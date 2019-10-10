رياضة

قبل قمة الكبار.. زمالك 2004 يضرب الأهلي بثنائية

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م
الأهلي والزمالك - ناشئين
الأهلي والزمالك - ناشئين
فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2004 علي نظيره النادي الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية للناشئين، أحرز هدفي الزمالك كل من يحيي محمد وأحمد هلاس وبهذا الفوز يواصل فريق الزمالك مواليد 2004 تصدر الدوري برصيد 13 نقطة ويقود زمالك 2004 سيد حنفي مديرًا فنيا ويساعده عامر صبري ومصطفي محمود وتامر وحيد مدربًا وخالد عمران إداري وشرف محمود اخصائي تأهيل وأحمد عصمت للأحمال.
وحرص أحمد مرتضي عضو مجلس إدارة الزمالك على حضور المباراة والاحتفال مع اللاعبين عقب نهاية المباراة، التي أقيمت داخل مقر القلعة البيضاء بميت عقبة. ويأتي لقاء قمة الصغار قبل 9 أيام من المواجهة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة
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إبراهيم عثمان

رئيس الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل عماد حمدي

أكد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، والمشرف العام على قطاع الكرة، أن ما تردد حول رحيل عماد حمدي، عارٍ تمامًا عن الصحة والتى تستهدف تعطيل مسيرة النتائج الإيجابية التى يحققها الفريق منذ بداية الموسم، فضلا عن ضرب الاستقرار الفنى والإدارى الذى يشهده النادي، موضحًا أن عقد اللاعب يمتد حتى عام 2022، وأن النادي متمسك بجهود جميع لاعبيه، مهما كانت الإغراءات وذلك ضمن السياسة التي تشمل إعادة بناء الفريق بحيث يكون قادرا على المنافسة على الصعيدين المحلي والخارجي التى بدأت بالتعاقد مع مجموعة اللاعبين الجدد المميزين.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (2)

إعادة مواجهة الإسماعيلي والحدود لموعدها الأصلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود إلى موعدها الأصلي مساء الجمعة 18 أكتوبر الجاري، وقرر الاتحاد في وقت سابق إقامة مواجهة الإسماعيلي وطنطا يوم 16 من الشهر الجاري بدلا من يوم 24، ومباراة الدراويش أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة يوم 19 أكتوبر وقبل مواجهة الجزيرة الإماراتي في 23 أكتوبر بذهاب ثمن نهائي البطولة العربية للأندية، وكان مسئولو الدراويش قد أرسلوا طلبًا رسميًّا للاتحاد، يطلب فيه تأجيل مباراة طنطا ورفض تقديمها.
السنغال-والجزائر 2‎ (3)

التعادل يحسم مواجهة البرازيل والسنغال

تعادل المنتخب السنغالي مع نظيره البرازيلي بهدف لكلٍّ منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما ظهر اليوم الخميس في سنغافورة خلال المباريات الدولية الودية للمنتخبات، حيث سجل منتخب البرازيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة عن طريق اللاعب روبرتو فرمينيو مهاجم الفريق، لكن قبل نهاية الشوط تمكن نجم فريق ليفربول ساديو ماني من التوغل داخل منطقة جزاء المنتخب البرازيلي لينجح في الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من أحد مدافعي المنتخب البرازيلي.
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محمود-الخطيب (2)

مرتضى منصور: محمود الخطيب طول عمره ممثل

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: "لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى يهاجم مسؤولي الاتحاد الإفريقي بسبب الخطيب

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: «لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟».
طارق-حامد

صدمة.. طارق حامد مهدد بالغياب عن القمة

علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة باتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، أن الحكم الدولي محمد عادل، أدان طارق حامد لاعب خط وسط نادي الزمالك، في لقاء القلعة البيضاء أمام مصر المقاصة، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، على استاد السلام الدولي. واشتبك طارق مع حسني فتحي قائد فريق مصر المقاصة بعد نهاية اللقاء مباشرة، ومن ثم منح محمد عادل إنذارا للاعب حسني فتحي بينما حصل طارق حامد على البطاقة الصفراء الثانية ليتعرض للطرد.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

مفاجأة.. لقاء القمة مهدد بالتأجيل بسبب الزمالك

كشف مصدر باتحاد الكرة أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، مهدد بتأجيل موعده المحدد مسبقا بيوم 19 أكتوبر الجاري. وقال المصدر إنه حال صدور قرار بإعادة لقاء الزمالك أمام جينراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020 خلال الشهر الجاري، فإن الأقرب هو تأجيل القمة. ويترقب مسؤولو الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينراسيون، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1).
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