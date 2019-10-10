تحرش وبوست وعتاب.. تفاصيل مقتل محمود البنا بالمنوفية

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

المجني عليه

عتاب وبوست على فيسبوك راح ضحيته شاب يدعى محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، قصة دارت أحدثها المأسوية في مركز تلا بالمنوفية، عندما تعرض شاب يدعى محمد راجح 18 سنة، لفتاة بأحد شوارع تلا، وتعدى عليها بالشتائم وحاول ضربها والتقاط هاتفها المحمول منها، ما أثار حفيظة الشاب محمود، ليقرر الدفاع عن الفتاة والتصدي للشاب الآخر، ليطالبه بالابتعاد عنها، حتى نشبت بينهما مشادة وانصرفا بعدها. بعدها كتب محمود فيسبوك: "مش من الرجولة أن شاب يعتدي على فتاة"، ما آثار غضب المتهم، ليقرر الانتقام بعد أيام من الواقعة، إذ اصطحب اثنين من أصدقائه وبحوزته مطواة.

استشعر محمود، الخطر وحاول الهروب إلا أن المتهم طارده وأصدقائه في أحد الشوارع، مسددين له 3 طعنات نافذة بالفخذ الأيسر، وفروا هاربين قبل أن يلفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة بسبب النزيف الشديد قبل وصوله للمستشفى جثة هامدة، وسط حالة ذهول وحزن بين أهالي تلا. وتمكنت قوات الشرطة، من القبض على 3 متهمين بقتل