الداخلية: إحباط تفجير ارتكاز أمني بالعريش ومقتل إرهابي

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م

وزارة الداخلية

تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بالعريش بعمل انتحارى، معلنة مصرع منفذ الهجوم قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله، وكانت مصدر أمني بوزارة الداخلية، قد نفت الجمعة الماضي، صحة ما تم بثه على بعض صفحات "فيسبوك" بشأن استهداف أحد الأكمنة الأمنية، وتحديدا كمين الصفا، الكائن بالطريق الدائري بالعريش بمنطقة شمال سيناء، واستشهاد عدد من رجال الشرطة بالكمين، وأكد المصدر أن ما تم نشره عارِ تماما عن الصحة جملةً وتفصيلا، وأنه لا صحة لما تردد في هذا الشأن..

وتبذل القوات المسلحة والشرطة، جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وفي وقت سابق أصدرت وزارة الدفاع، بيانا، أبرزت خلاله النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والشرطة، خلال الفترة الماضية. وأوضحت وزارة الدفاع، أن القوات الجوية، قامت باستهداف وتدمير (33) مخبأ وملجأ للعناصر