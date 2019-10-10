الزمالك يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م

فريق يد الزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى لكرة اليد، وذلك بعد فوزه على فريق ريد ستار الإيفواري بنتيجة 35- 23 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن مواجهات دور الثمانية للبطولة وينتظر فريق الزمالك الفائز من مباراة إنتر كلوب الأنجولي وإيتوال الكونغولي لمواجهته في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها دولة الرأس الأخضر، كما تأهل فريق سبورتنج للدور قبل النهائي أيضا بعد الفوز على فريق فاب ياوندي الكاميروني بنتيجة 29- 23.

وينتظر فريق سبورتنج الفائز من مباراة وداد السمارة المغربي مع شباب كينشاسا بطل جمهورية الكونغون لمواجهته في نصف النهائي. الجدير بالذكر أن فريق الزمالك تأهل إلى ربع نهائي البطولة بعد أن تصدر مجموعته برصيد 8 نقاط حصدها من الفوز في 4 مباريات، حيث فاز في المباراة الأولى على فريق ديبورتيفو بطل الرأس الأخضر