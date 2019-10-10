رياضة

سيد عبدالحفيظ: تكريم مؤمن زكريا جزء من رد الجميل

تحرير:أحمد سعيد ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن تكريم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، طبيعية فهو أحد أهم اللاعبين في النادي، وتكريمه جزء بسيط من رد الجميل له على ما قدمه مع القلعة الحمراء. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: كل من ساهم حتى ولو بدقيقة واحدة في تاريخ النادي الأهلى فهو شخص يستحق الشكر والتقدير ويستحق التكريم. وواصل: "نسعى في مواصلة تقديم عروض جيدة وتحقيق المزيد من البطولات لأن النادي الأهلي يستحق كل هذا".
ويُقام حاليا حفل تكريم النادي الأهلي بأحد فنادق القاهرة بمناسبة تتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي (2018- 2019) للمرة الـ41 في تاريخ النادي، ويشهد حفل التكريم أعضاء مجلس إدارة الأهلي والشركة الراعية للنادي واللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة. ووجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع
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حفل تسليم درع الدوري للأهلى (10)

مؤمن زكريا: سأعود قريبًا واشتقت لمواجهة الزمالك

وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي، رسالة شكر إلى كل الجماهير المصرية، على دعمه خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلًا: "سأكون في الملاعب من جديد، في أقرب فرصة، فخور للغاية بتكريمي مع الأهلي، الدوري الموسم الماضي كان صعب للغاية وأحمد الله على تتويجنا باللقب، بإذن الله البطولة ستكون أسهل في الفترة المقبلة.. مواجهة الأهلي أمام الزمالك أكثر ما اشتاق إليه، أشكر جماهير الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي وكل الأندية في مصر بعد دعمها لي. أشكرهم جميعًا على حبهم ودعمهم لي".
هولندا

ديباي يقود هولندا لفوز مثير على أيرلندا الشمالية

حقق منتخب هولندا، فوزًا ثمينًا، على أيرلندا الشمالية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب "فينورد" ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، جوش ماجينيس سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك ممفيس ديباي، هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف لوك دي يونج الهدف الثاني، واختتم ديباي ثلاثية الطاحونة الهولندية، الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد أيرلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ألمانيا الثاني.
حفل تسليم درع الدوري للأهلى (8)

محمود الخطيب: نتعرض للإساءة ولن نترك حقوقنا

تسلم النادي الأهلي درع الدوري رقم 41 الذي توج به في الموسم الماضي خلال حفل أقامته شركة برزينتيشن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء اليوم الخميس، بحضور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، ومندوب من وزارة الشباب والرياضة، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر وجهازه المعاون. وألقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلمة قال فيها: "هذا الموسم تعرضنا خلاله لصعوبات واستطاع خلاله الفريق تحقيق لقب درع الدوري، وكأس السوبر المصري، رغم غياب الجمهور عن الحضور وهو عنصر أساسي، بخلاف الإصابات العديدة التي ضربت اللاعبين".
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عبدالحفيظ: الفوز على أسوان جاء في ظروف صعبة

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام. وأضاف أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا في ظل الظروف الصعبة التى أقيمت فيها المباراة بسبب ارتفاع درجة الحرارة مؤكدًا أن أرضية الملعب كانت صعبة للغاية ولكن فى النهاية حققنا الهدف بحصد النقاط الثلاث. وأوضح عبدالحفيظ أن الفوز على أسوان اليوم بمثابة خطوة مهمة في مشوار رحلة الدفاع عن اللقب والذي مازال في بدايته.
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اتحاد الكرة يؤجل حفل تسليم درع الدوري للأهلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل احتفالية تسليم الأهلي درع الدوري، إلى ما بعد السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل. وأضاف مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» صباح اليوم الأحد، أن ضيق الوقت بين عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء من تنزانيا، واستعداد الفريق للسوبر، تسبب في عدم وجود فرصة لإقامة الاحتفالية قبل قمة الجمعة، ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر في الثامنة مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج.
مؤمن زكريا

الأهلي: نتحمل نفقات علاج مؤمن زكريا ولم نقصر معه

أصدر جهاز كرة القدم بالنادي الأهلي بيانا أكد خلاله أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كل تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه، وتابع أن الخطيب عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد له على أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من جميع الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.
مؤمن-زكريا

بعد أزمته النفسية.. الزمالك يعلن دعمه لمؤمن زكريا

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن دعمه لمؤمن زكريا نجم النادي الأهلي وذلك بعد تصريحاته حول تعرضه لأزمة نفسية ساهمت في ابتعاده عن الملاعب طوال الفترة الماضية، وسبق لعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء اعلان دعمه للاعب بعد أزمة عودته من نادي أحد السعودي بعد التعاقد معه في فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة. وفسخ نادي أحد عقده مع مؤمن زكريا بعدما أعلن سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، أن مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق، يعاني من "مرض معين" رافضا الكشف عنه، لقناعته باستحالة استمراره في صفوف الفريق ليعود مؤمن مرة أخرى للأهلي.
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