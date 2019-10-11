الشرطة تداهم بؤر الكيف والسلاح في الجيزة

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

حملة أمنية

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 53 متهما بينهم 48 متهما فى قضية اتجار في المواد المخدرة و5 حالات تعاطٍ بمضبوطات (2235 جرام حشيش-

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 53 متهما بينهم 48 متهما فى قضية اتجار في المواد المخدرة و5 حالات تعاطٍ بمضبوطات (2235 جرام حشيش- 269 قرصا مخدرا- 927 جرام هيروين- 360 جرام شادو- 335 جرام إستروكس- 780 جرام بانجو).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 15 متهما في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 11 فرد خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم" و3 طبنجات وبندقية خرطوش "بامب أكشن" عيار 12 مم و14 طلقة مختلفة الأعيرة.



