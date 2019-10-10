رياضة

مؤمن زكريا: سأعود قريبًا واشتقت لمواجهة الزمالك

تحرير:علي الزيني ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي، رسالة شكر إلى كل الجماهير المصرية، على دعمه خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلًا: "سأكون في الملاعب من جديد، في أقرب فرصة، فخور للغاية بتكريمي مع الأهلي، الدوري الموسم الماضي كان صعب للغاية وأحمد الله على تتويجنا باللقب، بإذن الله البطولة ستكون أسهل في الفترة المقبلة.. مواجهة الأهلي أمام الزمالك أكثر ما اشتاق إليه، أشكر جماهير الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي وكل الأندية في مصر بعد دعمها لي. أشكرهم جميعًا على حبهم ودعمهم لي".
وخرج مؤمن زكريا من قائمة الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعاني منها، ويعالج بسببها حاليا في ألمانيا على فترات، وقام مجلس إدارة النادي بدعوته لحضور حفل تسليم درع الدوري الذي أقيم اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. وبدأ مؤمن زكريا مسيرته الكروية مع الأهلي من عام 2004 حتى 2008، ثم انضم إلى الإنتاج الحربي
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هولندا

ديباي يقود هولندا لفوز مثير على أيرلندا الشمالية

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حفل تسليم درع الدوري للأهلى (8)

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حفل تسليم درع الدوري للأهلى (8)

محمود الخطيب: نتعرض للإساءة ولن نترك حقوقنا

تسلم النادي الأهلي درع الدوري رقم 41 الذي توج به في الموسم الماضي خلال حفل أقامته شركة برزينتيشن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء اليوم الخميس، بحضور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، ومندوب من وزارة الشباب والرياضة، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر وجهازه المعاون. وألقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلمة قال فيها: "هذا الموسم تعرضنا خلاله لصعوبات واستطاع خلاله الفريق تحقيق لقب درع الدوري، وكأس السوبر المصري، رغم غياب الجمهور عن الحضور وهو عنصر أساسي، بخلاف الإصابات العديدة التي ضربت اللاعبين".
الاتحاد والزمالك

لاعب الاتحاد: الإصابة منعت انتقالي للأهلي

أكد محمود رزق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن الإصابة منعت انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، أثناء تواجده في صفوف الإنتاج الحربي، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت"، عقب نهاية اللقاء، قائلًا:"كنت على أعتاب الانضمام للأهلي لولا إصابة الصليبي، بعد نهاية الدور الأول مع الإنتاج الحربي، جلس مسؤولو الأهلي معي وقتها وتحديدًا وائل جمعة وعبد العزيز عبد الشافي، وأنهينا كل شيء بخصوص الصفقة، في اليوم التالي مباشرة تعرضت لإصابة في الركبة، وتوقف كل شيء، ولكن الحمد لله على كل شيء".
حسين الشحات

حسين الشحات يكشف رسالة فايلر للاعبين

أكد حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، أن فايلر المدير الفني للفريق، يطالبهم دائمًا ببذل أقصى جهد دون قلق من تحمل النتيجة، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورتس"، عقب نهاية مواجهة أسوان، قائلا: "هدفنا في هذا الموسم، هو أن نقدم بداية أفضل عن بداية الموسم الماضي، حتى نتجنب الوصول لمرحلة ضغط كبيرة تؤثر علينا.. أبذل كل جهد من أجل الفريق، والمدير الفني يتعامل معنا بشكل جيد وطالبنا بالتعامل بثقة مع الكرة والاجتهاد داخل الملعب، على أن يتحمل هو النتيجة النهائية أمام الجميع".
أسوان

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