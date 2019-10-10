كلوب عن تدريب منتخب بلاده: لست الشخص المناسب حاليًا

تحرير:محمد جمال ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م

يورجن كلوب

علق يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، على توليه مهمة تدريب المنتخب الألمانى خلال الفترة المقبلة، وأشار كلوب أنه لا يفكر حاليًا في تولى منصب المدير الفني لمنتخب الماكينات الألمانية . وقال كلوب فى مقابلة تليفزيونية مع شبكة "ماجينتا" الألمانية:" لا أشعر ولا أفكر فيه الآن، لا يمكننى أن أقول إننى الشخص المناسب لهذه المهمة بنسبة 100 %، سأفكر فى الأمر إذا أثيرت المسألة، ولكن ليس الآن ". وقال المدير الفنى الألمانى عن مشواره مع الريدز:" حتى الان أشعر بسعادة بالغة لما قدمته ".

ومن المقرر أن ينتهى عقد كلوب حتى عام 2022، وهو نفس العام الذى سينتهي فيه عقد يواكيم لوف المدير الفنى الحالى للمنتخب الألمانى، وفاز كلوب بجائزة أفضل مدرب لعام 2019، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما قاد ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي. ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري