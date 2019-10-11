شوبير: الخلاف انتهى بين تركي آل الشيخ وإدارة الأهلي

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

محمود الخطيب - تركي آل الشيخ

وجه الإعلامي أحمد شوبير، الشكر لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، وذلك خلال برنامجه التليفزيوني. وقال شوبير: "لا بد أن أشكر آل الشيخ لأنه رغم الخلافات التي كانت موجودة بينه وبين مسؤولي الأهلي، أظهر معدنه الأصيل في وقت الأزمة مثلما اعتدنا من الأشقاء في دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات". وأوضح شوبير أن رسائل تركي آل الشيخ كانت مليئة بالحب والاحترام لمصر والنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، مؤكدا أنها تركت صدى رائعا وكانت بردًا وسلاما على إدارة القلعة الحمراء.

وأضاف حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق: "أحيانا نختلف وقد يصل الخلاف إلى درجة عالية، ولكن هناك أسسا وقواعد، ولا مانع من الخلاف ولكن ما دامت هناك معادن طيبة فالأمور تنتهي". وواصل أحمد شوبير: "أستطيع القول الآن إن الخلاف انتهى بالفعل بين تركي آل الشيخ وإدارة الأهلي، وهناك صفحة جديدة في العلاقة