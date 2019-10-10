رياضة

فان دايك يتعرض لموقف محرج بسبب محمد صلاح

تحرير:علي الزيني ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م
فان دايك وصلاح
فان دايك وصلاح
تعرض الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والمتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، إلى موقف محرج من طفل من مشجعي الريدز، حيث نشر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للنادي، حلقة مصورة لمدافعه مع عدة أطفال قابلوه بشكل لم يكن مخططًا له ليحاوروه ويوجهون له الأسئلة، ودخل أحد الأطفال ليفاجئ فان دايك، قائلاً: "أنا مُحبط، كنت أتوقع مقابلة مو صلاح بدلا منك، ولكن لا يهم ذلك الآن". وقابل اللاعب كلمات الطفل الذي ارتدى قميصًا مرصعًا بشعار ليفربول بابتسامة هادئة، وتقبل الأمر قبل أن يكمل حواره معه.
ووجهت طفلة أخرى سؤالا لفان دايك حول كونه أفضل مدافع في العالم، ليرد قائلا: "هذا رأي الكثير حول العالم، لكن البعض يرى أن هناك آخرين يستحقون هذا اللقب، لترد عليه: لا، أنت". وعن أكثر الأشياء التي تُخيفه، أجاب: "أخاف من العناكب والثعابين والحشرات للغاية". وبسؤاله عن فريق أحلامه المفضل في لعبة فيفا 20،
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مؤمن زكريا: سأعود قريبًا واشتقت لمواجهة الزمالك

وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي، رسالة شكر إلى كل الجماهير المصرية، على دعمه خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلًا: "سأكون في الملاعب من جديد، في أقرب فرصة، فخور للغاية بتكريمي مع الأهلي، الدوري الموسم الماضي كان صعب للغاية وأحمد الله على تتويجنا باللقب، بإذن الله البطولة ستكون أسهل في الفترة المقبلة.. مواجهة الأهلي أمام الزمالك أكثر ما اشتاق إليه، أشكر جماهير الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي وكل الأندية في مصر بعد دعمها لي. أشكرهم جميعًا على حبهم ودعمهم لي".
هولندا

ديباي يقود هولندا لفوز مثير على أيرلندا الشمالية

حقق منتخب هولندا، فوزًا ثمينًا، على أيرلندا الشمالية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب "فينورد" ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، جوش ماجينيس سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك ممفيس ديباي، هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف لوك دي يونج الهدف الثاني، واختتم ديباي ثلاثية الطاحونة الهولندية، الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد أيرلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ألمانيا الثاني.
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محمود الخطيب: نتعرض للإساءة ولن نترك حقوقنا

تسلم النادي الأهلي درع الدوري رقم 41 الذي توج به في الموسم الماضي خلال حفل أقامته شركة برزينتيشن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء اليوم الخميس، بحضور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، ومندوب من وزارة الشباب والرياضة، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر وجهازه المعاون. وألقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلمة قال فيها: "هذا الموسم تعرضنا خلاله لصعوبات واستطاع خلاله الفريق تحقيق لقب درع الدوري، وكأس السوبر المصري، رغم غياب الجمهور عن الحضور وهو عنصر أساسي، بخلاف الإصابات العديدة التي ضربت اللاعبين".
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يورجن كلوب

كلوب بعد الفوز على شيفيلد: «لست سعيدًا للغاية»

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه غير سعيد بفوز فريقه على شيفيلد يونايتد. جاء ذلك عقب نهاية المباراة التي فاز فيها الريدز بهدف نظيف، قائلا: «لقد سجلنا من كرة كان حظ شيفيلد سيئا بها، حارسهم لعب مباراة لا تُصدق. في الشوط الأول حصلنا على فرصتين رائعتين لكننا لم نستغلهما، وفي الشوط الثاني صلاح حصل على فرصة انفراد بحارس المرمى، وفي النهاية أضاع الكرة، كان بإمكاننا القيام بما هو أفضل، لكن عليك احترام الخصم، لقد دافعوا جيدًا حقا».
فيرجيل فان دايك

فان دايك يروي كيف أنقذته والدته من الموت ويكشف وصيته

قال الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم دفاع فريق ليفربول الإنجليزي، إنه تعرض للإصابة بعدد من الأمراض في آن واحد والتي تؤدي على الأرجح إلى وفاة المصاب بها، أحدهما كان في الكلى، بالإضافة إلى التهاب الزائدة الدودية، والتهاب الصفاق، وهو في سن الـ21 عامًا من عمره مما دفعه إلى كتابة وصيته في هذا الوقت. وأوضح فان دايك، في تصريحاته عبر مجلة Four Four Two، أن والدته لعبت دورًا كبيرًا في الحفاظ على حياته وقتها، كاشفًا أن عقله تخيل كل السيناريوهات في تلك الفترة.
ليفربول‎

كأس الرابطة.. ليفربول يعبر كينز دونز وفوز أستون فيلا

تأهل فريق ليفربول إلى ثمن نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعدما حقق الفوز على نظيره ميلتون كينز دونز، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد ام كي، وسجل جيمس ميلنر، وكي جانا هويفر ثنائية الريدز، وشهد اللقاء غياب بعض اللاعبين الأساسيين على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، بجانب المدافع فيرجيل فان دايك، واعتمد المدرب الألماني يورجن كلوب على مجموعة من اللاعبين البدلاء.
كلوب وصلاح

حلم كلوب (2).. كفاحي لا يقارن بمغامرة صلاح وماني

بحماس منقطع النظير وشغف لا نظير له، خطف المدرب الألماني يورجن كلوب قلوب عشاق كرة القدم، فهو المدرب الذي يبحث عن التحديات بدايةً من ماينز وصولا إلى بروسيا دورتموند الذي صنع منه بأقل تكلفة ممكنة وحشًا لا يُقهر سيطر على الدوري الألماني، لينقل تجربته وحماسه إلى ليفربول مكللًا جهوده الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليستحق عن جدارة لقب أفضل مدرب في العالم، تلك الجائزة التي حصل عليها من «فيفا»، واحتفالًا بتلك المناسبة سلط كلوب الضوء على أبرز اللحظات المؤثرة في مسيرته لموقع "players tribune".
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