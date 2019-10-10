فان دايك يتعرض لموقف محرج بسبب محمد صلاح

تحرير:علي الزيني ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م

فان دايك وصلاح

تعرض الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والمتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، إلى موقف محرج من طفل من مشجعي الريدز، حيث نشر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للنادي، حلقة مصورة لمدافعه مع عدة أطفال قابلوه بشكل لم يكن مخططًا له ليحاوروه ويوجهون له الأسئلة، ودخل أحد الأطفال ليفاجئ فان دايك، قائلاً: "أنا مُحبط، كنت أتوقع مقابلة مو صلاح بدلا منك، ولكن لا يهم ذلك الآن". وقابل اللاعب كلمات الطفل الذي ارتدى قميصًا مرصعًا بشعار ليفربول بابتسامة هادئة، وتقبل الأمر قبل أن يكمل حواره معه.

ووجهت طفلة أخرى سؤالا لفان دايك حول كونه أفضل مدافع في العالم، ليرد قائلا: "هذا رأي الكثير حول العالم، لكن البعض يرى أن هناك آخرين يستحقون هذا اللقب، لترد عليه: لا، أنت". وعن أكثر الأشياء التي تُخيفه، أجاب: "أخاف من العناكب والثعابين والحشرات للغاية". وبسؤاله عن فريق أحلامه المفضل في لعبة فيفا 20،