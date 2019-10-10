رياضة

ديباي يقود هولندا لفوز مثير على أيرلندا الشمالية

تحرير:علي الزيني ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
هولندا
هولندا
حقق منتخب هولندا، فوزًا ثمينًا، على أيرلندا الشمالية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب "فينورد" ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، جوش ماجينيس سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك ممفيس ديباي، هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف لوك دي يونج الهدف الثاني، واختتم ديباي ثلاثية الطاحونة الهولندية، الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد أيرلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ألمانيا الثاني.
سيطر منتخب هولندا، على مجريات الأمور، واعتمد لاعبو أيرلندا الشمالية على الضغط العالي في كل جوانب الملعب، بعد مرور ربع ساعة، وفشل الفريقان في الوصول إلى المرمى، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا. وفي الدقيقة 75، سجل جوش ماجينيس هدف التقدم لمنتخب أيرلندا الشمالية، بعدما استقبل عرضية من الجهة اليمنى، برأسه في
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حفل تسليم درع الدوري للأهلى (10)

مؤمن زكريا: سأعود قريبًا واشتقت لمواجهة الزمالك

وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي، رسالة شكر إلى كل الجماهير المصرية، على دعمه خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلًا: "سأكون في الملاعب من جديد، في أقرب فرصة، فخور للغاية بتكريمي مع الأهلي، الدوري الموسم الماضي كان صعب للغاية وأحمد الله على تتويجنا باللقب، بإذن الله البطولة ستكون أسهل في الفترة المقبلة.. مواجهة الأهلي أمام الزمالك أكثر ما اشتاق إليه، أشكر جماهير الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي وكل الأندية في مصر بعد دعمها لي. أشكرهم جميعًا على حبهم ودعمهم لي".
حفل تسليم درع الدوري للأهلى (8)

محمود الخطيب: نتعرض للإساءة ولن نترك حقوقنا

تسلم النادي الأهلي درع الدوري رقم 41 الذي توج به في الموسم الماضي خلال حفل أقامته شركة برزينتيشن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء اليوم الخميس، بحضور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، ومندوب من وزارة الشباب والرياضة، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر وجهازه المعاون. وألقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلمة قال فيها: "هذا الموسم تعرضنا خلاله لصعوبات واستطاع خلاله الفريق تحقيق لقب درع الدوري، وكأس السوبر المصري، رغم غياب الجمهور عن الحضور وهو عنصر أساسي، بخلاف الإصابات العديدة التي ضربت اللاعبين".
كيليان مبابي

ديشامب: مبابى سيغيب عن مواجهات تصفيات يورو 2020

كشف ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم عن السبب وراء استبعاده اللاعب الشاب كيليان مبابي من قائمة الفريق للمباراتين القادمتين اللتين يواجه فيهما أيسلندا وتركيا، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020). وقال ديشامب اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي لفريقه قبل مباراة أيسلندا المقررة غدا الجمعة فى يورو 2020: "مبابي لم يكن على استعداد لخوض المباراتين بسبب الإصابة التي عانى منها قبل أسابيع، اللاعب مازال بحاجة لمزيد من الوقت من أجل التأهيل".
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مباراة ألمانيا وهولندا (3)

جنابري على رأس قائمة ألمانيا في ودية الأرجنتين

أعلن يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن قائمة الماكينات التي تستعد لخوض مباراتين في فترة التوقف الدولية المقبلة، وتحديدًا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وتستعد ألمانيا للرحيل لمواجهة إستونيا يوم 13 من شهر أكتوبر الجاري، وقبلها تستقبل ألمانيا على ملعب سيجنال إيدونا بارك يوم 9 أكتوبر الجاري، منتخب الأرجنتين في مباراة ودية مرتقبة، وشهدت قائمة المنتخب الألماني الظهور الأول لنديم أميري لاعب وسط ميدان باير ليفركوزن، كما ضمت رباعي بايرن ميونيخ "سيرجي جنابري، جوشوا كيميتش، نيكلاس سولي، مانويل نوير".
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مورينيو يستعد لعودته للتدريب بالتمارين البدنية

بدأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في اتخاذ أولى الخطوات من أجل العودة إلى مقعد القيادة الفنية، عبر الاستعداد البدني، حيث التقطته بعض العدسات وهو يؤدي تمارين بدنية في إحدى حدائق العاصمة البريطانية لندن، بتمديدات الساق، واستعرضت صحيفة "صن" البريطانية بعض الصور لمورينيو وهو يؤدي بجدية تدريبات رياضية وعمليات إطالة، في ظل تقارير أكدت اقترابه من العودة لاستكمال مشواره التدريبي خلال الفترة المقبلة، لكن لم تكشف عن وجهته.
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يكشف تفاصيل رحلته العلاجية في ألمانيا

كشف مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفاصيل رحلة علاجه بألمانيا، بعد عودته لمصر عصر اليوم الخميس، وظهر داخل أسوار القلعة الحمراء، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق المقرر إقامته على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة. وسافر مؤمن زكريا إلى ألمانيا لبدء جلسات العلاج بعد الإصابة التي يعاني منها مؤخرًا، والتي ترتب عليها عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق، وأبلغ مسئولو الأهلي اللاعب بأن النادي لن يقيده، وسيتحمل نفقات علاجه من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب.
فيرجيل فان دايك

فان دايك يروي كيف أنقذته والدته من الموت ويكشف وصيته

قال الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم دفاع فريق ليفربول الإنجليزي، إنه تعرض للإصابة بعدد من الأمراض في آن واحد والتي تؤدي على الأرجح إلى وفاة المصاب بها، أحدهما كان في الكلى، بالإضافة إلى التهاب الزائدة الدودية، والتهاب الصفاق، وهو في سن الـ21 عامًا من عمره مما دفعه إلى كتابة وصيته في هذا الوقت. وأوضح فان دايك، في تصريحاته عبر مجلة Four Four Two، أن والدته لعبت دورًا كبيرًا في الحفاظ على حياته وقتها، كاشفًا أن عقله تخيل كل السيناريوهات في تلك الفترة.
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