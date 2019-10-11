أمن الجيزة يواجه مضايقة سياح الأهرامات بحملة مكبرة

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

الأهرامات

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلةً في إدارة شرطة المرافق، قصارى جهدها، وذلك بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة؛ لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 18 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه. كما تم ضبط بائعين متجولين،

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 18 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه.



كما تم ضبط بائعين متجولين، وحالتي تسول، ومتهم بمضايقة السياح، وتمكنت الحملة فى نطاق المنطقة الأثرية من رفع إشغالات بإجمالي 195 حالة تعَدٍّ (65 كرسيا - 50 لوحا خشبيا - خلاطة - 55 سيخا حديديا).



ووجه اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، باستمرار الحملات دعمًا لحركة السياحة في البلاد.



