إنجلترا تبحث عن التأهل إلى اليورو أمام التشيك اليوم

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

إنجلترا

تتواصل، اليوم الجمعة، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يستقبل المنتخب التشيكي نظيره الإنجليزي على ملعب إدين أرينا في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل إنجلترا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، وتوجد التشيك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وبإمكان إنجلترا ضمان التأهل إلى اليورو في حال حققت الفوز اليوم، وبدورها تستقبل البرتغال نظيرتها لوكسمبورج الساعة 8:45 مساءً على ملعب خوسيه الفالادي ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وتحتل البرتغال المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما توجد لوكسمبورج في المركز الرابع برصيد 4 نقاط. وفي المجموعة الثامنة، ترحل فرنسا لمواجهة أيسلندا في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب لاواردالسفولور ستاديوم. وتحتل فرنسا المركز الثاني في المجموعة برصيد 15 نقطة، بينما توجد أيسلندا في المركز الثالث برصيد