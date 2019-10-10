ديشامب: مبابى سيغيب عن مواجهات تصفيات يورو 2020

تحرير:محمد جمال ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

مبابى أثناء الإصابة

كشف ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم عن السبب وراء استبعاده اللاعب الشاب كيليان مبابي من قائمة الفريق للمباراتين القادمتين اللتين يواجه فيهما أيسلندا وتركيا، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020). وقال ديشامب اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي لفريقه قبل مباراة أيسلندا المقررة غدا الجمعة فى يورو 2020: "مبابي لم يكن على استعداد لخوض المباراتين بسبب الإصابة التي عانى منها قبل أسابيع، اللاعب مازال بحاجة لمزيد من الوقت من أجل التأهيل".

وقال ديشامب: "استبعاد مبابي من القائمة لسبب بسيط وهو أنه لم يكن مستعدًا للمباراة، سيحتاج لمزيد من الوقت". وأوضح ديشامب: "الوقت بعد تعافيه من الإصابة لم يكن كافيا لتأهيل اللاعب، وهو ما أيقنه طبيب المنتخب الفرنسي بعد اجتماعه مع اللاعب، قبل اتخاذ قرار استبعاد اللاعب واستدعاء اللاعب الحسن بليا مهاجم بوروسيا