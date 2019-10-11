إنجلترا تبحث عن التأهل إلى اليورو أمام التشيك اليوم
١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
إنجلترا
تتواصل، اليوم الجمعة، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يستقبل المنتخب التشيكي نظيره الإنجليزي على ملعب إدين أرينا في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل إنجلترا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، وتوجد التشيك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وبإمكان إنجلترا ضمان التأهل إلى اليورو في حال حققت الفوز اليوم، وبدورها تستقبل البرتغال نظيرتها لوكسمبورج الساعة 8:45 مساءً على ملعب خوسيه الفالادي ضمن مباريات المجموعة الثانية.
وتحتل البرتغال المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما توجد لوكسمبورج في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
وفي المجموعة الثامنة، ترحل فرنسا لمواجهة أيسلندا في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب لاواردالسفولور ستاديوم.
وتحتل فرنسا المركز الثاني في المجموعة برصيد 15 نقطة، بينما توجد أيسلندا في المركز الثالث برصيد
وتحتل البرتغال المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما توجد لوكسمبورج في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
وفي المجموعة الثامنة، ترحل فرنسا لمواجهة أيسلندا في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب لاواردالسفولور ستاديوم.
وتحتل فرنسا المركز الثاني في المجموعة برصيد 15 نقطة، بينما توجد أيسلندا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.
وضمن مباريات نفس المجموعة، تستقبل تركيا نظيرتها ألبانيا على ملعب فنربهتشه شوكرو ساراجوغلو في تمام الساعة 8:45 مساءً.
وتوجد تركيا في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، في الوقت الذي تحتل فيه ألبانيا المركز الرابع برصيد 9 نقاط.
وفي ما يلي مواعيد باقي مباريات اليوم في تصفيات اليورو:
الجبل الأسود X بلغاريا الساعة 8:45 مساءً.
أوكرانيا X ليتوانيا الساعة 8:45 مساءً.
أندورا X مولدوفا الساعة 8:45 مساءً.