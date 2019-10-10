محمود الخطيب: نتعرض للإساءة ولن نترك حقوقنا

تحرير:علي الزيني ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م

محمود الخطيب

تسلم النادي الأهلي درع الدوري رقم 41 الذي توج به في الموسم الماضي خلال حفل أقامته شركة برزينتيشن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء اليوم الخميس، بحضور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، ومندوب من وزارة الشباب والرياضة، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر وجهازه المعاون. وألقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلمة قال فيها: "هذا الموسم تعرضنا خلاله لصعوبات واستطاع خلاله الفريق تحقيق لقب درع الدوري، وكأس السوبر المصري، رغم غياب الجمهور عن الحضور وهو عنصر أساسي، بخلاف الإصابات العديدة التي ضربت اللاعبين".

وتابع قائلا: "البعض حاول أن يعيش على بداية الفريق المتعثرة الأهلي، أكثر من تفكيرهم في النجاح، الأهلي ورموزه تعرضوا لإساءات بالغة، لكننا لن نترك حقوقنا، الأهلي لا يترك حقوقه، وإنما يحصل عليها بما يتناسب معه ووفقًا للقوانين واللوائح المنظمة". وواصل رئيس الأهلي: "قيمة الأهلي عالية، ولن ننزل لذلك المستوى؛