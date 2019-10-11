رومينيجه يتغنى ببيريسيتش بعد تألقه مع بايرن ميونيخ

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

إيفان بيريسيتش

تغنى كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، بإمكانيات نجم الفريق الكرواتي إيفان بيريسيتش، ملمحًا إلى إمكانية التعاقد معه بصورة نهائية. وانضم النجم الكرواتي إلى صفوف العملاق البافاري، الصيف الماضي، قادمًا من فريق إنتر الإيطالي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند في عقد الإعارة يتيح للبايرن إمكانية شرائه بصورة نهائية، وقال رومينيجه في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لقد وقعنا مع بيريسيتش وهو يشارك عندما يقرر نيكو كوفاتش، المدير الفني للفريق، الاستفادة منه".

وأضاف الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني: "يؤدي بيريسيتش شكلا جيدا ويسجل الأهداف أيضًا". وتابع: "لدينا نوع من الأجنحة يتمثل في كينجسلي كومان وسيرجي جنابري، لكن بيريسيتش من نوع آخر، عندما يلعب بشكل جيد نكون سعداء". وشارك النجم الكرواتي في 4 مباريات مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني هذا الموسم،

وأضاف الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني: "يؤدي بيريسيتش شكلا جيدا ويسجل الأهداف أيضًا".



وتابع: "لدينا نوع من الأجنحة يتمثل في كينجسلي كومان وسيرجي جنابري، لكن بيريسيتش من نوع آخر، عندما يلعب بشكل جيد نكون سعداء".



وشارك النجم الكرواتي في 4 مباريات مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني هذا الموسم، وتمكن من تسجيل هدفين في شباك كل من ماينز وكولن، كما صنع هدفا آخر في مباراة ماينز أيضًا.



كما شارك النجم الكرواتي في مباراتين بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتمكن من صناعة هدف في فوز البايرن بثلاثية نظيفة على النجم الأحمر الصربي.



يذكر أن بايرن ميونيخ يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة بعد مرور 7 جولات، متأخرا بنقطتين عن بروسيا مونشنجلادبخ، متصدر جدول الترتيب.