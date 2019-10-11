مهاجم الزمالك: حلمي تحقق بالانضمام لمنتخب مصر

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

عمر السعيد

كشف عمر السعيد، مهاجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني، عن تفاصيل حديثه مع حسام البدري، المدير الفني الجديد للفراعنة، علمًا بأن عمر السعيد انضم للقلعة البيضاء قادما من فريق وادي دجلة، ولعب عمر السعيد مباراتين في الدوري هذا الموسم مع الزمالك ولم يسجل. وقال عمر السعيد في تصريحاته مع "أون سبورت": "سعيد للغاية بانضمامي لمنتخب مصر، وحسام البدري تحدث معي وطالبني بالتركيز والاجتهاد في التدريبات في ظل وجودي وسط مجموعة من اللاعبين الكبار، والبدري طالبني بأن أصبح مثلهم، وحلمي تحقق بالانضمام لمنتخب مصر".

ويلعب المنتخب الوطني أمام بتسوانا، يوم الإثنين المقبل، في الظهور الأول لكتيبة الفراعنة تحت قيادة حسام البدري، ويرغب المنتخب الوطني في تصحيح مساره بعدما ودع آخر بطولة أمم إفريقيا 2019، من الدور ثمن النهائي على ملعبه ووسط جماهيره بالخسارة أمام جنوب إفريقيا (1-0). وقرر حسام البدري تعيين شادي بركات مُعدا

ويلعب المنتخب الوطني أمام بتسوانا، يوم الإثنين المقبل، في الظهور الأول لكتيبة الفراعنة تحت قيادة حسام البدري، ويرغب المنتخب الوطني في تصحيح مساره بعدما ودع آخر بطولة أمم إفريقيا 2019، من الدور ثمن النهائي على ملعبه ووسط جماهيره بالخسارة أمام جنوب إفريقيا (1-0).



وقرر حسام البدري تعيين شادي بركات مُعدا نفسيا، للاستفادة من خبراته في مجال التنمية البشرية ومن أجل خلق دوافع لدى اللاعبين وحالة من الطاقة والروح الإيجابية في المنتخب، لخبرته في هذا المجال.



وكان قد قال محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، إن "كاف" حدد مواعيد مواجهتي كينيا وجزر القمر، ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم 2021.



وأوضح محمد بركات في تصريحات رسمية أن المنتخب سيواجه كينيا في مصر يوم 14 نوفمبر، على أن يلتقي جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر.

