مؤمن زكريا: سأعود قريبًا واشتقت لمواجهة الزمالك

تحرير:علي الزيني ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م

مؤمن زكريا

وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي، رسالة شكر إلى كل الجماهير المصرية، على دعمه خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلًا: "سأكون في الملاعب من جديد، في أقرب فرصة، فخور للغاية بتكريمي مع الأهلي، الدوري الموسم الماضي كان صعب للغاية وأحمد الله على تتويجنا باللقب، بإذن الله البطولة ستكون أسهل في الفترة المقبلة.. مواجهة الأهلي أمام الزمالك أكثر ما اشتاق إليه، أشكر جماهير الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي وكل الأندية في مصر بعد دعمها لي. أشكرهم جميعًا على حبهم ودعمهم لي".

وخرج مؤمن زكريا من قائمة الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعاني منها، ويعالج بسببها حاليا في ألمانيا على فترات، وقام مجلس إدارة النادي بدعوته لحضور حفل تسليم درع الدوري الذي أقيم اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. وبدأ مؤمن زكريا مسيرته الكروية مع الأهلي من عام 2004 حتى 2008، ثم انضم إلى الإنتاج الحربي