رياضة

المنتخب السعودي يقسو على سنغافورة بثلاثية

تحرير:علي الزيني ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م
المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فوزًا ثمينًا على نظيره سنغافورة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، سجل عبدالفتاح عسيري هدفين، وعبدالله حمدان هدفًا، ليرفع منتخب الاخضر رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن سنغافورة الذي تجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثاني، علمًا أن الأخير لعب ثلاث لقاءات.
المنتخب السعودي، فرض سيطرته على مجريات الأمور، وأضاع أكثر من فرصة هدف محقق، وسجل هدف التقدم في الدقيقة 28، بعدما أرسل عبدالإله الملكي، كرة عرضية استقبلها عبدالفتاح عسيري، برأسية في الشباك، وقبل نهاية الشوط الأول، أهدر عبدالله الحمدان ركلة جزاء، بعد تعرض عبد الفتاح عسيري للعرقلة. وفي الدقيقة 61، عزز
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حفل تسليم درع الدوري للأهلى (10)

مؤمن زكريا: سأعود قريبًا واشتقت لمواجهة الزمالك

وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي، رسالة شكر إلى كل الجماهير المصرية، على دعمه خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلًا: "سأكون في الملاعب من جديد، في أقرب فرصة، فخور للغاية بتكريمي مع الأهلي، الدوري الموسم الماضي كان صعب للغاية وأحمد الله على تتويجنا باللقب، بإذن الله البطولة ستكون أسهل في الفترة المقبلة.. مواجهة الأهلي أمام الزمالك أكثر ما اشتاق إليه، أشكر جماهير الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي وكل الأندية في مصر بعد دعمها لي. أشكرهم جميعًا على حبهم ودعمهم لي".
هولندا

ديباي يقود هولندا لفوز مثير على أيرلندا الشمالية

حقق منتخب هولندا، فوزًا ثمينًا، على أيرلندا الشمالية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب "فينورد" ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، جوش ماجينيس سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك ممفيس ديباي، هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف لوك دي يونج الهدف الثاني، واختتم ديباي ثلاثية الطاحونة الهولندية، الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد أيرلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ألمانيا الثاني.
حفل تسليم درع الدوري للأهلى (8)

محمود الخطيب: نتعرض للإساءة ولن نترك حقوقنا

تسلم النادي الأهلي درع الدوري رقم 41 الذي توج به في الموسم الماضي خلال حفل أقامته شركة برزينتيشن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء اليوم الخميس، بحضور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، ومندوب من وزارة الشباب والرياضة، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر وجهازه المعاون. وألقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلمة قال فيها: "هذا الموسم تعرضنا خلاله لصعوبات واستطاع خلاله الفريق تحقيق لقب درع الدوري، وكأس السوبر المصري، رغم غياب الجمهور عن الحضور وهو عنصر أساسي، بخلاف الإصابات العديدة التي ضربت اللاعبين".
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جياني-إنفانتينو (2)

إنفانتينو يطالب بمحاربة العنصرية في ملاعب الكرة

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن مونديال قطر 202، في الشتاء سيزيد من إثارة البطولة؛ لأن اللاعبين سيكونون في أفضل مستوياتهم ولياقتهم وليس كما في نهاية موسم صعب وشاق، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، قائلا: "أعتقد أنه الصواب، مرة كل مائة عام، إقامة كأس العالم في بلد لم يستضف بطولة بهذا المستوى من قبل، فمن وجهة النظر الفنية سيكون مونديال مذهل، واللاعبون سيكونون نشطين وليس كما يحدث عندما يقام المونديال في الصيف".
تركى-والخطيب (2)

تركي آل الشيخ يوجه رسالة مؤثرة للخطيب (فيديو)

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ونشر «آل الشيخ» مقطع فيديو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «لسه عارف بموضوع الخطيب، ألف سلامة وما يشوف شر، ربنا يرجعه لأهله وأحبابه بخير، بصحة وعافية إن شاء الله». وسبق أن أعلن آل الشيخ خلال الأيام الماضية، رفضه التجاوزات والإساءات بحق الخطيب وأسرته، بعد ساعات من تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد نظيره في الأهلي.
الفار

الاتحاد السعودي ينفي واقعة تقنية الفيديو

نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن سبب تعطل تقنية الفيديو، في مباراة الفتح والنصر ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جاء ذلك في بيان رسمي نشره الاتحاد، عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم صحة ما تم تداوله متمنيًا من وسائل الإعلام التواصل عبر النافذة الإعلامية المخصصة لتلقي الاستفسارات والأسئلة في الموقع الرسمي للاتحاد لتقديم المواد الإعلامية الصحيحة".
قرعة البطولة العربية 1

البطولة العربية.. الإسماعيلي يواجه بطل الإمارات

أسفرت قرعة دور الستة عشر من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، التي أقيمت في الرياض، عن مواجهات قوية لممثلي مصر، حيث يلتقي فريق الإسماعيلي مع نظيره الجزيرة الإماراتي، وستقام مواجهة الذهاب في مصر أولًا ثم يحل الدراويش ضيفًا على الفريق الإماراتي، فيما يقابل فريق الاتحاد السكندري نظيره المحرق البحريني، وخوض مباراة الذهاب في مصر ثم يحل ضيفًا أيضًا على الفريق البحريني في لقاء الاياب، كما شهدت القرعة قمة نارية مغربية بين الرجاء والوداد في دربي كازابلانكا.
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