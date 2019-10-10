المشدد لرئيس القابضة للصناعات الغذائية السابق في«رشوة التموين»

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

محكمة - أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهواري وبعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، اليوم الخميس، بمعاقبة ع. ف. رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.

وكان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين، للمحكمة، لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة، مقابل أدائه عملا من أعمال وظيفته، وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا