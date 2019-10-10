رياضة

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع «كهربا»

تحرير:أحمد سعيد ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م
كهربا
كهربا
كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، عن حقيقة تعاقد المارد الأحمر مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق أفيس البرتغالي، تمهيدًا لإنتقاله لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلًل: "كل ما يتردد خلال الساعات الماضية غير صحيح، لم نحصل على توقيع كهربا، نحترم اللاعب وناديه البرتغالي، ولا يصح الحديث عن لاعب مرتبط بعقد مع فريقه، كهربا لاعب مميز ويفيد أي فريق ولكن لم نفتح أي خطوط تواصل معه أو نتحدث معه من أجل انتقاله للفريق".
واختتم توفيق تصريحاته، قائلًا:" الجميع يجب أن يعلم أن مسألة التعاقد مع لاعب لن تتم بدون أخذ موافقة من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، ولم نتحدث معه بشأن أي تعاقدات جديدة للفريق حتى الآن". وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك وكهربا الذي هرب إلى تركيا للإنضمام إلى نادي دينزيلي سبور
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حفل تسليم درع الدوري للأهلى (10)

مؤمن زكريا: سأعود قريبًا واشتقت لمواجهة الزمالك

وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي، رسالة شكر إلى كل الجماهير المصرية، على دعمه خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلًا: "سأكون في الملاعب من جديد، في أقرب فرصة، فخور للغاية بتكريمي مع الأهلي، الدوري الموسم الماضي كان صعب للغاية وأحمد الله على تتويجنا باللقب، بإذن الله البطولة ستكون أسهل في الفترة المقبلة.. مواجهة الأهلي أمام الزمالك أكثر ما اشتاق إليه، أشكر جماهير الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي وكل الأندية في مصر بعد دعمها لي. أشكرهم جميعًا على حبهم ودعمهم لي".
هولندا

ديباي يقود هولندا لفوز مثير على أيرلندا الشمالية

حقق منتخب هولندا، فوزًا ثمينًا، على أيرلندا الشمالية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب "فينورد" ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، جوش ماجينيس سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك ممفيس ديباي، هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف لوك دي يونج الهدف الثاني، واختتم ديباي ثلاثية الطاحونة الهولندية، الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد أيرلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ألمانيا الثاني.
حفل تسليم درع الدوري للأهلى (8)

محمود الخطيب: نتعرض للإساءة ولن نترك حقوقنا

تسلم النادي الأهلي درع الدوري رقم 41 الذي توج به في الموسم الماضي خلال حفل أقامته شركة برزينتيشن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء اليوم الخميس، بحضور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، ومندوب من وزارة الشباب والرياضة، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر وجهازه المعاون. وألقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلمة قال فيها: "هذا الموسم تعرضنا خلاله لصعوبات واستطاع خلاله الفريق تحقيق لقب درع الدوري، وكأس السوبر المصري، رغم غياب الجمهور عن الحضور وهو عنصر أساسي، بخلاف الإصابات العديدة التي ضربت اللاعبين".
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تعليق ناري من مرتضى بعد تغريدة تركي لدعم الخطيب

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وقال مرتضى عبر قناة «الحدث»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «لن يوقع أحد بيني وبين صديقي تركي آل الشيخ، أقدر هذا الرجل الذي دعم نادي الزمالك ولن تحدث فتنة بيننا»، موضحا: «التغريدة التي نشرها آل الشيخ ليست من أجل ما قلته، بل لأنه وجد جماهير عادية تسب محمود الخطيب وعائلته، وكان ذلك بمنزلة تعزية له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة. لا تنسوا أيضا، أنتم من أخذتم أمواله وقمتم بتطفيشه من مصر».
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رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لمحمود الخطيب

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، بعد الهجوم الذي شنه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الأول، حيث كتب آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق، أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. نتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام".
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الأهلي يخاطب الرئاسة لحسم تجاوزات رئيس الزمالك

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي 10 مخطابات رسمية إلى جهات الدولة المختلفة ضد تجاوزات مرتضى رئيس الزمالك، ونشر النادي عبر الموقع الرسمي، صورًا لمخاطباته مع رئاسة الجمهورية، النائب العام، مجلس الوزراء، مجلس النواب، وزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية المصرية، اتحاد الكرة المصري، الهيئة الوطنية للإعلام ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وطلب الأهلي في مخاطباته جهات الدولة بـ"حسم موقفهم من التجاوزات" وتساءل عن "ما هي الطرق البديلة للحفاظ على الحقوق ضد هذه التجاوزات؟".
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مرتضى منصور: الخطيب نفسه يبقى زيي.. ولن يحضر السوبر

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لا يهتم بموقف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن مصافحته في مباراة السوبر المصري، المقرر لها غدا الجمعة، مشيرا إلى أنه يستبعد حضور الأخير لمشاهدة اللقاء بملعب برج العرب بالإسكندرية. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، أن الخطيب يسعى لتقليده باستمرار، معلقا: «نفسه يبقى مرتضى منصور» والدليل ما فعله مؤخرا مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر.
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