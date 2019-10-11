مرتضى منصور: هل تريدون إضحاك القارة علينا إذا خسرنا؟

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن مصير ملعب مباراة الفريق مع جينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم، قائلا: "أخبرت الأمن برغبتنا في إقامة لقاء الزمالك وجينيراسيون على استاد القاهرة أو بتروسبورت في حضور من 20 إلى 40 ألف مشجع، وفوجئت بالأمن يرد بأن اللقاء سيكون على استاد السلام وبدون جمهور. وأنا أقول لهم لا، لن أقبل ذلك، وكفاكم ما حدث سابقا، فبسببكم كدنا نخرج من دوري أبطال إفريقيا بسبب رغبة المسؤول في نقل اللقاء إلى برج العرب في المرة السابقة، قلنا له لا يمكن، فقال لنا (يلا يا حبيبي على برج العرب)".

واصل مرتضى منصور: "المباراة صعبة، وجماهير الزمالك كلها تريد حضور هذا اللقاء، هل يريدون إضحاك قارة إفريقيا بأكملها على الفريق إذا خسرنا؟ واستاد القاهرة على نظام تذكرتي، والمدرجات مؤمنة بالكاميرات، من يخطئ يعاقب، لكن لا تحرمنا من جمهورنا أو ملعبنا". وأتم رئيس الزمالك: "سنرسل خطابا إلى وزير الداخلية،

واصل مرتضى منصور: "المباراة صعبة، وجماهير الزمالك كلها تريد حضور هذا اللقاء، هل يريدون إضحاك قارة إفريقيا بأكملها على الفريق إذا خسرنا؟ واستاد القاهرة على نظام تذكرتي، والمدرجات مؤمنة بالكاميرات، من يخطئ يعاقب، لكن لا تحرمنا من جمهورنا أو ملعبنا".



وأتم رئيس الزمالك: "سنرسل خطابا إلى وزير الداخلية، خرجنا للتو من أزمة ولن ندخل في أزمة أخرى، إما استاد القاهرة وإما بتروسبورت، لن ألعب في استاد السلام وبدون جمهور، أيريدون أن تقتلنا الجماهير؟!".



كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد حكم بإعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت في القاهرة، على أن يحدد الزمالك ملعب اللقاء قبل يوم 24 أكتوبر الجاري، علمًا بأن جينيراسيون فاز في السنغال بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الزمالك للفوز إيابًا بهدف لبلوغ دور المجموعات من البطولة.

