رياضة

رومينيجه يتغنى ببيريسيتش بعد تألقه مع بايرن ميونيخ

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
إيفان بيريسيتش
إيفان بيريسيتش
تغنى كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، بإمكانيات نجم الفريق الكرواتي إيفان بيريسيتش، ملمحًا إلى إمكانية التعاقد معه بصورة نهائية. وانضم النجم الكرواتي إلى صفوف العملاق البافاري، الصيف الماضي، قادمًا من فريق إنتر الإيطالي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند في عقد الإعارة يتيح للبايرن إمكانية شرائه بصورة نهائية، وقال رومينيجه في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لقد وقعنا مع بيريسيتش وهو يشارك عندما يقرر نيكو كوفاتش، المدير الفني للفريق، الاستفادة منه".
وأضاف الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني: "يؤدي بيريسيتش شكلا جيدا ويسجل الأهداف أيضًا". وتابع: "لدينا نوع من الأجنحة يتمثل في كينجسلي كومان وسيرجي جنابري، لكن بيريسيتش من نوع آخر، عندما يلعب بشكل جيد نكون سعداء".  وشارك النجم الكرواتي في 4 مباريات مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني هذا الموسم،
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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى منصور: هل تريدون إضحاك القارة علينا إذا خسرنا؟

كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن مصير ملعب مباراة الفريق مع جينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم، قائلا: "أخبرت الأمن برغبتنا في إقامة لقاء الزمالك وجينيراسيون على استاد القاهرة أو بتروسبورت في حضور من 20 إلى 40 ألف مشجع، وفوجئت بالأمن يرد بأن اللقاء سيكون على استاد السلام وبدون جمهور. وأنا أقول لهم لا، لن أقبل ذلك، وكفاكم ما حدث سابقا، فبسببكم كدنا نخرج من دوري أبطال إفريقيا بسبب رغبة المسؤول في نقل اللقاء إلى برج العرب في المرة السابقة، قلنا له لا يمكن، فقال لنا (يلا يا حبيبي على برج العرب)".
مصطفى-محمد

مصطفى محمد: أولمبياد طوكيو 2020 الهدف الأهم

أكد مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي، أنه يركز على حجز مكان في التشكيل الأساسي خلال بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، والتي تنطلق في القاهرة الشهر المقبل. وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو في الفترة بين 8 و22 نوفمبر بمشاركة ثمانية منتخبات، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020. وأوقعت قرعة كأس الأمم مصر في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
توتنهام‎

رغبة زيدان تصطدم بطموح بيريز لضم إيريكسن

لا تزال وسائل الإعلام الإسبانية مهتمة بإمكانية رحيل النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن عن صفوف توتنهام الإنجليزي، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، فبحسب برنامج "التشيرنجيتو"، لا يرغب مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، في التعاقد مع إيريكسن، على الرغم من اهتمام فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، بالتعاقد معه، خاصة أن عقد النجم الدنماركي ينتهي مع فريقه توتنهام الصيف المقبل، وبالتالي بإمكان الريال بدء التفاوض معه في شهر يناير المقبل، تمهيدًا لضمه في صفقة انتقال حر في الميركاتو الصيفي المقبل.
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مانويل-نوير (2)

على طريقة نوير.. بايرن يستعد لخطف حارس شالكة

بدأ بايرن ميونيخ التفكير في حقبة ما بعد حارسه الدولي مانويل نوير، وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يرغب العملاق البافاري في التعاقد مع حارس شالكة ألكسندر نوبل، خاصة أن عقده ينتهي مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي من الممكن التعاقد معه في صفقة انتقال حر في شهر يناير المقبل، والأمر من ذلك أن الحارس الملقب بنوير الجديد، حسم بالفعل أمره بالانضمام إلى قلعة أليانز أرينا الصيف المقبل، حيث سيكرر سيناريو رحيل الكثير من النجوم عن شالكة بالمجان من ليون جوريتسكا، وسياد كولاسيناك وجويل ماتيب.
هاري كين - سون - توتنهام

برايتون يزيد من آلام توتنهام بثلاثية

حقق برايتون فوزًا كبيرًا على توتنهام بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وافتتح برايتون التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة عبر نيال موباي، بعد خطأ فادح من حارس السبيرز هوجو لوريس في الإمساك بالكرة، ليخرج بعدها مباشرة من أرض الملعب مصابًا، وعزز برايتون من تقدمه في الدقيقة الـ32 بتسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب أرون كونولي، وإختتم برايتون مهرجان الأهداف، عبر أرون كونولي الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 65.
ريبيري‎

ريبيري لاعب الشهر في الدوري الإيطالي

حصد النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب فيورنتينا، جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الإيطالي، وذلك بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للكالتشيو على "تويتر" اليوم السبت، وذلك بفضل المستويات المميزة التي قدمها في موسمه الأول مع الفيولا، وشارك ريبيري في 6 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل هدفين، حيث أتى الهدف الأول في شباك أتلانتا، في المباراة التي تعادل فيها فيورنتينا خارج ميدانه بنتيجة 2-2 يوم 22 سبتمبر الماضي، وسجل الهدف الآخر في الفوز خارج ميدانه على ميلان بنتيجة 3-1 يوم 29 سبتمبر الماضي.
دورى-ابطال-اوروبا

جنابري لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا

حصد الألماني سيرجي جنابري جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد العرض المذهل الذي قدمه أمام توتنهام على ملعب الأخير، في المباراة التي فاز بها بايرن ميونيخ بنتيجة ثقيلة استقرت على 7-2، وسجل جنابري من تلك السباعية 4 أهداف "سوبر هاتريك"، ليكون سببا رئيسيا في تلك النتيجة المهينة للسبيرز، وبحسب شركة أوبتا، فإن جنابري بات ثاني لاعب في تاريخ دوري الأبطال، يسجل 4 أهداف أو أكثر في شباك الأندية الإنجليزية، في مباراة واحدة، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، الذي سجل رباعيته في شباك أرسنال.
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