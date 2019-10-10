ترامب يؤكد مقتل مسؤول صنع القنابل في تنظيم القاعدة

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ م

إبراهيم العسيري صانع قنابل القاعدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مسؤول صنع القنابل في تنظيم القاعدة المدعو إبراهيم العسيري، قتل قبل عامين في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن، وقال ترامب في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل مطاردة الإرهابيين، موضحا أن العسيري قام بصنع عبوة ناسفة بهدف استخدامها ضد طائرة ركاب في 2012.. واشتهر العسيري بأنه صانع القنبلة التي استخدمت في محاولة تفجير فاشلة لإسقاط طائرة أمريكية في عام 2009، وقنبلة أخرى استخدمت في مؤامرة أحبطت عام 2010.

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا العام الماضي، إنهم واثقون أن العسيري قتل لكن آخرين حذروا في ذلك الوقت من أن الدلائل غير قاطعة. وتسعى واشنطن منذ فترة طويلة وراء العسيري العضو بفرع القاعدة في اليمن، والذي يعد أحد أخطر صانعي القنابل في العالم، بسبب قدرته على صنع قنابل يصعب رصدها بما في ذلك قنابل يستخدمها