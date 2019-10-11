مرتضى منصور لكهربا: «المفاجآت قادمة وبقوة»

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

مرتضى منصور

أظهر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عقد لاعب الفريق السابق محمود عبد المنعم "كهربا"، الذي يلعب حاليا في صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي. وأكد رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أنه وثَّق عقد كهربا في سبتمبر 2017، مبينا أنه يمتد حتى عام 2022، مشيرا إلى أن كهربا خالف هذا العقد برحيله دون إذن النادي للفريق البرتغالي. وأوضح مرتضى منصور أن عقد محمود عبد المنعم "كهربا" لا يشمل أي شروط جزائية، كما أكد رئيس القلعة البيضاء أن نادي الزمالك واثق بشأن قوة موقفه القانوني في هذه الأزمة.

وأشار إلى أن الأهلي لم يحصل على توقيع كهربا وما يتردد في هذا الأساس غير صحيح بالمرة، موضحًا أنه تحدى إدارة الأهلي في إظهار عقد كهربا، مضيفا: "كل ما أريد قوله أن المفاجآت قادمة وبقوة". ورفض رئيس الزمالك التعليق على إمكانية انضمام لاعبين من القلعة الحمراء إلى صفوف أبناء ميت عقبة في الفترة القادمة. وكان

وأشار إلى أن الأهلي لم يحصل على توقيع كهربا وما يتردد في هذا الأساس غير صحيح بالمرة، موضحًا أنه تحدى إدارة الأهلي في إظهار عقد كهربا، مضيفا: "كل ما أريد قوله أن المفاجآت قادمة وبقوة".



ورفض رئيس الزمالك التعليق على إمكانية انضمام لاعبين من القلعة الحمراء إلى صفوف أبناء ميت عقبة في الفترة القادمة.



وكان قد تحدث مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»، في وقت سابق: «إذا كان هناك رجل في النادي الأهلي فليظهر عقد اللاعب محمود كهربا، هل سيتعاقد الأهلي مع اللاعب بمفرده، أم بعلاقاته النسائية التي كانت سببا في غضبنا منه في نادي الزمالك؟».



وأنهى رئيس الزمالك: «مسألة توقيع كهربا للأهلي لا تتعدى كونها خطة ممنهجة لشغل نادي الزمالك وتشتيته بعد انتهاء أزمة جينيراسيون وصدور قرار إعادة المباراة».

