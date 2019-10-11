«الدستورية العليا» تحتفل باليوبيل الذهبي الإثنين

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

المحكمة الدستورية العليا

تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، احتفالية بمناسبة اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري ومرور 50 عاما على إنشاء المحكمة، يوم الإثنين المقبل، ودعت المحكمة وسائل الإعلام المختلفة لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالاحتفالية، وصرح المستشار بولس فهمي إسكندر، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث باسمها، بأنه من المقرر عقد مؤتمر صحفى للاحتفالية يوم 14 أكتوبر الجارى، على أن ترسل وسائل الإعلام إلى المحكمة عبر الفاكس أسماء من سيقومون بالتغطية الصحفية والإعلامية فى موعد غايته غدًا السبت.

المحكمة الدستورية العليا انتهت من استعدادات الاحتفالية المزمع تنظيمها بمناسبة اليوبيل الذهبى للقضاء الدستوري الذي يصون الحقوق والحريات. ووجهت المحكمة أكثر من 100 دعوة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا فى دول العالم، للمشاركة فى الاحتفالية وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون فى مجال القضاء الدستوري. ووافق