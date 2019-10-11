مباحث التموين تداهم مصنع منتجات ألبان فاسدة بالجيزة

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

جبن فاسد

حملات تفتيشية مكبرة نفذها ضباط مباحث التموين بوزارة الداخلية على مدى الساعة؛ لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع أقسام الشرطة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.

أسفرت جهود الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 63 قضية تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 6 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 15 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار. وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف

أسفرت جهود الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 63 قضية تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 6 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 15 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.



وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات، وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت الحملة المرور على مخابز عدة ثبت وجود مخالفات عدة فيها، أبرزها تحرير 8 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و10 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن.



كما شملت الجهود ضبط قضية غش تجاري "مصنع منتجات ألبان" بإجمالي وزن 580 كجم (جبنة قريش – جبنة شلل زبادي – جبنة حلوب).







