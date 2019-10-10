في عزاء طلعت زكريا.. علاء وجمال مبارك يشاركان وأحمد فهمي غضبان

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م

?شارك عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة في عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي أقيم مساء اليوم الخميس، والذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتلقى نجله الأكبر عمر مع الفنان أحمد فهمي، العزاء، وبرز حضور علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس نادي الزمالك، بالإضافة إلى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سمير غانم، وصلاح عبد الله وأحمد السقا ونهال عنبر وكريم عبد العزيز ومصطفى قمر ونجوم مسرح مصر، وغيرهم من نجوم الفن والشخصيات العامة، كما تقدم الوافدين على سرادق العزاء الفنان هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي.

وبدت علامات الحزن واضحة على الفنانة هنا الزاهد، فيما ظهر الغضب على الفنان أحمد فهمي، بسبب محاولة وإصرار بعض المعجبين التقاط الصور التذكارية معه، ليرد بانفعال "الظرف ما يستحملش.. إحنا في عزاء يا جماعة.ورفض الفنان محمد هنيدي، التسجيل مع مراسلي القنوات الفضائية، كما تجنب محاولات التقاط صور له، إذ ظهرت