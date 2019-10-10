رياضة

رئيس بايرن ميونيخ: ريبيري رفض الصين واختار كرة القدم

تحرير:محمد جمال ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م
فرانك ريبيرى بقميص فريقه القديم بايرن ميونخ
فرانك ريبيرى بقميص فريقه القديم بايرن ميونخ
تغنى كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ بقرار فيورنتينا الإيطالى، بالتعاقد مع الفرنسي فرانك ريبيرى، والذى تم خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، حيث انتقل الاعب الفرنسي لصفوف فيورنتينا فى صفقة انتقال حر. وقال رومينجيه فى تصريحات لموقع "كالتشيو ميركاتو": "مونتيلا -مدرب فيورنتينا- اتخذ خطوة ذكية، حيث أفسح الفريق الإيطالى المجال لريبيرى فى الهجوم دون إجباره على الدفاع، لذا يمكنه التركيز بشكل أكبر، وذلك مكنه من تسجيل هدف عظيم أمام ميلان".
وأضاف رئيس بايرن: "ريبيرى يقدم مستوى جيدا دائمًا، وذلك ليس صدفة، فقد لعب 12 عامًا فى بايرن ميونخ وفاز بكل شيء ممكن". وأكمل هاينز: "لقد فاجأنا قليلا بخطوة انتقاله إلى إيطاليا واللعب لفيورنتينا، لأن الجميع توقع ذهابه إلى السعودية أو الصين، لكنه اختار كرة القدم، وأنا سعيد لأنه يعيش بشكل جيد فى فيورنتينا". ورحل
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مؤمن زكريا: سأعود قريبًا واشتقت لمواجهة الزمالك

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هولندا

ديباي يقود هولندا لفوز مثير على أيرلندا الشمالية

حقق منتخب هولندا، فوزًا ثمينًا، على أيرلندا الشمالية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب "فينورد" ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، جوش ماجينيس سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك ممفيس ديباي، هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف لوك دي يونج الهدف الثاني، واختتم ديباي ثلاثية الطاحونة الهولندية، الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد أيرلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ألمانيا الثاني.
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باولو فونسيكا

عقوبات بالجملة على فرق الدوري الإيطالي

قررت رابطة الدورى الإيطالى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف البرتغالى باولو فونسيكا المدير الفنى لفريق روما لمدة مباراتين، وذلك على خلفية إهانته للحكم ديفيد ماسا، أثناء إدارته لمباراة الذئاب أمام كاليارى والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث ألغى الحكم هدف الفوز لروما، الذى سجله الدولى الكرواتى نيكولا كاليتنش بداعي دفع أحد لاعبي الفريق المنافس. وجاء رد فعل المدير الفنى البرتغالى ولاعبيه قويًّا، حيث صرخوا فى وجه الحكم الإيطالى بعد إطلاقه لصافرة النهاية ووجه له المدرب الإهانة.
ميلان

ميلان يستعد لإقالة مدربه اليوم لضعف النتائج

بات ماركو جيامباولو قريبًا من الرحيل عن تدريب صفوف ميلان الإيطالي، وذلك بعدما كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ميلان سيصدر اليوم الثلاثاء قرار إقالة جيامباولو، على أن يتم تعيين ستيفانو بيولي خلفًا له، وأوضح الموقع الإيطالي، أن مسؤولي ميلان أبلغوا جيامباولو بالفعل بقرار الإقالة، ويظل أمر تعيين بيولي مسألة وقت فقط، وتحرك ميلان للتعاقد مع ستيفانو بيولي؛ بسبب أن لوتشيانو سباليتي، الخيار الأول لإدارة الروسونيري، لديه خلافات مالية مع ناديه السابق إنتر.
يوفنتوس

كونتي بعد خسارة يوفنتوس: ليست أول مرة

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ميلان يبحث عن الخروج من كبوته أمام جنوة

تعود عجلة الدوري الإيطالي للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة السابعة، وستكون المباراة الأبرز في مواجهات الليلة هي صدام جنوة وميلان في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب لويجي فيراريس، ويحتل ميلان المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، بينما يوجد جنوة في المركز الـ18 برصيد 5 نقاط، وتواجه الفريقان في 102 مباراة في الدوري من قبل حقق خلالها ميلان الانتصار في 50 لقاءً وتعرض للهزيمة في 19 مواجهة، وانتهت 33 مباراة بينهما بالتعادل، وسجل الروسونيري في تلك المباريات 157 هدفًا واهتزت شباكه بـ96 هدفًا.
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