رياضة

محمود الخطيب: نتعرض للإساءة ولن نترك حقوقنا

تحرير:علي الزيني ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
تسلم النادي الأهلي درع الدوري رقم 41 الذي توج به في الموسم الماضي خلال حفل أقامته شركة برزينتيشن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء اليوم الخميس، بحضور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، ومندوب من وزارة الشباب والرياضة، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر وجهازه المعاون. وألقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلمة قال فيها: "هذا الموسم تعرضنا خلاله لصعوبات واستطاع خلاله الفريق تحقيق لقب درع الدوري، وكأس السوبر المصري، رغم غياب الجمهور عن الحضور وهو عنصر أساسي، بخلاف الإصابات العديدة التي ضربت اللاعبين".
وتابع قائلا: "البعض حاول أن يعيش على بداية الفريق المتعثرة الأهلي، أكثر من تفكيرهم في النجاح، الأهلي ورموزه تعرضوا لإساءات بالغة، لكننا لن نترك حقوقنا، الأهلي لا يترك حقوقه، وإنما يحصل عليها بما يتناسب معه ووفقًا للقوانين واللوائح المنظمة". وواصل رئيس الأهلي: "قيمة الأهلي عالية، ولن ننزل لذلك المستوى؛
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حفل تسليم درع الدوري للأهلى (10)

مؤمن زكريا: سأعود قريبًا واشتقت لمواجهة الزمالك

وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي، رسالة شكر إلى كل الجماهير المصرية، على دعمه خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلًا: "سأكون في الملاعب من جديد، في أقرب فرصة، فخور للغاية بتكريمي مع الأهلي، الدوري الموسم الماضي كان صعب للغاية وأحمد الله على تتويجنا باللقب، بإذن الله البطولة ستكون أسهل في الفترة المقبلة.. مواجهة الأهلي أمام الزمالك أكثر ما اشتاق إليه، أشكر جماهير الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي وكل الأندية في مصر بعد دعمها لي. أشكرهم جميعًا على حبهم ودعمهم لي".
هولندا

ديباي يقود هولندا لفوز مثير على أيرلندا الشمالية

حقق منتخب هولندا، فوزًا ثمينًا، على أيرلندا الشمالية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب "فينورد" ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، جوش ماجينيس سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك ممفيس ديباي، هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف لوك دي يونج الهدف الثاني، واختتم ديباي ثلاثية الطاحونة الهولندية، الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد أيرلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ألمانيا الثاني.
كيليان مبابي

ديشامب: مبابى سيغيب عن مواجهات تصفيات يورو 2020

كشف ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم عن السبب وراء استبعاده اللاعب الشاب كيليان مبابي من قائمة الفريق للمباراتين القادمتين اللتين يواجه فيهما أيسلندا وتركيا، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020). وقال ديشامب اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي لفريقه قبل مباراة أيسلندا المقررة غدا الجمعة فى يورو 2020: "مبابي لم يكن على استعداد لخوض المباراتين بسبب الإصابة التي عانى منها قبل أسابيع، اللاعب مازال بحاجة لمزيد من الوقت من أجل التأهيل".
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حفل تسليم درع الدوري للأهلى (10)

مؤمن زكريا: سأعود قريبًا واشتقت لمواجهة الزمالك

وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي، رسالة شكر إلى كل الجماهير المصرية، على دعمه خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلًا: "سأكون في الملاعب من جديد، في أقرب فرصة، فخور للغاية بتكريمي مع الأهلي، الدوري الموسم الماضي كان صعب للغاية وأحمد الله على تتويجنا باللقب، بإذن الله البطولة ستكون أسهل في الفترة المقبلة.. مواجهة الأهلي أمام الزمالك أكثر ما اشتاق إليه، أشكر جماهير الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي وكل الأندية في مصر بعد دعمها لي. أشكرهم جميعًا على حبهم ودعمهم لي".
كهربا

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع «كهربا»

كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، عن حقيقة تعاقد المارد الأحمر مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق أفيس البرتغالي، تمهيدًا لإنتقاله لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلًل: "كل ما يتردد خلال الساعات الماضية غير صحيح، لم نحصل على توقيع كهربا، نحترم اللاعب وناديه البرتغالي، ولا يصح الحديث عن لاعب مرتبط بعقد مع فريقه، كهربا لاعب مميز ويفيد أي فريق ولكن لم نفتح أي خطوط تواصل معه أو نتحدث معه من أجل انتقاله للفريق".
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تعليق ناري من مرتضى بعد تغريدة تركي لدعم الخطيب

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وقال مرتضى عبر قناة «الحدث»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «لن يوقع أحد بيني وبين صديقي تركي آل الشيخ، أقدر هذا الرجل الذي دعم نادي الزمالك ولن تحدث فتنة بيننا»، موضحا: «التغريدة التي نشرها آل الشيخ ليست من أجل ما قلته، بل لأنه وجد جماهير عادية تسب محمود الخطيب وعائلته، وكان ذلك بمنزلة تعزية له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة. لا تنسوا أيضا، أنتم من أخذتم أمواله وقمتم بتطفيشه من مصر».
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رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لمحمود الخطيب

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، بعد الهجوم الذي شنه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الأول، حيث كتب آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق، أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. نتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام".
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