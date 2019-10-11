مرتضى: هل تريدون تحويل استاد القاهرة لحديقة حيوان!

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

استاد القاهرة

انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قرار الجهات الأمنية برفض إقامة المباريات على استاد القاهرة، وقال رئيس القلعة البيضاء لقناة "الحدث اليوم": "لقد أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جاهزية استاد القاهرة لاستضافة المباريات، وتلقينا إخطارا من هيئة الاستاد بأنها جاهزة لاستقبال الجمهور، واستاد القاهرة أنشئ لتقام عليه مباريات كرة القدم، والدولة صرفت عليه مليارات لتطويره قبل استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، ولقد حضر الجمهور مباريات بطولة كأس الأمم دون مشكلة، وخرج المنتخب الوطني من دور الـ16 دون أي شغب جماهيري".

وتساءل مرتضى منصور: "هل تريدون تحويل هذا الملعب العريق إلى حديقة أطفال أو للحيوانات؟! أنا متمسك بمواجهة جينيراسيون فوت بحضور جماهيري يبلغ 50 ألف متفرج باستاد القاهرة أو 20 ألف متفرج في بتروسبورت". كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد حكم بإعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت في القاهرة، على أن يحدد

وتساءل مرتضى منصور: "هل تريدون تحويل هذا الملعب العريق إلى حديقة أطفال أو للحيوانات؟! أنا متمسك بمواجهة جينيراسيون فوت بحضور جماهيري يبلغ 50 ألف متفرج باستاد القاهرة أو 20 ألف متفرج في بتروسبورت".



كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد حكم بإعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت في القاهرة، على أن يحدد الزمالك ملعب اللقاء قبل يوم 24 أكتوبر الجاري، علمًا بأن جينيراسيون فاز في السنغال بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الزمالك للفوز إيابا بهدف لبلوغ دور المجموعات من البطولة.



يشار إلى أن أزمة المباراة الملغاة بين الزمالك وجينيراسيون قد نشبت بعد أن اعترض الفريق السنغالي على نقل اللقاء من ملعب بتروسبورت بالقاهرة إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليقرر عدم خوض المباراة.

