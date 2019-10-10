رياضة

ديشامب: مبابى سيغيب عن مواجهات تصفيات يورو 2020

تحرير:محمد جمال ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م
مبابى أثناء الإصابة
مبابى أثناء الإصابة
كشف ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم عن السبب وراء استبعاده اللاعب الشاب كيليان مبابي من قائمة الفريق للمباراتين القادمتين اللتين يواجه فيهما أيسلندا وتركيا، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020). وقال ديشامب اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي لفريقه قبل مباراة أيسلندا المقررة غدا الجمعة فى يورو 2020: "مبابي لم يكن على استعداد لخوض المباراتين بسبب الإصابة التي عانى منها قبل أسابيع، اللاعب مازال بحاجة لمزيد من الوقت من أجل التأهيل".
وقال ديشامب: "استبعاد مبابي من القائمة لسبب بسيط وهو أنه لم يكن مستعدًا للمباراة، سيحتاج لمزيد من الوقت". وأوضح ديشامب: "الوقت بعد تعافيه من الإصابة لم يكن كافيا لتأهيل اللاعب، وهو ما أيقنه طبيب المنتخب الفرنسي بعد اجتماعه مع اللاعب، قبل اتخاذ قرار استبعاد اللاعب واستدعاء اللاعب الحسن بليا مهاجم بوروسيا
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مؤمن زكريا: سأعود قريبًا واشتقت لمواجهة الزمالك

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هولندا

ديباي يقود هولندا لفوز مثير على أيرلندا الشمالية

حقق منتخب هولندا، فوزًا ثمينًا، على أيرلندا الشمالية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب "فينورد" ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، جوش ماجينيس سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك ممفيس ديباي، هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف لوك دي يونج الهدف الثاني، واختتم ديباي ثلاثية الطاحونة الهولندية، الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد أيرلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ألمانيا الثاني.
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ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

فاران: زيدان عظيم.. وبنزيما من أفضل مهاجمي العالم

أكد رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، أن مشكلة استقبال الأهداف التي يعاني منها الفريق ليست بسبب أخطاء الدفاع فقط، بل هي مسؤولية الفريق بأكمله، مشيرًا إلى أن الميرنجي سيتحسن في الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "The Transistor". وقال فاران: "أنا شخص متحفظ، وأريد أن يتذكرني الجميع حين أعتزل كرة القدم كيف كنت شخصا ولاعبا، ولا أفتقر إلى جوع الفوز على الإطلاق، نحن في غاية التنافس، وهناك دائمًا رغبة في تحقيق الانتصارات، وقد يحدث إرهاق ذهني كما حدث الموسم الماضي، لكن لكي تلعب في ريال مدريد، يتوجب أن تكون لديك رغبة شديدة في الفوز إلى حد النهم".
كريستيانو رونالدو

رسالة حماسية من رونالدو لنجوم منتخب البرتغال

وجه كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، رسالة حماسية بعد انضمامه لتدريبات المنتخب البرتغالي، استعدادًا لمباراتي لوكسمبرج يوم 11 أكتوبر الجاري، وأوكرانيا يوم 14 من ذات الشهر، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020. وكتب صاروخ ماديرا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمر يسعدني دائمًا العودة إلى بلدي وتمثيل المنتخب الوطني ورؤية زملائي في العديد من المعارك المقبلة، سنقاتل من أجل إعادة اسم البرتغال إلى القمة مجددًا، هيا بنا نذهب".
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رونالدو يوجه رسالة قوية قبل تصفيات يورو 2020

وجه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالى رسالة قوية بعد انضمامه لتدريبات المنتخب البرتغالي، استعدادًا لمواجهات المنتخب فى التصفيات المؤهلة أمم أوروبا (يورو 2020). وكتب الدون فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمر يسعدني دائمًا العودة إلى بلدي وتمثيل المنتخب الوطني ورؤية زملائي في العديد من المعارك المقبلة". وأضاف الدولى البرتغالى: "سنقاتل مجددًا من أجل إعادة اسم البرتغال إلى القمة مجددًا، هيا بنا نذهب!".
لوريس

ديشامب يكشف مدة غياب لوريس عن الملاعب

أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن غياب هوجو لوريس حارس مرمى منتخب الديوك عن الملاعب حتى نهاية عام 2019، وتعرض الحارس الدولي للإصابة في الدقيقة الثالثة من مباراة فريقه توتنهام ضد برايتون فى الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي (البريمرليج)، وتبين فيما بعد إصابة الحارس الفرنسي بخلع في المرفق، وكشفت إدارة السبيرز فى بيان لها أنها ستكشف عن مدى تطور إصابة الحارس الفرنسي الأسبوع المقبل، بعد الإجراءات الطبية للوقف على حجم الإصابة ومدة غياب حارس المرمى.
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