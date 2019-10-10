قبل قمة الكبار.. زمالك 2004 يضرب الأهلي بثنائية

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م

الأهلي والزمالك - ناشئين

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2004 علي نظيره النادي الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية للناشئين، أحرز هدفي الزمالك كل من يحيي محمد وأحمد هلاس وبهذا الفوز يواصل فريق الزمالك مواليد 2004 تصدر الدوري برصيد 13 نقطة ويقود زمالك 2004 سيد حنفي مديرًا فنيا ويساعده عامر صبري ومصطفي محمود وتامر وحيد مدربًا وخالد عمران إداري وشرف محمود اخصائي تأهيل وأحمد عصمت للأحمال.

وحرص أحمد مرتضي عضو مجلس إدارة الزمالك على حضور المباراة والاحتفال مع اللاعبين عقب نهاية المباراة، التي أقيمت داخل مقر القلعة البيضاء بميت عقبة. ويأتي لقاء قمة الصغار قبل 9 أيام من المواجهة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة