رياضة

إنفانتينو يطالب بمحاربة العنصرية في ملاعب الكرة

تحرير:علي الزيني ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م
جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو
أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن مونديال قطر 202، في الشتاء سيزيد من إثارة البطولة؛ لأن اللاعبين سيكونون في أفضل مستوياتهم ولياقتهم وليس كما في نهاية موسم صعب وشاق، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، قائلا: "أعتقد أنه الصواب، مرة كل مائة عام، إقامة كأس العالم في بلد لم يستضف بطولة بهذا المستوى من قبل، فمن وجهة النظر الفنية سيكون مونديال مذهل، واللاعبون سيكونون نشطين وليس كما يحدث عندما يقام المونديال في الصيف".
وواصل إنفانتينو، حديثه، قائلا: "مباريات البطولة كلها ستقام في مسافة سبعين كيلومترا، وهذا أمر إيجابي.. ستكون بطولة استثنائية وسنكتشف من خلالها جزءا من العالم لم نكن نعرفه جميعا، على قناعة تامة بأن الملاعب ستكون مملوءة بالجماهير، ويستغرق الأمر خمس أو ست ساعات فقط للسفر من أوروبا".     
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حفل تسليم درع الدوري للأهلى (10)

مؤمن زكريا: سأعود قريبًا واشتقت لمواجهة الزمالك

وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي، رسالة شكر إلى كل الجماهير المصرية، على دعمه خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلًا: "سأكون في الملاعب من جديد، في أقرب فرصة، فخور للغاية بتكريمي مع الأهلي، الدوري الموسم الماضي كان صعب للغاية وأحمد الله على تتويجنا باللقب، بإذن الله البطولة ستكون أسهل في الفترة المقبلة.. مواجهة الأهلي أمام الزمالك أكثر ما اشتاق إليه، أشكر جماهير الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي وكل الأندية في مصر بعد دعمها لي. أشكرهم جميعًا على حبهم ودعمهم لي".
هولندا

ديباي يقود هولندا لفوز مثير على أيرلندا الشمالية

حقق منتخب هولندا، فوزًا ثمينًا، على أيرلندا الشمالية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب "فينورد" ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، جوش ماجينيس سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك ممفيس ديباي، هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف لوك دي يونج الهدف الثاني، واختتم ديباي ثلاثية الطاحونة الهولندية، الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد أيرلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ألمانيا الثاني.
حفل تسليم درع الدوري للأهلى (8)

محمود الخطيب: نتعرض للإساءة ولن نترك حقوقنا

تسلم النادي الأهلي درع الدوري رقم 41 الذي توج به في الموسم الماضي خلال حفل أقامته شركة برزينتيشن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء اليوم الخميس، بحضور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، ومندوب من وزارة الشباب والرياضة، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر وجهازه المعاون. وألقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلمة قال فيها: "هذا الموسم تعرضنا خلاله لصعوبات واستطاع خلاله الفريق تحقيق لقب درع الدوري، وكأس السوبر المصري، رغم غياب الجمهور عن الحضور وهو عنصر أساسي، بخلاف الإصابات العديدة التي ضربت اللاعبين".
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منتخب مصر للكرة الطائرة 2

مونديال الطائرة.. مصر تخسر للمرة الخامسة على التوالي

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام نظيره منتخب بولندا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وخسرت مصر اللقاء بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، وجاءت نتائجها كالتالي: (25-19)،(25-18)، (25-16). وكان المنتخب المصري نجح في تحقيق انتصارَين في أول مباراتين بكأس العالم على حساب كل من أستراليا وإيران، بينما خسر 4 مواجهات على يد كل من البرازيل (3-1)، وكندا (3-2)، وروسيا (3-1)، وإيطاليا (3-0)، وأخيرا بولندا (3-0).
منتخب مصر للكرة الطائرة (2)

طائرة مصر تسقط أمام إيطاليا في مونديال اليابان

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام نظيره منتخب إيطاليا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، ولم يجد المنتخب الإيطالي أي معاناة في الفوز على منتخب الفراعنة في لقاء استغرق 80 دقيقة فقط، حيث تفوقت إيطاليا على مصر في الأشواط الثلاثة بنتيجة (25-19)، (25-21)، (25-22) على التوالي، في الوقت الذي ظهر الفراعنة فيه خلال اللقاء متراجعًا في المستوى مقارنةً باللقاءات الخمسة السابقة.
منتخب مصر للكرة الطائرة 2

مصر تخسر أمام روسيا في مونديال الطائرة

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام نظيره منتخب روسيا، بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعت بينهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في خامس جولات بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (25-19) و(25-21) و(25-19) و(25-21)، وبهذه النتيجة تراجع ترتيب منتخب مصر في المسابقة إلى المركز الخامس بجدول الترتيب الذي يتصدره منتخب البرازيل أمام أمريكا وبولندا وروسيا، بعد فوز «السيليساو» في الخمس مباريات محققا العلامة الكاملة.
منتخب مصر للكرة الطائرة (2)

طائرة مصر تسقط أمام كندا في مونديال اليابان

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام كندا بنتيجة (3-2) اليوم السبت، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاء الشوطان الأول والثاني لصالح منتخب كندا، بواقع (27-25، 27-25)، قبل أن يتعادل المنتخب المصري بحسم الشوطين الثالث والرابع لصالحه، بنتيجة (25-16، 25-22)، ولكن كندا حسمت المواجهة بالفوز في الشوط الخامس (15-9). وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب المصري نقطة وحيدة، ليصل إلى 7 نقاط، بينما حصلت كندا على نقطتين، ليرتفع رصيدها إلى 3 نقاط.
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