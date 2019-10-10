رياضة

الزمالك يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م
فريق يد الزمالك
فريق يد الزمالك
تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى لكرة اليد، وذلك بعد فوزه على فريق ريد ستار الإيفواري بنتيجة 35- 23 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن مواجهات دور الثمانية للبطولة وينتظر فريق الزمالك الفائز من مباراة إنتر كلوب الأنجولي وإيتوال الكونغولي لمواجهته في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها دولة الرأس الأخضر، كما تأهل فريق سبورتنج للدور قبل النهائي أيضا بعد الفوز على فريق فاب ياوندي الكاميروني بنتيجة 29- 23.
وينتظر فريق سبورتنج الفائز من مباراة وداد السمارة المغربي مع شباب كينشاسا بطل جمهورية الكونغون لمواجهته في نصف النهائي. الجدير بالذكر أن فريق الزمالك تأهل إلى ربع نهائي البطولة بعد أن تصدر مجموعته برصيد 8 نقاط حصدها من الفوز في 4 مباريات، حيث فاز في المباراة الأولى على فريق ديبورتيفو بطل الرأس الأخضر
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حفل تسليم درع الدوري للأهلى (10)

مؤمن زكريا: سأعود قريبًا واشتقت لمواجهة الزمالك

وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي، رسالة شكر إلى كل الجماهير المصرية، على دعمه خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلًا: "سأكون في الملاعب من جديد، في أقرب فرصة، فخور للغاية بتكريمي مع الأهلي، الدوري الموسم الماضي كان صعب للغاية وأحمد الله على تتويجنا باللقب، بإذن الله البطولة ستكون أسهل في الفترة المقبلة.. مواجهة الأهلي أمام الزمالك أكثر ما اشتاق إليه، أشكر جماهير الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي وكل الأندية في مصر بعد دعمها لي. أشكرهم جميعًا على حبهم ودعمهم لي".
هولندا

ديباي يقود هولندا لفوز مثير على أيرلندا الشمالية

حقق منتخب هولندا، فوزًا ثمينًا، على أيرلندا الشمالية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب "فينورد" ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، جوش ماجينيس سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك ممفيس ديباي، هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف لوك دي يونج الهدف الثاني، واختتم ديباي ثلاثية الطاحونة الهولندية، الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد أيرلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ألمانيا الثاني.
حفل تسليم درع الدوري للأهلى (8)

محمود الخطيب: نتعرض للإساءة ولن نترك حقوقنا

تسلم النادي الأهلي درع الدوري رقم 41 الذي توج به في الموسم الماضي خلال حفل أقامته شركة برزينتيشن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء اليوم الخميس، بحضور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، ومندوب من وزارة الشباب والرياضة، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر وجهازه المعاون. وألقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلمة قال فيها: "هذا الموسم تعرضنا خلاله لصعوبات واستطاع خلاله الفريق تحقيق لقب درع الدوري، وكأس السوبر المصري، رغم غياب الجمهور عن الحضور وهو عنصر أساسي، بخلاف الإصابات العديدة التي ضربت اللاعبين".
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مران الزمالك

مران الزمالك.. ظهور عصام مرعي وتأهيل جابر وعبدالغني

تواجد عصام مرعي المدرب المساعد الجديد في الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تدريبات الفريق للمرة الأولى لأداء مهام عمله بعد أن أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء عن ضم مرعي للجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو بدلا من أيمن عبدالعزيز الذى انتقل للعمل بقطاع الناشئين مرة أخرى، يأتي هذا التعديل في جهاز الزمالك بعد تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية في بطولة الدوري والسقوط في فخ التعادل أمام فريق إف سي مصر في الجولة الثالثة من المسابقة.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي "كاف"، أن الاتجاه الأقرب حتى الآن داخل الاتحاد هو إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد السلام بالقاهرة بدون حضور جمهور. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة للتحرير أنه سيتم وضع اسم الفريقين (الزمالك/ جينيراسيون) في قرعة دور المجموعات بالبطولة المقرر إقامتها غدًا الأربعاء بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم وضع الفريقين ضمن التصنيف الثاني ومن يفوز بالمباراة سيكون ضمن المجموعة التي ستسفر عنها القرعة.
الزمالك ونادي مصر

إف سي مصر يحقق مفاجأة ويتعادل مع الزمالك في الدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره إف سي مصر في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بنتيجة 1- 1 حيث تقدم الزمالك في الدقيقة 15 عن طريق أشرف بن شرقي وتعادل إف سي مصر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق عمر حبشي. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثالث بجدول الدوري وارتفع رصيد إف سي مصر إلى نقطتين يحتل بهما المركز الخامس عشر.
احمد -الاحمر - يد الزمالك‎

الزمالك يكتسح بطل الكونغو في بطولة إفريقيا لكرة اليد

اكتسح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره إيتوال دو كونجو بنتيجة 41- 26، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للأندية، المقامة حاليًا في كاب فيردي، خلال الفترة من 4 حتى 13 أكتوبر الجاري، وسيطر رجال الفارس الأبيض على مجريات اللقاء منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة، بنتيجة (19- 12)، ويعد هذا اللقاء هو الثاني للفريق الأبيض، بعد الفوز مساء أمس الجمعة على ديسبورتيفو بطل كاب فيردي بنتيجة 45- 25.
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