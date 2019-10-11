رياضة

مرتضى منصور: هل تريدون إضحاك القارة علينا إذا خسرنا؟

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن مصير ملعب مباراة الفريق مع جينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم، قائلا: "أخبرت الأمن برغبتنا في إقامة لقاء الزمالك وجينيراسيون على استاد القاهرة أو بتروسبورت في حضور من 20 إلى 40 ألف مشجع، وفوجئت بالأمن يرد بأن اللقاء سيكون على استاد السلام وبدون جمهور. وأنا أقول لهم لا، لن أقبل ذلك، وكفاكم ما حدث سابقا، فبسببكم كدنا نخرج من دوري أبطال إفريقيا بسبب رغبة المسؤول في نقل اللقاء إلى برج العرب في المرة السابقة، قلنا له لا يمكن، فقال لنا (يلا يا حبيبي على برج العرب)".
واصل مرتضى منصور: "المباراة صعبة، وجماهير الزمالك كلها تريد حضور هذا اللقاء، هل يريدون إضحاك قارة إفريقيا بأكملها على الفريق إذا خسرنا؟ واستاد القاهرة على نظام تذكرتي، والمدرجات مؤمنة بالكاميرات، من يخطئ يعاقب، لكن لا تحرمنا من جمهورنا أو ملعبنا". وأتم رئيس الزمالك: "سنرسل خطابا إلى وزير الداخلية،
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بيريسيتش

رومينيجه يتغنى ببيريسيتش بعد تألقه مع بايرن ميونيخ

تغنى كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، بإمكانيات نجم الفريق الكرواتي إيفان بيريسيتش، ملمحًا إلى إمكانية التعاقد معه بصورة نهائية. وانضم النجم الكرواتي إلى صفوف العملاق البافاري، الصيف الماضي، قادمًا من فريق إنتر الإيطالي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند في عقد الإعارة يتيح للبايرن إمكانية شرائه بصورة نهائية، وقال رومينيجه في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لقد وقعنا مع بيريسيتش وهو يشارك عندما يقرر نيكو كوفاتش، المدير الفني للفريق، الاستفادة منه".
مصطفى-محمد

مصطفى محمد: أولمبياد طوكيو 2020 الهدف الأهم

أكد مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي، أنه يركز على حجز مكان في التشكيل الأساسي خلال بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، والتي تنطلق في القاهرة الشهر المقبل. وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو في الفترة بين 8 و22 نوفمبر بمشاركة ثمانية منتخبات، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020. وأوقعت قرعة كأس الأمم مصر في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
توتنهام‎

رغبة زيدان تصطدم بطموح بيريز لضم إيريكسن

لا تزال وسائل الإعلام الإسبانية مهتمة بإمكانية رحيل النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن عن صفوف توتنهام الإنجليزي، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، فبحسب برنامج "التشيرنجيتو"، لا يرغب مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، في التعاقد مع إيريكسن، على الرغم من اهتمام فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، بالتعاقد معه، خاصة أن عقد النجم الدنماركي ينتهي مع فريقه توتنهام الصيف المقبل، وبالتالي بإمكان الريال بدء التفاوض معه في شهر يناير المقبل، تمهيدًا لضمه في صفقة انتقال حر في الميركاتو الصيفي المقبل.
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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى يهاجم مسؤولي الاتحاد الإفريقي بسبب الخطيب

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: «لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟».
الزمالك

3 سيناريوهات تحسم أزمة الزمالك وجينيراسيون

يترقب مسؤولو نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). المباراة التي لم تلعب بسبب اعتراض النادي السنغالي على تعديل موعدها من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، على الرغم من أن القرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت وتمسكت بلعب المباراة مساء السبت.
الزمالك...

الزمالك يترقب القرار الحاسم في أزمة جينيراسيون

يترقب مسؤولو نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). المباراة التي لم تلعب بسبب اعتراض النادي السنغالي على تعديل موعدها من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، على الرغم من أن القرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت وتمسكت بلعب المباراة مساء السبت.
حازم-امام

حازم إمام: هناك لغز غريب في الزمالك

يرفض حازم إمام، نجم الزمالك السابق، الحملة التي تتردد بشأن اقتراب الأهلي من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد مرور 3 جولات فقط على بداية المسابقة، وقال إمام في تصريحات إذاعية: "مشوار الدوري ما زال طويلًا، ليس معنى تعثر الزمالك في لقاء أنه خسر اللقب أو ابتعد عن المنافسة، وهناك لغز غريب في الزمالك، الفريق بدأ مشواره مع المدرب الصربي ميتشو بأداء فني مميز وتحقيق نتائج أكثر من رائعة في مسابقة كأس مصر، ثم حدث التراجع الغريب بدايةً من لقاء السوبر أمام الأهلي، وأتمنى أن يعود الفريق الأبيض لتقديم مستويات مميزة من أجل تصحيح المسار من جديد".
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