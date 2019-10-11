مصطفى محمد: أولمبياد طوكيو 2020 الهدف الأهم

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

مصطفى محمد

أكد مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي، أنه يركز على حجز مكان في التشكيل الأساسي خلال بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، والتي تنطلق في القاهرة الشهر المقبل. وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو في الفترة بين 8 و22 نوفمبر بمشاركة ثمانية منتخبات، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020. وأوقعت قرعة كأس الأمم مصر في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.

وقال المهاجم الشاب إن تمثيل مصر دوليا شرف كبير لأي لاعب، مشيرا إلى أنه شارك سابقا مع المنتخب الأول ومنتخب الشباب، وسيبدأ مهمته رسميا مع المنتخب الأولمبي خلال البطولة المقبلة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وأضاف مصطفى محمد في تصريحات تليفزيونية: "الوصول إلى أفضل المستويات والتأهل لأولمبياد طوكيو