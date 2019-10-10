جريمة

تحرش وبوست وعتاب.. تفاصيل مقتل محمود البنا بالمنوفية

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
المجني عليه
المجني عليه
عتاب وبوست على فيسبوك راح ضحيته شاب يدعى محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، قصة دارت أحدثها المأسوية في مركز تلا بالمنوفية، عندما تعرض شاب يدعى محمد راجح 18 سنة، لفتاة بأحد شوارع تلا، وتعدى عليها بالشتائم وحاول ضربها والتقاط هاتفها المحمول منها، ما أثار حفيظة الشاب محمود، ليقرر الدفاع عن الفتاة والتصدي للشاب الآخر، ليطالبه بالابتعاد عنها، حتى نشبت بينهما مشادة وانصرفا بعدها. بعدها كتب محمود فيسبوك: "مش من الرجولة أن شاب يعتدي على فتاة"، ما آثار غضب المتهم، ليقرر الانتقام بعد أيام من الواقعة، إذ اصطحب اثنين من أصدقائه وبحوزته مطواة.
استشعر محمود، الخطر وحاول الهروب إلا أن المتهم طارده وأصدقائه في أحد الشوارع، مسددين له 3 طعنات نافذة بالفخذ الأيسر، وفروا هاربين قبل أن يلفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة بسبب النزيف الشديد قبل وصوله للمستشفى جثة هامدة، وسط حالة ذهول وحزن بين أهالي تلا. وتمكنت قوات الشرطة، من القبض على 3 متهمين بقتل
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وزارة-الداخلية

الداخلية: إحباط تفجير ارتكاز أمني بالعريش ومقتل إرهابي

تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بالعريش بعمل انتحارى، معلنة مصرع منفذ الهجوم قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله، وكانت مصدر أمني بوزارة الداخلية، قد نفت الجمعة الماضي، صحة ما تم بثه على بعض صفحات "فيسبوك" بشأن استهداف أحد الأكمنة الأمنية، وتحديدا كمين الصفا، الكائن بالطريق الدائري بالعريش بمنطقة شمال سيناء، واستشهاد عدد من رجال الشرطة بالكمين، وأكد المصدر أن ما تم نشره عارِ تماما عن الصحة جملةً وتفصيلا، وأنه لا صحة لما تردد في هذا الشأن..
محكمة-جنايات-القاهرة

المشدد والعزل.. الحكم على متهمي قضية فساد القمح

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار على الهوارى، بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، بالسجن المشدد 10 سنوات على 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، وألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ 7 ملايين و300 ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ المرد.
قفاص-محكمة

المشدد لرئيس القابضة للصناعات الغذائية السابق في«رشوة التموين»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهواري وبعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، اليوم الخميس، بمعاقبة ع. ف. رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.
القبض-على-متهم

كنت بعاكس مش بخطف.. حقيقة ضبط لص العجمي

تداول مشتركون على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لشاب تم إلقاء القبض عليه بمعرفة الأهالي بمنطقة العجمي، غرب محافظة الإسكندرية، بدعوى محاولته خطف طفلة من يد والدتها، في أثناء نزولها من ميكروباص صغير الحجم بالعجمى، وتم اقتياده إلى أحد محال الجزارة تمهيدا لتسليمه إلى قسم الشرطة، بينما كشفت مديرية أمن الإسكندرية، حقيقة الواقعة والتى تبين عدم صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن التحقيقات بشأن الواقعة أثبتت عدم صحتها وتبين قيام الشخص المقبوض عليه بمعاكسة الأم.
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مطار-القاهرة

ضبط راكبة مصرية بأقراص مخدرة وأدوية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة عبد الله عبود مدير الجمرك، من إحباط محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من الأدوية البشرية والأقراص المخدرة بالمخالفه لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، حيث اشتبه مأمور اللجنة فى راكبة مصرية تحمل 3 حقائب حاولت استغلال الزحام وادعت قدومها على الطائرة رغم أن حقائبها تحمل رقم رحلة أثينا، وبدت عليها علامات الارتباك عند سؤالها إذا كان معها بضائع أو أشياء ممنوعة.
المتهم بقتل محفظة القرأن بأبو النمرس

ليلة الغدر والدماء.. 5 مشاهد من مذبحة أبو النمرس

قبيل أحد عشر عاما تزوج "أسعد جلال" من "شيماء" التي تتمتع بقدر كبير من الطيبة والخلق، جعلتها تتربع على عرش قلبه، ما جعله يفعل المستحيل من أجل إرضائها وتلبية طلباتها، كانت الزوجة "وش الخير" على"أسعد"، إذ توسعت تجارته في الماشية، فضلا عن مساعدته في زرع قطعة أرض قريبة من منزلهما بقرية الجلحوة التابعة لمركز أبو النمرس.. سنوات من السعادة والرضا، اكتملت فرحتهمم عندما رزقهم الله بـ"دينا" و"عامر"، إلا أن شيطان الإنس لم يتركهما وشأنهما، وقرر أن يهدم كل شيء بعدما أكلته نار الانتقام فهدم الفرحة واغتال الضحكة وسرق حياتهم، وترك البيت تنعق فوق سطحه الغربان.
قوات-الشرطة (3)

إحباط تهريب 100 كيلو بانجو عبر قناة السويس (فيديو)

جهود مكثفة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها حيث نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 100 كيلو جرام لمخدر البانجو. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية "سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية" اعتزم تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق القناة إلى غربها، وأنه يتخذ من إحدى المناطق الجبلية بشرق القناة مكاناً لتخزين تلك المواد بها تمهيداً لتهريبهاعبر نفق الشهيد أحمد حمدي مستخدما سيارة نقل، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

بحجة إرضاعه.. تفاصيل اختطاف طفلة من مستشفى بأسيوط (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل أحد المستشفيات بأسيوط وتمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة وإعادة الطفلة لأهليتها. تلقى قسم شرطة أول أسيوط من ربة منزل مقيمة بقرية الحواتكة بدائرة مركز شرطة منفلوط بقيام سيدة "منتقبة" ترتدى الزى الخاص بطاقم تمريض مركز صحة المرأة بمستشفى أسيوط الجامعى بدائرة القسم بخطف كريمة ابنها "طفلة حديثة الولادة" بزعم تسليمها لوالدتها لإرضاعها وذلك حال تواجدها بالمستشفى صحبة زوجة نجلها. فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسيوط
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