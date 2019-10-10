الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع «كهربا»

تحرير:أحمد سعيد ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م

كهربا

كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، عن حقيقة تعاقد المارد الأحمر مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق أفيس البرتغالي، تمهيدًا لإنتقاله لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلًل: "كل ما يتردد خلال الساعات الماضية غير صحيح، لم نحصل على توقيع كهربا، نحترم اللاعب وناديه البرتغالي، ولا يصح الحديث عن لاعب مرتبط بعقد مع فريقه، كهربا لاعب مميز ويفيد أي فريق ولكن لم نفتح أي خطوط تواصل معه أو نتحدث معه من أجل انتقاله للفريق".

واختتم توفيق تصريحاته، قائلًا:" الجميع يجب أن يعلم أن مسألة التعاقد مع لاعب لن تتم بدون أخذ موافقة من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، ولم نتحدث معه بشأن أي تعاقدات جديدة للفريق حتى الآن". وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك وكهربا الذي هرب إلى تركيا للإنضمام إلى نادي دينزيلي سبور

واختتم توفيق تصريحاته، قائلًا:" الجميع يجب أن يعلم أن مسألة التعاقد مع لاعب لن تتم بدون أخذ موافقة من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، ولم نتحدث معه بشأن أي تعاقدات جديدة للفريق حتى الآن".



وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك وكهربا الذي هرب إلى تركيا للإنضمام إلى نادي دينزيلي سبور قبل أن تفشل المفاوضات، ويغير بوصلته إلى الدوري البرتغالي، حيث انتقل لصفوف نادي ديسبورتيفو أفيس، لمدة موسمين.



وأشارت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن النادي الأهلي نجح، في التعاقد مع كهربا، وأن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قدم مليون جنيه للاعب (مقدم تعاقد)، وحصل على توقيعه بشكل رسمي، وقاموا بالتقاط صور التوقيع، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل، بشكل رسمي.

