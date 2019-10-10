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في عزاء طلعت زكريا.. علاء وجمال مبارك يشاركان وأحمد فهمي غضبان

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م
?شارك عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة في عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي أقيم مساء اليوم الخميس، والذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتلقى نجله الأكبر عمر مع الفنان أحمد فهمي، العزاء، وبرز حضور علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس نادي الزمالك، بالإضافة إلى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سمير غانم، وصلاح عبد الله وأحمد السقا ونهال عنبر وكريم عبد العزيز ومصطفى قمر ونجوم مسرح مصر، وغيرهم من نجوم الفن والشخصيات العامة، كما تقدم الوافدين على سرادق العزاء الفنان هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي.
وبدت علامات الحزن واضحة على الفنانة هنا الزاهد، فيما ظهر الغضب على الفنان أحمد فهمي، بسبب محاولة وإصرار بعض المعجبين التقاط الصور التذكارية معه، ليرد بانفعال "الظرف ما يستحملش.. إحنا في عزاء يا جماعة.ورفض الفنان محمد هنيدي، التسجيل مع مراسلي القنوات الفضائية، كما تجنب محاولات التقاط صور له، إذ ظهرت
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نبيلة عبيد: كنت خايفة من تكريمي بمهرجان الإسكندرية

بدأت فعاليات ندوة تكريم الفنانة نبيلة عبيد، اليوم الخميس، في إطار فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الاسكندرية السينمائي لحوض البحر المتوسط، التي تحمل اسمها، بحضور عدد كبير من الفنانين: فردوس عبد الحميد، الهام شاهين، وفاء عامر، أحمد عبد العزيز، منال سلامة، المخرج على بدرخان، الكاتب مصطفى محرم، المنتج محمد فوزي، وقالت عبيد: "أنا اتكرمت كتير جدا وحصلت على جوائز كثيرة جدا، لكن هذا التكريم له طعم خاص لأن الدورة حملت اسمي، وهذا جعلني أشعر بالخوف والقلق من الجمهور، بس الحمد لله عدت على خير".
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درة: هذه صعوبات شخصيتى فى «بلا دليل» (حوار)

بعد مشاركة الفنانة درة فى العديد من المهرجانات السينمائية كعضو لجنة تحكيم، قرر القائمون على مهرجان الجونة السينمائى الذى انعقدت فعالياته فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، الاستعانة بها كعضو لجنة تحكيم فى مسابقة الأفلام القصيرة، وقال عنها مدير المهرجان انتشال التميمى إنها اختيار رائع وفنانة موهوبة كان يجب الاستعانة بها. وبعد انتهائها من مهمتها فى المهرجان عادت درة سريعا إلى القاهرة لتستكمل تصوير ما تبقى من مسلسلها الجديد "بلا دليل" الذى ينتمى إلى نوعية الأعمال الطويلة (45 حلقة)، وذلك استعدادا لعرضه على الشاشة قريبا.
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وفاة مخرج مسلسل أسمهان التونسي شوقي الماجري

توفي، اليوم الخميس، المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري، مخرج مسلسل "أسمهان"، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي، وذلك حسبما أعلنت وسائل الإعلام التونسية، والراحل من مواليد 1 نوفمبر 1961، وأخرج العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، وكان يقيم في سوريا. وتوفي بمصر المخرج التونسي شوقي الماجري عن سن تناهز الـ58 سنة إثر سكتة قلبية. وهو مخرج تونسي، وضع بصمته في العديد من المسلسلات العربية وله عمل وحيد في السينما العربية وهو "مملكة النمل" الذي حقق نجاحا واسعا ونال عدة جوائز.
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جنازة طلعت زكريا

انهيار الزاهد ونجل طلعت زكريا يتلقى العزاء بالمقابر

انتهت مراسم دفن الفنان الراحل طلعت زكريا بمقابر الأسرة بالعامود، في منطقة كرموز، غرب الإسكندرية، وحرص عمر طلعت زكريا نجل الفنان الراحل على تلقى واجب العزاء من المعزين من أقارب وأصدقاء الفنان الراحل والجماهير المحبة له. وحرص الفنانون أحمد رزق ونشوى سلامة ورضا إدريس ومنال سلامة ومحمد لطفي على حضور مراسم الجنازة وتوديع الفنان الراحل وتقديم واجب العزاء على المقابر، والتى شهدت حالة كبيرة من الزحام الشديد لمحبي ومعجبى الفنان الراحل الذي توفي أمس عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع مع المرض.
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الفنانون ينعون طلعت زكريا: مع السلامة يا نصة

بعد صراع طويل مع المرض، توفى الفنان طلعت زكريا عن عمر يناهز 58 عامًا. جاء ذلك بعد أن تعرض لأزمة صحية نُقل على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر دفنه بمسقط رأسه بالإسكندرية، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيه والتعبير عن حالة الحزن داخلهم تجاه الفقيد، فقد كتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على "تويتر": «والله قلبي كان حاسس إن النهارده فيه حاجة صعبة هتحصل، ارتحت يا طلعت بس أنا تعبان قوي يا خويا ومش قادر أضحك زي ما اتفقنا»، ونشر الفنان أحمد السقا صورة بالأبيض والأسود لطلعت زكريا، وكتب: «مع السلامة أخويا وصاحبي، ربنا يرحمك برحمته».
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أحمد فهمي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهنا الزاهد

طمأن الفنان أحمد فهمي جمهوره على زوجته الفنانة هنا الزاهد، وكشف فى تصريحات لـ«التحرير» طبيعة ما حدث لهنا خلال قضائهما شهر العسل، وقال إنه فوجئ بهنا تعاني من ألم شديد جدا فى المعدة واعتقد فى البداية أنه تسمم، ولكن بعدما ذهبا إلى المستشفى وجدا أن هذا كان من آثار "الزائدة"، وأكد أنها الآن أصبحت بخير. وعبر فهمي عن سعادته بتكريمه في حفل توزيع جوائز الموسم الثالث لكأس إينرجي للدراما، عن دوره فى مسلسل "الواد سيد الشحات"، منوها بأنه حاليا يستعد لفيلم "العارف- عودة يونس" مع الفنان أحمد عز.
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أول ظهور لهنا الزاهد بعد أزمة مرضها: أنا بخير

وعكة صحية تعرضت لها أحدث عروس الوسط الفني، الفنانة هنا الزاهد، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بسنغافورة، حيث تقضي هناك فترة شهر العسل مع زوجها النجم أحمد فهمي.‏ ولأول مرة، حرصت هنا الزاهد صباح اليوم الجمعة، على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، حيث نشرت صورة جديدة لها هي الأولى بعد أزمة مرضها، وذلك عبر خاصية القصص المصورة على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلّقت هنا على الصورة: "شكرا لكل واحد.. بجد أن شوفت كمية حب ودعاء منكم مشوفتهاش في حياتي.. أنا بخير الحمد لله".
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