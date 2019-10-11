الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. وشبورة ورياح

تحرير:التحرير ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 22 32شبين الكوم 22 32طنطا 20 31دمنهور 19 30الإسكندرية 18 30بلطيم 21 28مطروح 20 28السلوم 19 27سيوة 18 33بورسعيد 22 29دمياط 23 28الزقازيق 23