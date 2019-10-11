رياضة

مصطفى محمد: أولمبياد طوكيو 2020 الهدف الأهم

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
أكد مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي، أنه يركز على حجز مكان في التشكيل الأساسي خلال بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، والتي تنطلق في القاهرة الشهر المقبل. وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو في الفترة بين 8 و22 نوفمبر بمشاركة ثمانية منتخبات، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020. وأوقعت قرعة كأس الأمم مصر في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
وقال المهاجم الشاب إن تمثيل مصر دوليا شرف كبير لأي لاعب، مشيرا إلى أنه شارك سابقا مع المنتخب الأول ومنتخب الشباب، وسيبدأ مهمته رسميا مع المنتخب الأولمبي خلال البطولة المقبلة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.  وأضاف مصطفى محمد في تصريحات تليفزيونية: "الوصول إلى أفضل المستويات والتأهل لأولمبياد طوكيو
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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى منصور: هل تريدون إضحاك القارة علينا إذا خسرنا؟

كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن مصير ملعب مباراة الفريق مع جينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم، قائلا: "أخبرت الأمن برغبتنا في إقامة لقاء الزمالك وجينيراسيون على استاد القاهرة أو بتروسبورت في حضور من 20 إلى 40 ألف مشجع، وفوجئت بالأمن يرد بأن اللقاء سيكون على استاد السلام وبدون جمهور. وأنا أقول لهم لا، لن أقبل ذلك، وكفاكم ما حدث سابقا، فبسببكم كدنا نخرج من دوري أبطال إفريقيا بسبب رغبة المسؤول في نقل اللقاء إلى برج العرب في المرة السابقة، قلنا له لا يمكن، فقال لنا (يلا يا حبيبي على برج العرب)".
بيريسيتش

رومينيجه يتغنى ببيريسيتش بعد تألقه مع بايرن ميونيخ

تغنى كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، بإمكانيات نجم الفريق الكرواتي إيفان بيريسيتش، ملمحًا إلى إمكانية التعاقد معه بصورة نهائية. وانضم النجم الكرواتي إلى صفوف العملاق البافاري، الصيف الماضي، قادمًا من فريق إنتر الإيطالي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند في عقد الإعارة يتيح للبايرن إمكانية شرائه بصورة نهائية، وقال رومينيجه في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لقد وقعنا مع بيريسيتش وهو يشارك عندما يقرر نيكو كوفاتش، المدير الفني للفريق، الاستفادة منه".
توتنهام‎

رغبة زيدان تصطدم بطموح بيريز لضم إيريكسن

لا تزال وسائل الإعلام الإسبانية مهتمة بإمكانية رحيل النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن عن صفوف توتنهام الإنجليزي، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، فبحسب برنامج "التشيرنجيتو"، لا يرغب مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، في التعاقد مع إيريكسن، على الرغم من اهتمام فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، بالتعاقد معه، خاصة أن عقد النجم الدنماركي ينتهي مع فريقه توتنهام الصيف المقبل، وبالتالي بإمكان الريال بدء التفاوض معه في شهر يناير المقبل، تمهيدًا لضمه في صفقة انتقال حر في الميركاتو الصيفي المقبل.
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شوقى-غريب

شوقي غريب: أحلم بميدالية أولمبية في طوكيو 2020

يرغب شوقي غريب مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عاما، في جني ثمار 20 شهرا من العمل المتواصل بقيادة بلاده للظهور في مسابقة كرة القدم في ألعاب طوكيو 2020. وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو بمشاركة ثمانية منتخبات، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى طوكيو 2020. وقال غريب: "نحن الآن على بعد 30 يوما فقط من انطلاق أمم إفريقيا، تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر، أملي كبير في تحقيق الحلم المركب الذي يبدأ في القاهرة بالفوز بلقب أمم إفريقيا ثم اللعب في أولمبياد طوكيو والوصول إلى الحلم الأكبر بإحراز ميدالية أولمبية".
محمد-صلاح (1)

محمد صلاح لاتحاد الكرة: آسف مش هقدر آجي المنتخب

علمت «التحرير» أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، اعتذر عن عدم الانضمام للفريق القومي في معسكر أكتوبر الجاري، والذي تتخلله ودية بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر، في إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، وتواصل محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم، مع «الفرعون المصري» عبر «واتسآب»، ورد عليه أفضل لاعب في إفريقيا وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي، بقوله: «آسف مش هقدر آجي».
قرعة أمم أفريقيا تحت 23

وصول الوفود المشاركة في قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

وصلت الوفود المشاركة فى حفل سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التى تقام فى القاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، واستقبل الوفود عمرو الجناينى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ومنتصر النبراوى رئيس شركة برزنتيشن، والفنان أحمد صلاح حسني لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق الذى سيقدم حفل القرعة. وانطلقت مراسم سحب قرعة بطولة الأمم الإفريقية بقصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية بين 8 منتخبات إفريقية، حيث تم اختيار مصر على رأس إحدى المجموعتين، باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.
عماد-متعب

عماد متعب يسحب قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

تقام في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، في قصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية، بين 8 منتخبات إفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها، بوصفها البلد المنظم، بينما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى، وتشارك في البطولة التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، 8 منتخبات هي الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب إفريقيا وزامبيا ومالي، إضافة إلى مصر ونيجيريا، وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث تتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.
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