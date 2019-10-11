«A Score to Settle» سر لقاء محمد كريم وصلاح في دبي

تحرير:محمد عبد المنعم ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ ص

محمد كريم وصلاح

كشف النجم محمد كريم، كواليس لقائه بنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على هامش حصوله على جائزة "رجل العام"، خلال حفل ضخم أقيم في متحف اللوفر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وأوضح أنه التقى صلاح في حفل توزيع الجوائز ثم جمعه لقاء بعد ذلك في حفل أقيم علي شرف المكرمين، وعبر محمد كريم لـ"مو صلاح" عن مدى إعجابه بمسيرته في عالم كرة القدم ومعاناته والصعوبات التي كانت تواجهه للوصول لهدفه حتى أصبح لاعبًا محترفًا عالميًا.

وأكد كريم، لصلاح، أنه كان ملهمًا له وأنه كان يتابع خطواته نحو العالمية وكان ذلك دافعًا كبيرًا لتصميمه على استكمال مشواره نحو العالمية ليصل إلى حلمه، ويشارك في فيلم سينمائي بهوليوود مع النجم نيكولاس كيدج. وشهدت صور محمد كريم، ومحمد صلاح على مواقع السوشيال ميديا تفاعلا كبيرا خاصة أن تعليقات الجمهور، جاءت