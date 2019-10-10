رياضة

رقم قياسى.. إيران تكتسح كمبوديا فى تصفيات كأس العالم

تحرير:محمد جمال ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م
كأس العالم
كأس العالم
حقق منتخب إيران فوزًا كاسحًا، على نظيره كمبوديا، بنتيجة 14 - صفر، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ازادى، في إطار تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، ويحتل المنتخب الإيرانى المركز الأول من المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وتضم المجموعة كلًا من البحرين والعراق والهونج كونج وكمبوديا. وشهدت المباراة غياب كامل للمنتخب الكمبودى، حيث افتتح أحمد نورالهى التسجيل فى الدقيقة 5، ثم أمطر سردار أزمون شباك المنافس بثلاثة أهداف "هاتريك" فى الدقيقة 11 و35 و44.
كما أحرز كلُا من مهدى طارمى هدف فى الدقيقة 22 وكريم أنصاريفرد هدفًا فى .الدقيقة 40، لينتهى الشوط الأول بسبعة اهداف نظيفة ومع انطلاق صافرة الشوط الثانى قرر المنتخب الإيرانى أن يقسو على كمبوديا، حيث أحرز كريم أنصاريفرد هدفًا فى الدقيقة 48، ومع استمرار المحاولات وغياب المنتخب المنافس لإيران جاء الهدف
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حفل تسليم درع الدوري للأهلى (10)

مؤمن زكريا: سأعود قريبًا واشتقت لمواجهة الزمالك

وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي، رسالة شكر إلى كل الجماهير المصرية، على دعمه خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلًا: "سأكون في الملاعب من جديد، في أقرب فرصة، فخور للغاية بتكريمي مع الأهلي، الدوري الموسم الماضي كان صعب للغاية وأحمد الله على تتويجنا باللقب، بإذن الله البطولة ستكون أسهل في الفترة المقبلة.. مواجهة الأهلي أمام الزمالك أكثر ما اشتاق إليه، أشكر جماهير الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي وكل الأندية في مصر بعد دعمها لي. أشكرهم جميعًا على حبهم ودعمهم لي".
هولندا

ديباي يقود هولندا لفوز مثير على أيرلندا الشمالية

حقق منتخب هولندا، فوزًا ثمينًا، على أيرلندا الشمالية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب "فينورد" ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، جوش ماجينيس سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك ممفيس ديباي، هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف لوك دي يونج الهدف الثاني، واختتم ديباي ثلاثية الطاحونة الهولندية، الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد أيرلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ألمانيا الثاني.
حفل تسليم درع الدوري للأهلى (8)

محمود الخطيب: نتعرض للإساءة ولن نترك حقوقنا

تسلم النادي الأهلي درع الدوري رقم 41 الذي توج به في الموسم الماضي خلال حفل أقامته شركة برزينتيشن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء اليوم الخميس، بحضور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، ومندوب من وزارة الشباب والرياضة، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر وجهازه المعاون. وألقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلمة قال فيها: "هذا الموسم تعرضنا خلاله لصعوبات واستطاع خلاله الفريق تحقيق لقب درع الدوري، وكأس السوبر المصري، رغم غياب الجمهور عن الحضور وهو عنصر أساسي، بخلاف الإصابات العديدة التي ضربت اللاعبين".
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السد القطري‎

السد القطري يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

ودع فريق النصر السعودي بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بطولة دوري أبطال آسيا 2019 من دور ربع النهائي عقب الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام السد في مباراة إياب الدور، مساء اليوم الإثنين، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في الرياض بفوز النصر بهدفين مقابل هدف، سجلهما كل من البرازيلي جوليانو دي باولا، وعبدالرحمن الدوسري. تقدم السد بهدف أول عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 26 من ضربة رأٍسية وسط ارتباك من دفاع النصر وخروج خاطئ معتاد من الحارس الأسترالي براد جونز.
المدرب-إير?ي- رينارد (2)

رينار عن التعادل مع اليمن: كان علينا بذل جهد أكبر

تحدث الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن تعادل فريقه المخيب للآمال أمام نظيره اليمني، مساء اليوم الثلاثاء. وتعثر المنتخب السعودي، في أولى مبارياته بدور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، أمام نظيره اليمني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، خلال اللقاء، الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء على استاد البحرين الوطني، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات.
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