أرسين فينجر: هازارد لن يعوض رحيل رونالدو

تحرير:محمد جمال ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م

أرسين فينجر

علق الفرنسي أرسين فينجر المدير الفنى السابق لفريق آرسنال السابق، على صفقة البلجيكي إيدن هازارد الذى رحل عن تشيلسي الإنجليزي إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسبانى، مشيرًا إلى أن هازارد لن يعوض رحيل كريستيانو رونالدو عن المرينجى، وقال فينجر فى تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هازارد لن يعوض رونالدو، لا أعتقد أنه يستطيع تسجيل 50 هدفا فى العام الواحد". وأوضح فينجر: "بالتأكيد هازارد سيصبح أحد النجوم فى ريال مدريد، لكنه لن يملأ الفراغ الذى تركه رونالدو، كريستيانو لاعب استثنائي خاصة فى المباريات الحاسمة".

وعن المستوى الذى يقدمه هازارد خلال الفترة الماضية، قال فينجر: "أعتقد أنه لم يكن لائقًا، بدنيًّا وسيظهر بشكل جيد فى الفترة المقبلة". ورحل رونالدو عن صفوف المرينجي مطلع الموسم قبل الماضي لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالى، بينما انضم هازارد إلى الريال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من تشيلسي. وشهدت