المشدد والعزل.. الحكم على متهمي قضية فساد القمح

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م

محكمة جنايات القاهرة - أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار على الهوارى، بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، بالسجن المشدد 10 سنوات على 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، وألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ 7 ملايين و300 ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ المرد.

كما قضت المحكمة بعزل المتهمين من الأول إلى الخامس من الوظيفة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية. كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين. وكشفت التحقيقات، أن