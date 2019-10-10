سيد عبدالحفيظ: تكريم مؤمن زكريا جزء من رد الجميل

تحرير:أحمد سعيد ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ م

مؤمن زكريا

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن تكريم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، طبيعية فهو أحد أهم اللاعبين في النادي، وتكريمه جزء بسيط من رد الجميل له على ما قدمه مع القلعة الحمراء. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: كل من ساهم حتى ولو بدقيقة واحدة في تاريخ النادي الأهلى فهو شخص يستحق الشكر والتقدير ويستحق التكريم. وواصل: "نسعى في مواصلة تقديم عروض جيدة وتحقيق المزيد من البطولات لأن النادي الأهلي يستحق كل هذا".

ويُقام حاليا حفل تكريم النادي الأهلي بأحد فنادق القاهرة بمناسبة تتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي (2018- 2019) للمرة الـ41 في تاريخ النادي، ويشهد حفل التكريم أعضاء مجلس إدارة الأهلي والشركة الراعية للنادي واللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة. ووجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع