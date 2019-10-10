مران الزمالك.. ظهور عصام مرعي وتأهيل جابر وعبدالغني

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م

مران الزمالك

تواجد عصام مرعي المدرب المساعد الجديد في الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تدريبات الفريق للمرة الأولى لأداء مهام عمله بعد أن أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء عن ضم مرعي للجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو بدلا من أيمن عبدالعزيز الذى انتقل للعمل بقطاع الناشئين مرة أخرى، يأتي هذا التعديل في جهاز الزمالك بعد تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية في بطولة الدوري والسقوط في فخ التعادل أمام فريق إف سي مصر في الجولة الثالثة من المسابقة.

حرص إسلام جابر لاعب وسط الفريق على الحضور مبكرا قبل موعد المران بساعتين وخضع اللاعب لتدريبات بدنية قوية في صالة الجيمانزيوم من أجل الحفاظ على لياقته البدنية في ظل استعداده للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد غيابه عن المباريات السابقة بسبب الإصابة التي لحقت به قبل انطلاق الموسم الجديد. كما خضع