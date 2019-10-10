إنفانتينو يطالب بمحاربة العنصرية في ملاعب الكرة

تحرير:علي الزيني ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م

جياني إنفانتينو

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن مونديال قطر 202، في الشتاء سيزيد من إثارة البطولة؛ لأن اللاعبين سيكونون في أفضل مستوياتهم ولياقتهم وليس كما في نهاية موسم صعب وشاق، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، قائلا: "أعتقد أنه الصواب، مرة كل مائة عام، إقامة كأس العالم في بلد لم يستضف بطولة بهذا المستوى من قبل، فمن وجهة النظر الفنية سيكون مونديال مذهل، واللاعبون سيكونون نشطين وليس كما يحدث عندما يقام المونديال في الصيف".

وواصل إنفانتينو، حديثه، قائلا: "مباريات البطولة كلها ستقام في مسافة سبعين كيلومترا، وهذا أمر إيجابي.. ستكون بطولة استثنائية وسنكتشف من خلالها جزءا من العالم لم نكن نعرفه جميعا، على قناعة تامة بأن الملاعب ستكون مملوءة بالجماهير، ويستغرق الأمر خمس أو ست ساعات فقط للسفر من أوروبا".

وواصل إنفانتينو، حديثه، قائلا: "مباريات البطولة كلها ستقام في مسافة سبعين كيلومترا، وهذا أمر إيجابي.. ستكون بطولة استثنائية وسنكتشف من خلالها جزءا من العالم لم نكن نعرفه جميعا، على قناعة تامة بأن الملاعب ستكون مملوءة بالجماهير، ويستغرق الأمر خمس أو ست ساعات فقط للسفر من أوروبا".



وعن استضافة البطولة للمرة الأولى في المنطقة، أجاب إنفانتينو: "إقامة مونديال قطر 2022، في الشرق الأوسط هو أمر جيد لمنطقة تعشق كرة القدم، وجماهير أكبر حدث رياضي عالمي في قطر سيكون بإمكانها الاستمتاع بأكثر من مباراة واحدة في اليوم نظرًا لقرب الملاعب من بعضها".



وطالب رئيس الفيفا باتخاذ إجراءات قوية لمحاربة العنصرية من المجتمع ومن كرة القدم، وأوضح أن التكنولوجيا الحديثة تسمح بالتعرف بكل سهولة على جميع المشجعين المتواجدين داخل الملعب.