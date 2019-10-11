رغبة زيدان تصطدم بطموح بيريز لضم إيريكسن

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

توتنهام

لا تزال وسائل الإعلام الإسبانية مهتمة بإمكانية رحيل النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن عن صفوف توتنهام الإنجليزي، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، فبحسب برنامج "التشيرنجيتو"، لا يرغب مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، في التعاقد مع إيريكسن، على الرغم من اهتمام فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، بالتعاقد معه، خاصة أن عقد النجم الدنماركي ينتهي مع فريقه توتنهام الصيف المقبل، وبالتالي بإمكان الريال بدء التفاوض معه في شهر يناير المقبل، تمهيدًا لضمه في صفقة انتقال حر في الميركاتو الصيفي المقبل.

وسبق أن أشارت العديد من التقارير إلى أن إيريكسن قد ينتقل بشكل نهائي إلى الميرنجي في الميركاتو الشتوي المقبل بعد موافقة توتنهام، أو قد يكتفي بالتوقيع والانتقال إلى "سانتياجو برنابيو" مجانًا في نهاية الموسم. يذكر أن زيدان يفضل ضم مواطنه بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، على حساب إيريكسن منذ الصيف الماضي. وفشل

وسبق أن أشارت العديد من التقارير إلى أن إيريكسن قد ينتقل بشكل نهائي إلى الميرنجي في الميركاتو الشتوي المقبل بعد موافقة توتنهام، أو قد يكتفي بالتوقيع والانتقال إلى "سانتياجو برنابيو" مجانًا في نهاية الموسم.



يذكر أن زيدان يفضل ضم مواطنه بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، على حساب إيريكسن منذ الصيف الماضي.



وفشل ريال مدريد في التعاقد مع بول بوجبا، بعد إنفاقه أكثر من 300 مليون يورو على الصفقات، الصيف الماضي، وكان أبرزها التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي.



ويبالغ مانشستر يونايتد في طلباته المادية، حيث يرفض التفريط في خدمات نجمه الفرنسي بأقل من 150 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي يصعب على إدارة الريال دفعه في الوقت الحالي، خوفًا من خرق سياسات اللعب المالي النظيف.