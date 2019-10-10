رياضة

مران الزمالك.. ظهور عصام مرعي وتأهيل جابر وعبدالغني

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م
مران الزمالك
مران الزمالك
تواجد عصام مرعي المدرب المساعد الجديد في الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تدريبات الفريق للمرة الأولى لأداء مهام عمله بعد أن أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء عن ضم مرعي للجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو بدلا من أيمن عبدالعزيز الذى انتقل للعمل بقطاع الناشئين مرة أخرى، يأتي هذا التعديل في جهاز الزمالك بعد تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية في بطولة الدوري والسقوط في فخ التعادل أمام فريق إف سي مصر في الجولة الثالثة من المسابقة.
حرص إسلام جابر لاعب وسط الفريق على الحضور مبكرا قبل موعد المران بساعتين وخضع اللاعب لتدريبات بدنية قوية في صالة الجيمانزيوم من أجل الحفاظ على لياقته البدنية في ظل استعداده للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد غيابه عن المباريات السابقة بسبب الإصابة التي لحقت به قبل انطلاق الموسم الجديد. كما خضع
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حفل تسليم درع الدوري للأهلى (10)

مؤمن زكريا: سأعود قريبًا واشتقت لمواجهة الزمالك

وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي، رسالة شكر إلى كل الجماهير المصرية، على دعمه خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلًا: "سأكون في الملاعب من جديد، في أقرب فرصة، فخور للغاية بتكريمي مع الأهلي، الدوري الموسم الماضي كان صعب للغاية وأحمد الله على تتويجنا باللقب، بإذن الله البطولة ستكون أسهل في الفترة المقبلة.. مواجهة الأهلي أمام الزمالك أكثر ما اشتاق إليه، أشكر جماهير الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي وكل الأندية في مصر بعد دعمها لي. أشكرهم جميعًا على حبهم ودعمهم لي".
هولندا

ديباي يقود هولندا لفوز مثير على أيرلندا الشمالية

حقق منتخب هولندا، فوزًا ثمينًا، على أيرلندا الشمالية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب "فينورد" ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، جوش ماجينيس سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك ممفيس ديباي، هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف لوك دي يونج الهدف الثاني، واختتم ديباي ثلاثية الطاحونة الهولندية، الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد أيرلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ألمانيا الثاني.
حفل تسليم درع الدوري للأهلى (8)

محمود الخطيب: نتعرض للإساءة ولن نترك حقوقنا

تسلم النادي الأهلي درع الدوري رقم 41 الذي توج به في الموسم الماضي خلال حفل أقامته شركة برزينتيشن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء اليوم الخميس، بحضور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، ومندوب من وزارة الشباب والرياضة، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر وجهازه المعاون. وألقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلمة قال فيها: "هذا الموسم تعرضنا خلاله لصعوبات واستطاع خلاله الفريق تحقيق لقب درع الدوري، وكأس السوبر المصري، رغم غياب الجمهور عن الحضور وهو عنصر أساسي، بخلاف الإصابات العديدة التي ضربت اللاعبين".
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تعليق ناري من مرتضى بعد تغريدة تركي لدعم الخطيب

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وقال مرتضى عبر قناة «الحدث»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «لن يوقع أحد بيني وبين صديقي تركي آل الشيخ، أقدر هذا الرجل الذي دعم نادي الزمالك ولن تحدث فتنة بيننا»، موضحا: «التغريدة التي نشرها آل الشيخ ليست من أجل ما قلته، بل لأنه وجد جماهير عادية تسب محمود الخطيب وعائلته، وكان ذلك بمنزلة تعزية له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة. لا تنسوا أيضا، أنتم من أخذتم أمواله وقمتم بتطفيشه من مصر».
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مرتضى منصور: أنا مبخفش ومن يتجاوز في حقي سأقطع لسانه

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن البلاغات المقدمة ضده إلى 10 جهات رسميا بالدولة من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وقال مرتضى عبر قناة الحدث، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «مع احترامي التام لكل الجهات المذكورة، ولكن هذه البلاغات لن تهز شعرة من رأسي، ولا تشغلني، ولا أخاف حتى إذا قُدم ضدي 100 شكوى»، مضيفًا: «هل تريدون مني أن أصمت بعدما سبّ الأهلي نادي الزمالك وقال إنه غير وطني، من يتجاوز في حقي أو حق النادي سأقطع لسانه».
الزمالك-وجينراسيون ‎ (1)

الزمالك يتحدى جينيراسيون فوت في موقعة المصير المجهول

يعد مصير مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي، مجهولًا حتى الآن، وأصبح قريبًا من إلغاء المباراة، بعدما فشلت جميع المحاولات مع الجانب السنغالي، وفي حالة إقامة اللقاء بشكل طبيعي، يلعب الفارس الأبيض أمام الفريق السنغالي، في الثامنة مساءً على أون سبورت، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، بقيادة الحكم المالي محمدوا كيتا، ويعاونه بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، وجاوزو كاني حكمًا رابعًا، ومراقب المباراة التشادي قدري.
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى يكشف آخر تطورات حالة مصطفى فتحي

كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، آخر التطورات في حالة مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق، وذلك قبل العودة مرة أخرى إلى المشاركة في المباريات، موضحا أن فتحي سافر إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على حالته مع الطبيب الذي قام بإجراء العملية الجراحية له، مشيرا إلى أن هناك حرصا كبيرا من إدارة الكرة بالزمالك للاطمئنان على اللاعب قبل العودة للمشاركة في المباريات. وأضاف أمير: "هذه المرحلة هي الأخيرة في علاج مصطفى فتحي بعد خضوعه للجراحة"، موضحا أيضا أن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق سافر إلى ألمانيا.
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