رئيس بايرن ميونيخ: ريبيري رفض الصين واختار كرة القدم

تحرير:محمد جمال ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م

فرانك ريبيرى بقميص فريقه القديم بايرن ميونخ

تغنى كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ بقرار فيورنتينا الإيطالى، بالتعاقد مع الفرنسي فرانك ريبيرى، والذى تم خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، حيث انتقل الاعب الفرنسي لصفوف فيورنتينا فى صفقة انتقال حر. وقال رومينجيه فى تصريحات لموقع "كالتشيو ميركاتو": "مونتيلا -مدرب فيورنتينا- اتخذ خطوة ذكية، حيث أفسح الفريق الإيطالى المجال لريبيرى فى الهجوم دون إجباره على الدفاع، لذا يمكنه التركيز بشكل أكبر، وذلك مكنه من تسجيل هدف عظيم أمام ميلان".

وأضاف رئيس بايرن: "ريبيرى يقدم مستوى جيدا دائمًا، وذلك ليس صدفة، فقد لعب 12 عامًا فى بايرن ميونخ وفاز بكل شيء ممكن". وأكمل هاينز: "لقد فاجأنا قليلا بخطوة انتقاله إلى إيطاليا واللعب لفيورنتينا، لأن الجميع توقع ذهابه إلى السعودية أو الصين، لكنه اختار كرة القدم، وأنا سعيد لأنه يعيش بشكل جيد فى فيورنتينا". ورحل