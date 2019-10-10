رئيس ليون: مورينيو اختار فريقه الجديد

تحرير:علي الزيني ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م

مورينيو

أكد جان ميشيل أولاس رئيس مجلس إدارة نادي ليون الفرنسي، أن ناديه حاول التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، ولكن جوزيه رفض لأنه اختار بالفعل فريقه الجديد، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة الديلي ميل البريطانية، مساء اليوم الخميس، قائلًا: "تشاورت مع جوزيه مورينيو عبر رسائل نصية، ولكنه في النهاية رفض فكرة تدريب فريقنا، هو شخص لطيف للغاية ويعرف ماذا يفعل.. مورينيو رفض تدريبنا لأنه اختار الفريق الذي سيدربه خلال الفترة المقبلة".

ولم يسبق للمدرب البرتغالي التدريب في فرنسا، حيث بدأ عمله في البرتغال ثم إنجلترا، بعدها إيطاليا، ثم إسبانيا، وعاد مرة أخرى إلى إنجلترا، قبل أن تتم إقالته من تدريب مانشستر يونايتد. ورحل المدرب البالغ من العمر 56 عامًا، عن قيادة المان يونايتد في ديسمبر الماضي، وأكدت تقارير حصول مورينيو على ما يقرب من

ولم يسبق للمدرب البرتغالي التدريب في فرنسا، حيث بدأ عمله في البرتغال ثم إنجلترا، بعدها إيطاليا، ثم إسبانيا، وعاد مرة أخرى إلى إنجلترا، قبل أن تتم إقالته من تدريب مانشستر يونايتد.



ورحل المدرب البالغ من العمر 56 عامًا، عن قيادة المان يونايتد في ديسمبر الماضي، وأكدت تقارير حصول مورينيو على ما يقرب من 20 مليون جنيه إسترليني من النادي الإنجليزي، كشرط جزائي، بعد إعفائه من مهامه، قبل أن يتعاقد مؤخرًا مع شبكة "سكاي سبورتس" لتحليل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وارتبط اسم مورينيو في الفترة الأخيرة بعدة أندية، أبرزها ريال مدريد الإسباني، الذي سبق أن قاده من 2010 إلى 2013، كما رفض مؤخرًا عدة عروض تدريبية في الفترة الأخيرة، من شالكه وفولفسبورج في ألمانيا، وسبورتنج لشبونة في البرتغال.