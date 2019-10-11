رياضة

إنجلترا تبحث عن التأهل إلى اليورو أمام التشيك اليوم

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
إنجلترا
إنجلترا
تتواصل، اليوم الجمعة، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يستقبل المنتخب التشيكي نظيره الإنجليزي على ملعب إدين أرينا في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل إنجلترا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، وتوجد التشيك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وبإمكان إنجلترا ضمان التأهل إلى اليورو في حال حققت الفوز اليوم، وبدورها تستقبل البرتغال نظيرتها لوكسمبورج الساعة 8:45 مساءً على ملعب خوسيه الفالادي ضمن مباريات المجموعة الثانية.
وتحتل البرتغال المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما توجد لوكسمبورج في المركز الرابع برصيد 4 نقاط. وفي المجموعة الثامنة، ترحل فرنسا لمواجهة أيسلندا في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب لاواردالسفولور ستاديوم. وتحتل فرنسا المركز الثاني في المجموعة برصيد 15 نقطة، بينما توجد أيسلندا في المركز الثالث برصيد
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برنامج تأهيلي خاص من توماس بينكيل لثلاثي الأهلي

وضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا أخيرا خاصا لثلاثي الفريق المصاب، وهم عمرو السولية ومحمود متولي ومروان محسن؛ من أجل البدء في تنفيذه بشكل تدريجي بعد الانتهاء من المرحلة التأهيلية التي ينفذها الثلاثي في الوقت الحالي، تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني. ويسعى بينكيل لتجهيز الثلاثي، وذلك بناءً على التقارير الطبية التي تسلمها من الجهاز الطبي بشأن تطورات برامج تأهيل اللاعبين والوقت الزمني الذي يحتاج إليه كل لاعب لإعلان جاهزيته بشكل تام من أجل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي.
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تعرف على طلب فايلر من مساعديه بسبب دوري الأبطال

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من جهازه المعاون إعداد تقارير فنية شاملة عن منافسي الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكانت قرعة دور المجموعات قد وضعت الأهلي في المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني. وحرص فايلر على الحديث مع جهازه المعاون عن بعض الأمور الفنية والرقمية والتكتيكية التي يرغب في تدوينها في التقارير الفنية الخاصة بالفرق التي ستواجه الأهلي في مرحلة دور المجموعات.
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كلوب وأوباميانج الأفضل في شهر سبتمبر بالبريميرليج

توج الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي في شهر سبتمبر الماضي، ليحافظ كلوب على الجائزة للشهر الثاني على التوالي، بعدما توج بها من قبل في شهر أغسطس الماضي أيضًا، وذلك بحسب ما أبرزه الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفوق في التتويج بالجائزة على كل من الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، والإيرلندي الشمالي برندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، والإنجليزي إيدي هاو، مدرب بورنموث.
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ديشامب: مبابى سيغيب عن مواجهات تصفيات يورو 2020

كشف ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم عن السبب وراء استبعاده اللاعب الشاب كيليان مبابي من قائمة الفريق للمباراتين القادمتين اللتين يواجه فيهما أيسلندا وتركيا، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020). وقال ديشامب اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي لفريقه قبل مباراة أيسلندا المقررة غدا الجمعة فى يورو 2020: "مبابي لم يكن على استعداد لخوض المباراتين بسبب الإصابة التي عانى منها قبل أسابيع، اللاعب مازال بحاجة لمزيد من الوقت من أجل التأهيل".
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فاران: زيدان عظيم.. وبنزيما من أفضل مهاجمي العالم

أكد رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، أن مشكلة استقبال الأهداف التي يعاني منها الفريق ليست بسبب أخطاء الدفاع فقط، بل هي مسؤولية الفريق بأكمله، مشيرًا إلى أن الميرنجي سيتحسن في الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "The Transistor". وقال فاران: "أنا شخص متحفظ، وأريد أن يتذكرني الجميع حين أعتزل كرة القدم كيف كنت شخصا ولاعبا، ولا أفتقر إلى جوع الفوز على الإطلاق، نحن في غاية التنافس، وهناك دائمًا رغبة في تحقيق الانتصارات، وقد يحدث إرهاق ذهني كما حدث الموسم الماضي، لكن لكي تلعب في ريال مدريد، يتوجب أن تكون لديك رغبة شديدة في الفوز إلى حد النهم".
رونالدو-البرتغال

رونالدو يوجه رسالة قوية قبل تصفيات يورو 2020

وجه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالى رسالة قوية بعد انضمامه لتدريبات المنتخب البرتغالي، استعدادًا لمواجهات المنتخب فى التصفيات المؤهلة أمم أوروبا (يورو 2020). وكتب الدون فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمر يسعدني دائمًا العودة إلى بلدي وتمثيل المنتخب الوطني ورؤية زملائي في العديد من المعارك المقبلة". وأضاف الدولى البرتغالى: "سنقاتل مجددًا من أجل إعادة اسم البرتغال إلى القمة مجددًا، هيا بنا نذهب!".
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ديشامب يكشف مدة غياب لوريس عن الملاعب

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