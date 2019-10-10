ديباي يقود هولندا لفوز مثير على أيرلندا الشمالية
تحرير:علي الزيني
١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
هولندا
حقق منتخب هولندا، فوزًا ثمينًا، على أيرلندا الشمالية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب "فينورد" ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، جوش ماجينيس سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك ممفيس ديباي، هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف لوك دي يونج الهدف الثاني، واختتم ديباي ثلاثية الطاحونة الهولندية، الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد أيرلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ألمانيا الثاني.
سيطر منتخب هولندا، على مجريات الأمور، واعتمد لاعبو أيرلندا الشمالية على الضغط العالي في كل جوانب الملعب، بعد مرور ربع ساعة، وفشل الفريقان في الوصول إلى المرمى، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا.
وفي الدقيقة 75، سجل جوش ماجينيس هدف التقدم لمنتخب أيرلندا الشمالية، بعدما استقبل عرضية من الجهة اليمنى، برأسه في
سيطر منتخب هولندا، على مجريات الأمور، واعتمد لاعبو أيرلندا الشمالية على الضغط العالي في كل جوانب الملعب، بعد مرور ربع ساعة، وفشل الفريقان في الوصول إلى المرمى، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا.
وفي الدقيقة 75، سجل جوش ماجينيس هدف التقدم لمنتخب أيرلندا الشمالية، بعدما استقبل عرضية من الجهة اليمنى، برأسه في الشباك، ونجحت هولندا في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 81، عن طريق ديباي، الذي أطلق تسديدة أرضية سكنت الشباك.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أضاف لوك ديونج، الهدف الثاني للمنتخب الهولندي، بعدما تابع كرة عرضية داخل منقطة الجزاء، وبعد مرور دقيقتين عاد ديباي وسجل الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده.