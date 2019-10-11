رياضة

رغبة زيدان تصطدم بطموح بيريز لضم إيريكسن

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
توتنهام
توتنهام
لا تزال وسائل الإعلام الإسبانية مهتمة بإمكانية رحيل النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن عن صفوف توتنهام الإنجليزي، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، فبحسب برنامج "التشيرنجيتو"، لا يرغب مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، في التعاقد مع إيريكسن، على الرغم من اهتمام فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، بالتعاقد معه، خاصة أن عقد النجم الدنماركي ينتهي مع فريقه توتنهام الصيف المقبل، وبالتالي بإمكان الريال بدء التفاوض معه في شهر يناير المقبل، تمهيدًا لضمه في صفقة انتقال حر في الميركاتو الصيفي المقبل.
وسبق أن أشارت العديد من التقارير إلى أن إيريكسن قد ينتقل بشكل نهائي إلى الميرنجي في الميركاتو الشتوي المقبل بعد موافقة توتنهام، أو قد يكتفي بالتوقيع والانتقال إلى "سانتياجو برنابيو" مجانًا في نهاية الموسم. يذكر أن زيدان يفضل ضم مواطنه بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، على حساب إيريكسن منذ الصيف الماضي. وفشل
اقرأ المزيد
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى منصور: هل تريدون إضحاك القارة علينا إذا خسرنا؟

كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن مصير ملعب مباراة الفريق مع جينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم، قائلا: "أخبرت الأمن برغبتنا في إقامة لقاء الزمالك وجينيراسيون على استاد القاهرة أو بتروسبورت في حضور من 20 إلى 40 ألف مشجع، وفوجئت بالأمن يرد بأن اللقاء سيكون على استاد السلام وبدون جمهور. وأنا أقول لهم لا، لن أقبل ذلك، وكفاكم ما حدث سابقا، فبسببكم كدنا نخرج من دوري أبطال إفريقيا بسبب رغبة المسؤول في نقل اللقاء إلى برج العرب في المرة السابقة، قلنا له لا يمكن، فقال لنا (يلا يا حبيبي على برج العرب)".
بيريسيتش

رومينيجه يتغنى ببيريسيتش بعد تألقه مع بايرن ميونيخ

تغنى كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، بإمكانيات نجم الفريق الكرواتي إيفان بيريسيتش، ملمحًا إلى إمكانية التعاقد معه بصورة نهائية. وانضم النجم الكرواتي إلى صفوف العملاق البافاري، الصيف الماضي، قادمًا من فريق إنتر الإيطالي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند في عقد الإعارة يتيح للبايرن إمكانية شرائه بصورة نهائية، وقال رومينيجه في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لقد وقعنا مع بيريسيتش وهو يشارك عندما يقرر نيكو كوفاتش، المدير الفني للفريق، الاستفادة منه".
مصطفى-محمد

مصطفى محمد: أولمبياد طوكيو 2020 الهدف الأهم

أكد مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي، أنه يركز على حجز مكان في التشكيل الأساسي خلال بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، والتي تنطلق في القاهرة الشهر المقبل. وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو في الفترة بين 8 و22 نوفمبر بمشاركة ثمانية منتخبات، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020. وأوقعت قرعة كأس الأمم مصر في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
جاريث-بيل

بيل يكشف حقيقة غضبه من زيدان وريال مدريد

قال الويلزي جاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، إن غضبه تجاه معاملته وتكهنات وسائل الإعلام بشأن مستقبله مع الميرنجي لم تشتت انتباهه عن تقديم أفضل ما لديه على أرض الملعب. ودخل اللاعب البالغ عمره 30 عاما في مواجهة متوترة خلال الصيف مع المدرب زين الدين زيدان الذي عبر عن رغبته في رحيل بيل على الرغم من انهيار المفاوضات مع جيانجسو سونينج الصيني في يوليو الماضي. وشق بيل طريقه إلى خطط زيدان وساهم في صعود ريال مدريد لصدارة الدوري وأحرز هدفين وصنع مثلهما في 6 مباريات لكن وسائل الإعلام واصلت الحديث عن رحيل اللاعب الويلزي عن سانتياجو برنابيو.
زيدان (1)

ريجيلون يتحدى زيدان بعد البداية الرائعة

أكد سيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر لريال مدريد، المعار لإشبيلية، أنه يسعى ويبذل قصارى جهده مع الفريق الأندلسي، وذلك بعد أن قرر مدرب الميرينجي، زين الدين زيدان، التعاقد مع مواطنه فيرلاند ميندي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بينما رحل ريجيلون للحصول على فرصة أكبر للمشاركة، ومن ثم تألق وانضم لأول مرة لصفوف المنتخب الإسباني. وقال ريجيلون في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "حين ظهرت قائمة المنتخب ووجدت اسمي، ضربت الأريكة وبدأت في الصراخ. لقد كانت لحظة مثيرة للغاية، وتلقيت التهاني من مدريد، من زملائي وأصدقائي".
أياكس - توتنهام‎ (2)

أياكس يطلب مبلغ ضخم لبيع فان دي بيك

حدد أياكس أمستردام الهولندي، قيمة متوسط ميدانه الشاب دوني فان دي بيك، للأندية الراغبة في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك في الوقت الذي أكد فيه اللاعب في وقت سابق بأن لا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق الهولندي في الميركاتو الشتوي المقبل، وعلى أنه سيبقى في صفوف أياكس إلى نهاية الموسم الجاري، ومع اهتمام ريال مدريد الصيف الماضي بضمه كتعويض للفشل في التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد، حدد أياكس ثمن دي بيك بـ112 مليون يورو، للموافقة على التفريط في خدماته.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (4)

إدارة اليونايتد تكشف عن حقيقة التجديد لبوجبا

أكد مصدر من مانشستر يونايتد لصحيفة "ميرور" البريطانية، عدم مساومة النجم الفرنسي بول بوجبا من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، وسبق أن أشارت العديد من التقارير الصحفية البريطانية إلى أن مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، يشترط حصول النجم الفرنسي على أجر أسبوعي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد عقده، وأكد المصدر للصحيفة البريطانية تركيز بوجبا على خوض المباريات ومساعدة زملائه في الفريق، خاصة أنه يتبقى في عقده الحالي عامان، وبالتالي تملك إدارة اليونايتد الوقت الكافي للتفاوض على التجديد.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]