تحذير من السكة الحديد: نحن الجهة الوحيدة المسؤولة عن حجز التذاكر

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م

محطة مصر - أرشيفية

أكدت هيئة السكك الحديدية، أنها الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات، لافتة إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات الخاصة التي تنشر في وسائل الإعلام أنها تختص بحجز تلك التذاكر، وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن حجز تذاكر القطارات يتم من خلال شبابيك وأكشاك التذاكر الموجودة بالمحطات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر، بالإضافة إلى إمكانية الحجز عن طريق تطبيق التليفون المحمول.

وأشارت السكك الحديدية، إلى أن صفحة وزارة النقل على "فيسبوك"، تنشر بشكل دائم فيديو يوضح طريقة استخدام برنامج حجز تذاكر قطارات السكة الحديد من خلال التليفون المحمول.وأهابت الهيئة بالمواطنين، التعامل فقط مع هيئة سكك حديد مصر لحجز التذاكر، وناشدتهم بالإبلاغ الفوري عن أي شركات تدعي اختصاصها بحجز التذاكر،