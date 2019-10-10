المنتخب السعودي يقسو على سنغافورة بثلاثية

تحرير:علي الزيني ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م

المنتخب السعودي

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فوزًا ثمينًا على نظيره سنغافورة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، سجل عبدالفتاح عسيري هدفين، وعبدالله حمدان هدفًا، ليرفع منتخب الاخضر رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن سنغافورة الذي تجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثاني، علمًا أن الأخير لعب ثلاث لقاءات.

المنتخب السعودي، فرض سيطرته على مجريات الأمور، وأضاع أكثر من فرصة هدف محقق، وسجل هدف التقدم في الدقيقة 28، بعدما أرسل عبدالإله الملكي، كرة عرضية استقبلها عبدالفتاح عسيري، برأسية في الشباك، وقبل نهاية الشوط الأول، أهدر عبدالله الحمدان ركلة جزاء، بعد تعرض عبد الفتاح عسيري للعرقلة. وفي الدقيقة 61، عزز

المنتخب السعودي، فرض سيطرته على مجريات الأمور، وأضاع أكثر من فرصة هدف محقق، وسجل هدف التقدم في الدقيقة 28، بعدما أرسل عبدالإله الملكي، كرة عرضية استقبلها عبدالفتاح عسيري، برأسية في الشباك، وقبل نهاية الشوط الأول، أهدر عبدالله الحمدان ركلة جزاء، بعد تعرض عبد الفتاح عسيري للعرقلة.



وفي الدقيقة 61، عزز عبدالله الحمدان، تقدم المنتخب السعودي بهدف ثان، بعدما استقبل عرضية محمد البريك، بتسديدة تصدى لها الحارس، قبل أن يتابعها في الشباك.



وبعد مرور خمس دقائق، بدأ المنتخب السعودي هجمة منظمة عن طريق هتان، الذي مرر كرة رائعة إلى الحمدان، بدوره أرسل تمريرة رائعة، حولها عبدالفتاح عسيري إلى الشباك، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الأخضر بثلاثية نظيفة.