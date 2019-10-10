ديباي يقود هولندا لفوز مثير على أيرلندا الشمالية

تحرير:علي الزيني ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

هولندا

حقق منتخب هولندا، فوزًا ثمينًا، على أيرلندا الشمالية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب "فينورد" ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، جوش ماجينيس سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك ممفيس ديباي، هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف لوك دي يونج الهدف الثاني، واختتم ديباي ثلاثية الطاحونة الهولندية، الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد أيرلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ألمانيا الثاني.

سيطر منتخب هولندا، على مجريات الأمور، واعتمد لاعبو أيرلندا الشمالية على الضغط العالي في كل جوانب الملعب، بعد مرور ربع ساعة، وفشل الفريقان في الوصول إلى المرمى، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا. وفي الدقيقة 75، سجل جوش ماجينيس هدف التقدم لمنتخب أيرلندا الشمالية، بعدما استقبل عرضية من الجهة اليمنى، برأسه في