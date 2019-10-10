جريمة

المشدد والعزل.. الحكم على متهمي قضية فساد القمح

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م
محكمة جنايات القاهرة - أرشيفية
محكمة جنايات القاهرة - أرشيفية
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار على الهوارى، بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، بالسجن المشدد 10 سنوات على 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، وألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ 7 ملايين و300 ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ المرد.
كما قضت المحكمة بعزل المتهمين من الأول إلى الخامس من الوظيفة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية. كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين. وكشفت التحقيقات، أن
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قفاص-محكمة

المشدد لرئيس القابضة للصناعات الغذائية السابق في«رشوة التموين»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهواري وبعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، اليوم الخميس، بمعاقبة ع. ف. رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.
القبض-على-متهم

كنت بعاكس مش بخطف.. حقيقة ضبط لص العجمي

تداول مشتركون على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لشاب تم إلقاء القبض عليه بمعرفة الأهالي بمنطقة العجمي، غرب محافظة الإسكندرية، بدعوى محاولته خطف طفلة من يد والدتها، في أثناء نزولها من ميكروباص صغير الحجم بالعجمى، وتم اقتياده إلى أحد محال الجزارة تمهيدا لتسليمه إلى قسم الشرطة، بينما كشفت مديرية أمن الإسكندرية، حقيقة الواقعة والتى تبين عدم صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن التحقيقات بشأن الواقعة أثبتت عدم صحتها وتبين قيام الشخص المقبوض عليه بمعاكسة الأم.
أطفال مذبحة أبو النمرس

الطفل الناجي من مذبحة أبو النمرس يكشف كواليس الجريمة

مفاجآت من العيار الثقيل كشفها الطفل عامر، الناجي من مذبحة أبو النمرس، إذ عثر الأهالي على والدته "شيماء" 27 سنة، وشقيقته دنيا 10 سنوات، مذبوحتين، فيما تبين طعن الطفل "عامر" بسكين وإلقاؤه من أعلى سطح منزل أسرته، حيث عثر عليه الأهالي وتم نقله إلى المستشفى وإنقاذه، ليكشف لوالده هوية مرتكب المذبحة، إذ أكد الطفل أن عمه ونجله هما من اقتحما منزله، وقتلوا أمه وشقيقته وحاولوا قتله، وكان شقيقه الصغير "مروان" صاحب الأعوام الأربعة فى الشقة، ويبدو أنهما تركاه لصغر سنه، معتقدين عدم تمكنه من فضح الأمر الذى تكشفت تفاصيله بنجاة "عامر" البالغ من العمر 7 سنوات.
سعاد-الخولى

«فساد القمح ورشوة التموين» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها الجلسة المقررة للنطق بالحكم فى أكبر قضية قساد للقمح والمتهم فيها 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الواردات والصادارات، باتهامات تسهيل الاستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس الطرابيلي والسابع سامح السيد والثامن أحمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبد السلام بغير حق وبنية التملك لمبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا.
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قفاص-محكمة

المشدد لرئيس القابضة للصناعات الغذائية السابق في«رشوة التموين»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهواري وبعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، اليوم الخميس، بمعاقبة ع. ف. رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.
مطار-القاهرة

إحباط تهريب أدوية بشرية بجمارك مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة بجمرك صادر مصر للطيرن برئاسة مدير الجمرك، اشتبه كل من عصام عطية مأمور الحركة وفؤاد نخله، في بوليصة شحن باسم شركة للتصدير وهو عبارة عن 9 طرود مصدرة إلى نيجيريا، وبتفتيش الطرود تبين وجود 161 علبة أدوية بشرية مخبأة داخل ثلاجة "ميني بار" ضمن الطرود المصدرة، وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.
غرق

«يا نعيش يا نموت سوا».. حاولا إنقاذ شقيقتهما فغرقوا جميعا

"محمد" و"حبيبة" و"علي" ثلاثة أطفال في عمر الزهور شاءت الأقدار أن يموتوا سويا، حيث ابتعلتهم مياه ترعة الفاروقية بنجع القوصة، بعد محاولتهما إنقاذ شقيقتهما من الغرق،.. الواقعة شهدتها قرية البلابيش مركز دار السلام بسوهاج، وأصابت الأهالي بصدمة كبيرة بعد غرق الأشقاء الثلاثة، فيما عاشت أسرتهم ساعات من الحزن والدموع يترقبون فريق الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية، الذي نجح في انتشال جثتي الولدين أولا، وبعد قرابة النصف ساعة انتشل الفريق جثة الطفلة حبيبة، ليتم نقل الجثث الثلاث لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.
جثة

ضحية شاذ.. المشهد الأخير في حياة «مجذوب الواحات»

لم يكد يغادر "سيد" جدران الزنزانة عقب انتهاء فترة سجنه على خلفية اتهامه في قضية "شذوذ جنسي" حتى عاد سريعا مرة أخرى إلى خلف القضبان، لكنه تلك المرة متهم في قضية قتل، إذ عمد "سيد"، البالغ من العمر 29 عاما، إلى ممارسة الشذوذ مع "مجذوب" خمسيني أتعبه مرض السكري وضيق الحال على حد سواء، فاستدرجه إلى منطقة مهجورة بعيدا عن النطاق السكاني لمركز الواحات البحرية الواقع شمال محافظة الجيزة، لكن الأخير قاومه دفاعا عن شرفه، وانتهى الأمر بوقوع جريمة قتل مؤسفة في الصحراء الشاسعة.
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