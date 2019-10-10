جريمة

الداخلية: إحباط تفجير ارتكاز أمني بالعريش ومقتل إرهابي

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بالعريش بعمل انتحارى، معلنة مصرع منفذ الهجوم قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله، وكانت مصدر أمني بوزارة الداخلية، قد نفت الجمعة الماضي، صحة ما تم بثه على بعض صفحات "فيسبوك" بشأن استهداف أحد الأكمنة الأمنية، وتحديدا كمين الصفا، الكائن بالطريق الدائري بالعريش بمنطقة شمال سيناء، واستشهاد عدد من رجال الشرطة بالكمين، وأكد المصدر أن ما تم نشره عارِ تماما عن الصحة جملةً وتفصيلا، وأنه لا صحة لما تردد في هذا الشأن..
وتبذل القوات المسلحة والشرطة، جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وفي وقت سابق أصدرت وزارة الدفاع، بيانا، أبرزت خلاله النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والشرطة، خلال الفترة الماضية. وأوضحت وزارة الدفاع، أن القوات الجوية، قامت باستهداف وتدمير (33) مخبأ وملجأ للعناصر
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قتيل-المنوفية‎ (3)

تحرش وبوست وعتاب.. تفاصيل مقتل محمود البنا بالمنوفية

عتاب وبوست على فيسبوك راح ضحيته شاب يدعى محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، قصة دارت أحدثها المأسوية في مركز تلا بالمنوفية، عندما تعرض شاب يدعى محمد راجح 18 سنة، لفتاة بأحد شوارع تلا، وتعدى عليها بالشتائم وحاول ضربها والتقاط هاتفها المحمول منها، ما أثار حفيظة الشاب محمود، ليقرر الدفاع عن الفتاة والتصدي للشاب الآخر، ليطالبه بالابتعاد عنها، حتى نشبت بينهما مشادة وانصرفا بعدها. بعدها كتب محمود فيسبوك: "مش من الرجولة أن شاب يعتدي على فتاة"، ما آثار غضب المتهم، ليقرر الانتقام بعد أيام من الواقعة، إذ اصطحب اثنين من أصدقائه وبحوزته مطواة.
محكمة-جنايات-القاهرة

المشدد والعزل.. الحكم على متهمي قضية فساد القمح

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار على الهوارى، بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، بالسجن المشدد 10 سنوات على 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، وألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ 7 ملايين و300 ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ المرد.
قفاص-محكمة

المشدد لرئيس القابضة للصناعات الغذائية السابق في«رشوة التموين»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهواري وبعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، اليوم الخميس، بمعاقبة ع. ف. رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.
القبض-على-متهم

كنت بعاكس مش بخطف.. حقيقة ضبط لص العجمي

تداول مشتركون على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لشاب تم إلقاء القبض عليه بمعرفة الأهالي بمنطقة العجمي، غرب محافظة الإسكندرية، بدعوى محاولته خطف طفلة من يد والدتها، في أثناء نزولها من ميكروباص صغير الحجم بالعجمى، وتم اقتياده إلى أحد محال الجزارة تمهيدا لتسليمه إلى قسم الشرطة، بينما كشفت مديرية أمن الإسكندرية، حقيقة الواقعة والتى تبين عدم صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن التحقيقات بشأن الواقعة أثبتت عدم صحتها وتبين قيام الشخص المقبوض عليه بمعاكسة الأم.
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قوات-الشرطة (3)

حشيش وهيروين.. القبض على 9 تجار للمخدرات بـ5 محافظات

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأمن العام، والأمن المركزي، والإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة ومديريات أمن: «الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة» من ضبط 9 من العناصر الإجرامية التي تتاجر بالمواد المخدرة وبحوزتهم 150 طربة لمخدر الحشيش و1,100 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وكيلو جرام لمخدر الكوكايين، و15 ألف قرص مخدر، وسلاح ناري، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وثلاث سيارات بنطاق الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة.
خطف طفل

96 ساعة وهروب.. تفاصيل استعادة طفل «مخطوف» بالشرقية

96 ساعة من الرعب والقلق عاشتها أسرة طفل، بالكاد أتم ربيعه الثامن، بعدما غادر المنزل صباح الخميس الماضي في طريقه إلى مدرسته الابتدائية، والتي يدرس بالصف الثالث فيها، إلا أن أيادي أشخاص لم تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلا التقفته وتمكنوا من اختطافه، لكن وبعد مرور نحو 4 أيام على الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من تحرير الطفل وإعادته سالما، إلا أن الجناه لاذوا بالفرار فور رؤية قوات الشرطة، والتي داهمت مكان الاختطاف واستعادت الطفل، وتوصل جهودها لملاحقة الجناة.
عناصر-ارهابية (3)

مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إذ توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية، وتم التعامل مع تلك المعلومات وإستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع 15 من تلك العناصر.
مطار-القاهرة

إحباط تهريب أدوية بشرية بجمارك مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة بجمرك صادر مصر للطيرن برئاسة مدير الجمرك، اشتبه كل من عصام عطية مأمور الحركة وفؤاد نخله، في بوليصة شحن باسم شركة للتصدير وهو عبارة عن 9 طرود مصدرة إلى نيجيريا، وبتفتيش الطرود تبين وجود 161 علبة أدوية بشرية مخبأة داخل ثلاجة "ميني بار" ضمن الطرود المصدرة، وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.
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