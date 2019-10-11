جريمة

الشرطة تداهم بؤر الكيف والسلاح في الجيزة

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 53 متهما بينهم 48 متهما فى قضية اتجار في المواد المخدرة و5 حالات تعاطٍ بمضبوطات (2235 جرام حشيش-
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قوات-الشرطة (2)

كلمة السر بلقاس.. سقوط 3 تجار مخدرات بينهم سيدتان

حملة تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا فى الاتجار في المواد المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائهم بمحافظة الدقهلية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
مصنع-اجهزة-كهربائية-مغشوشة (7)

مباحث التموين تحبط ترويج 3756 جهازا كهربائيا مغشوشا

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مراقبة أسواق التصنيع، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم الغش التجارى وتشديد الرقابة الأمنية للتصدى للممارسات التجارية غير المشروعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء سليم، قيام صاحب شركة للصناعات الإلكترونية بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة الوراق، بتصنيع وإنتاج أجهزة كهربائية (تليفزيونات – غسالات – شاشات) من خامات ومستلزمات رديئة ومجهولة المصدر.
طرب-حشيش

كواليس إحباط صفقة الـ3 ملايين جنيه و500 طربة حشيش

عيون مصر الساهرة لا تكل ولا تمل من مراقبة الحالة الأمنية بشتى أنحاء البلاد، حيث يبذل رجال الشرطة قصارى جهدهم لتحقيق الوجود الشرطي الفعال في الشارع المصري، وفرض هيبة الدولة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، والعمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين في المواد المخدرة، لما لها من خطورة بالغة على المجتمع، خاصة الشباب، إذ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي يضم 3 متهمين يقيمون بالوراق، تخصصوا في الاتجار في مخدر الحشيش.
جثه -علي-الطريق (2)

حجر وعصا وجثة.. لعنة المال تنهي حياة مقاول بالقطامية

يوم عمل شاق تمنى مهندس برمجة أن ينتهي بسلام ويعود للمنزل لتناول وجبة العشاء مع والده الستيني، والخلود إلى النوم لأخذ قسط من الراحة، إلا أن اتصالا هاتفيا غير متوقع تبددت معه أحلامه البسيطة، جاء الاتصال بخبر صادم، لعله الأصعب في حياة صاحب الـ27 ربيعا، إذ أخبره أحد العمال من طرف والده المقاول بوفاته بسبب نشوب مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، لم يستوعب الشاب ما تلقفته أذناه للتو، فتسمر في موضعه فاقدا القدرة على الحركة بشكل مؤقت، إلا أنه أيقن حقيقة الأمر لدى وصوله إلى المستشفى.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

سقوط 51 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة مداهمات عدة لبؤر إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
سلاح-ومخدرات (6)

الشرطة تداهم أوكار الكيف والسلاح في الجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (1)

القبض على 42 تاجر مخدرات و16 قطعة سلاح في الجيزة

حملات مستمرة تشنها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

سقوط 42 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بالجيزة

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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