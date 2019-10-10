رقم قياسى.. إيران تكتسح كمبوديا فى تصفيات كأس العالم

تحرير:محمد جمال ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م

كأس العالم

حقق منتخب إيران فوزًا كاسحًا، على نظيره كمبوديا، بنتيجة 14 - صفر، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ازادى، في إطار تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، ويحتل المنتخب الإيرانى المركز الأول من المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وتضم المجموعة كلًا من البحرين والعراق والهونج كونج وكمبوديا. وشهدت المباراة غياب كامل للمنتخب الكمبودى، حيث افتتح أحمد نورالهى التسجيل فى الدقيقة 5، ثم أمطر سردار أزمون شباك المنافس بثلاثة أهداف "هاتريك" فى الدقيقة 11 و35 و44.

كما أحرز كلُا من مهدى طارمى هدف فى الدقيقة 22 وكريم أنصاريفرد هدفًا فى .الدقيقة 40، لينتهى الشوط الأول بسبعة اهداف نظيفة ومع انطلاق صافرة الشوط الثانى قرر المنتخب الإيرانى أن يقسو على كمبوديا، حيث أحرز كريم أنصاريفرد هدفًا فى الدقيقة 48، ومع استمرار المحاولات وغياب المنتخب المنافس لإيران جاء الهدف