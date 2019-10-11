رياضة

مهاجم الزمالك: حلمي تحقق بالانضمام لمنتخب مصر

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
عمر السعيد
عمر السعيد
كشف عمر السعيد، مهاجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني، عن تفاصيل حديثه مع حسام البدري، المدير الفني الجديد للفراعنة، علمًا بأن عمر السعيد انضم للقلعة البيضاء قادما من فريق وادي دجلة، ولعب عمر السعيد مباراتين في الدوري هذا الموسم مع الزمالك ولم يسجل. وقال عمر السعيد في تصريحاته مع "أون سبورت": "سعيد للغاية بانضمامي لمنتخب مصر، وحسام البدري تحدث معي وطالبني بالتركيز والاجتهاد في التدريبات في ظل وجودي وسط مجموعة من اللاعبين الكبار، والبدري طالبني بأن أصبح مثلهم، وحلمي تحقق بالانضمام لمنتخب مصر".
ويلعب المنتخب الوطني أمام بتسوانا، يوم الإثنين المقبل، في الظهور الأول لكتيبة الفراعنة تحت قيادة حسام البدري، ويرغب المنتخب الوطني في تصحيح مساره بعدما ودع آخر بطولة أمم إفريقيا 2019، من الدور ثمن النهائي على ملعبه ووسط جماهيره بالخسارة أمام جنوب إفريقيا (1-0). وقرر حسام البدري تعيين شادي بركات مُعدا
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برنامج تأهيلي خاص من توماس بينكيل لثلاثي الأهلي

وضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا أخيرا خاصا لثلاثي الفريق المصاب، وهم عمرو السولية ومحمود متولي ومروان محسن؛ من أجل البدء في تنفيذه بشكل تدريجي بعد الانتهاء من المرحلة التأهيلية التي ينفذها الثلاثي في الوقت الحالي، تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني. ويسعى بينكيل لتجهيز الثلاثي، وذلك بناءً على التقارير الطبية التي تسلمها من الجهاز الطبي بشأن تطورات برامج تأهيل اللاعبين والوقت الزمني الذي يحتاج إليه كل لاعب لإعلان جاهزيته بشكل تام من أجل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي.
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تعرف على طلب فايلر من مساعديه بسبب دوري الأبطال

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من جهازه المعاون إعداد تقارير فنية شاملة عن منافسي الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكانت قرعة دور المجموعات قد وضعت الأهلي في المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني. وحرص فايلر على الحديث مع جهازه المعاون عن بعض الأمور الفنية والرقمية والتكتيكية التي يرغب في تدوينها في التقارير الفنية الخاصة بالفرق التي ستواجه الأهلي في مرحلة دور المجموعات.
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كلوب وأوباميانج الأفضل في شهر سبتمبر بالبريميرليج

توج الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي في شهر سبتمبر الماضي، ليحافظ كلوب على الجائزة للشهر الثاني على التوالي، بعدما توج بها من قبل في شهر أغسطس الماضي أيضًا، وذلك بحسب ما أبرزه الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفوق في التتويج بالجائزة على كل من الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، والإيرلندي الشمالي برندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، والإنجليزي إيدي هاو، مدرب بورنموث.
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أحمد حسن: محمد صلاح سيرفض شارة قيادة المنتخب

أكد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لن يقبل ارتداء شارة قيادة الفراعنة، مشيرًا إلى أن البعض فسّر تصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي بشكل خاطئ. وقال الصقر في تصريحات إذعية: "لم أقل إنني ضد منح شارة القيادة لمحمد صلاح، الإعلام يبحث عن الإثارة والبعض فسر تصريحاتي بشكل خاطئ، مشكلتي أن الموضوع تمت إثارته في مؤتمر تقديم مدرب المنتخب، وعمرو الجنايني قال إنه سيتم إرضاء صلاح بمنحه شارة القيادة، هذا لا يجوز خاصةً أنها لعبة جماعية وذلك يخلق نوعا من الحساسية بين اللاعبين".
احمد-حسن-بيراميدز

أحمد حسن: ما يقوله عمرو الجنايني «استخفاف بالعقول»

أكد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فرضت على حسام البدري، المدير الفني الجديد للفراعنة، الجهاز الفني المعاون له. وقال حسن، في تصريحات إذاعية: "أتمنى أن يكون حسام البدري الأنسب للمرحلة المقبلة، لديه سيرة ذاتية مميزة وخاض تجارب مميزة مع الأهلي ويتمتع بخبرات كبيرة ويعرف كيفية التعامل مع اللاعبين المحترفين، وحسن شحاتة أبلغ بتدريبه لمنتخب مصر وطلبني معه في منصب مدير الكرة بعد تعثر المفاوضات مع إيهاب جلال بسبب الشرط الجزائي وتمسكه بالجهاز المعاون، لكن تم الاتفاق في النهاية على التعاقد مع حسام البدري".
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تفاصيل جلسة البدري الأولى مع نجوم المنتخب

عقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، جلسة مع لاعبي الفراعنة عقب انضمامهم إلى معسكر الفراعنة استعدادا للقاء بوتسوانا وديا في الـ14 من شهر سبتمبر الجاري. وقال البدري في محاضرته الأولى للاعبين: "نحن جميعا أسرة واحدة وعلينا العمل جميعا من أجل منتخب مصر، نحن محظوظون بالتواجد في هذا المكان.. اسم مصر كبير للغاية والجميع عليه مسؤولية ضخمة ويجب أن نحقق أهداف المنتخب، وأثق فيكم جميعا ومن لديه هدف وفكر وطموح سيكون الباب مفتوح أمامه، والوصول لمنتخب مصر هو أمر صعب جدا ومهما وصل اللاعب إلى نجومية كبيرة فهو يحتاج للمنتخب ليكتب تاريخا رائعا معه".
الجهاز الفني للفراعنة - جهاز منتخب مصر (2)

بركات: «أنا بهرج كتير بس في الشغل ببقى جد جدا»

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أنه لن يسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون، لوسائل الإعلام. وقال بركات: "لن يُسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق بقدر الإمكان، وأوعدكم بأن المشكلات اللي كنا بنشوفها قبل كده مش هتتكرر، وإحنا داخلين على فترة جديدة ولازم يبقى فيه التزام ومسؤولية من اللاعبين، ولاعب منتخب مصر لازم يكون عارف المسؤولية اللي عليه، ولو مش عارفها يقعد في النادي بتاعه وميجيش".
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