحد مدافعي المنتخب البرازيلي.
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إعادة مواجهة الإسماعيلي والحدود لموعدها الأصلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود إلى موعدها الأصلي مساء الجمعة 18 أكتوبر الجاري، وقرر الاتحاد في وقت سابق إقامة مواجهة الإسماعيلي وطنطا يوم 16 من الشهر الجاري بدلا من يوم 24، ومباراة الدراويش أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة يوم 19 أكتوبر وقبل مواجهة الجزيرة الإماراتي في 23 أكتوبر بذهاب ثمن نهائي البطولة العربية للأندية، وكان مسئولو الدراويش قد أرسلوا طلبًا رسميًّا للاتحاد، يطلب فيه تأجيل مباراة طنطا ورفض تقديمها.
رينيه فايلر (1)

فايلر عن دوري الأبطال: لا نركز إلا في مواجهة الزمالك

قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تركيز الفريق الأحمر منصب حاليا على بطولة الدوري العام، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة في غاية الأهمية أمام الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن مواجهات الجولة الرابعة في بطولة الدوري العام، وقال فايلر خلال جلساته مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون، إن التفكير في الملف الإفريقي سابق لأوانه في الوقت الراهن، ولا بد من التركيز في بطولة الدوري والسير خطوة بخطوة وعدم الانشغال كثيرا بقرعة دوري أبطال إفريقيا.
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مران الأهلي.. تأخير صالح جمعة وتألق ديانج ومحمود

واصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينجيللي مدرب الأحمال، لمدة 30 دقيقة من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين واستغلال فترة التوقف الدولي، وقسم الفريق مجموعتين، الأولى خاضت تدريبات في صالة الجيمنازيوم، وجزءا دخل في تدريبات بدنية بالكرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، واجتمع فايلر مع اللاعبين لتدريبهم بشكل شخصي على الكرات العرضية مع رفع الحالة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية.
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لقاء الأهلي والزمالك في القاهرة بدون جماهير

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًّا لناديي الأهلي والزمالك، أعلن خلاله إقامة مباراتهما المقرر لها التاسع عشر من أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث أكد الخطاب على أن مباراة القمة ستقام بدون حضور جماهيري، بعد رفض الجهات الأمنية في مصر استضافة الملعب للجماهير في ذلك التوقيت. ويلتقي القطبان الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري 2019- 2020، حيث يتصدر فريق النادي الأهلي قمة ترتيب جدول المسابقة المصرية بـ 9 نقاط بفارق نقطتين عن نادي الزمالك صاحب المركز الرابع.
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