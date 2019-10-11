رياضة

كورتوا يهاجم الإعلام الإسباني لقلة الاحترام

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
ثيبو كورتوا
ثيبو كورتوا
أعرب البلجيكي ثيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، عن غضبه الشديد من وسائل الإعلام الإسباني، بسبب انتشار العديد من التقارير الخاطئة حول الإصابة التي تعرض لها في مباراة كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، وخرج كورتوا بين شوطي المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، وأفادت الصحف أن البلجيكي يعاني حالة من القلق، لكن ريال مدريد نفى الأمر مؤكدًا معاناته من مشكلات في المعدة والأمعاء. وقال كورتوا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعرف ما يعنيه أن أكون لاعبًا ضمن النخبة، وأنا سعيد جدا ولا ينتابني أي قلق".
وتابع الحارس البلجيكي: "من المفترض أن مسؤولية وسائل الإعلام هي عدم نشر الأكاذيب، لأن في نهاية المطاف هناك أشخاصا يعانون من هذه المشكلات". وأضاف كورتوا: "أعتقد أن ما حدث كان قلة احترام لي وللأشخاص الذين يعانون حقا من هذه المشكلات، وأنا سعيد وأتدرب بقوة وأرغب في إسعاد جماهير ريال مدريد". وأوضح: "الجماهير
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توماس بينكيل

برنامج تأهيلي خاص من توماس بينكيل لثلاثي الأهلي

وضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا أخيرا خاصا لثلاثي الفريق المصاب، وهم عمرو السولية ومحمود متولي ومروان محسن؛ من أجل البدء في تنفيذه بشكل تدريجي بعد الانتهاء من المرحلة التأهيلية التي ينفذها الثلاثي في الوقت الحالي، تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني. ويسعى بينكيل لتجهيز الثلاثي، وذلك بناءً على التقارير الطبية التي تسلمها من الجهاز الطبي بشأن تطورات برامج تأهيل اللاعبين والوقت الزمني الذي يحتاج إليه كل لاعب لإعلان جاهزيته بشكل تام من أجل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي.
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تعرف على طلب فايلر من مساعديه بسبب دوري الأبطال

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من جهازه المعاون إعداد تقارير فنية شاملة عن منافسي الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكانت قرعة دور المجموعات قد وضعت الأهلي في المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني. وحرص فايلر على الحديث مع جهازه المعاون عن بعض الأمور الفنية والرقمية والتكتيكية التي يرغب في تدوينها في التقارير الفنية الخاصة بالفرق التي ستواجه الأهلي في مرحلة دور المجموعات.
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كلوب وأوباميانج الأفضل في شهر سبتمبر بالبريميرليج

توج الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي في شهر سبتمبر الماضي، ليحافظ كلوب على الجائزة للشهر الثاني على التوالي، بعدما توج بها من قبل في شهر أغسطس الماضي أيضًا، وذلك بحسب ما أبرزه الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفوق في التتويج بالجائزة على كل من الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، والإيرلندي الشمالي برندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، والإنجليزي إيدي هاو، مدرب بورنموث.
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كورتوا

كورتوا يتعهد باستعادة أفضل مستوياته مع الريال

يقدم الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا مستويات مهتزة في موسمه الثاني مع ريال مدريد، إلا أنه عازم على استعادة أفضل مستوياته، وأشارت صحيفة "ماركا" إلى إصابة الحارس البلجيكي بالتهاب في المعدة تسبب في خسارته 3 كجم من وزنه خلال ساعات قليلة، ومع ذلك يدرك جيدًا ما يعنيه أن يكون هو الحارس الأول لفريق مثل ريال مدريد، وأكدت الصحيفة أن كورتوا حريص على معالجة موقفه الحالي في ريال مدريد باحترافية شديدة، بهدف استعادة مستواه خلال الموسم الجاري، خاصة أنه لم يثبت قدراته حتى الآن رفقة الميرنجي، ولكنه لا يلوم نفسه بأنه سبب في الأهداف التي يتلقاها مع ريال مدريد.
مباراة ريال مدريد وكلوب بروج

كاسيميرو: قدمنا شوطا سيئا.. وتعادلنا بفضل جمهورنا

أعرب البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن أسفه بسبب تعادل فريقه أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي مساء اليوم الثلاثاء، معترفًا بأنهم قدموا أداءً سيئًا في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 2- 0 لصالح الضيوف في مفاجأة غير متوقعة. وقال كاسيميرو، في تصريحاته عقب المباراة لصحيفة ماركا الإسبانية: «لم تكن النتيجة التي أردناها خاصة أننا كنا نلعب في ملعبنا، لقد وصلوا مرتين إلى منطقة جزائنا وسجلوا هدفين، إنه أمر صعب بكل تأكيد، لكن هذا هو دوري أبطال أوروبا».
مباراة ريال مدريد وكلوب بروج

ريال مدريد يقنتص تعادلًا صعبًا من بروج بدورى الأبطال

نجح ريال مدريد فى اقتناص تعادل صعب أمام نظيره كلوب بروج البلجيكي، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سنتياجو برنابيو (معقل ريال مدريد)، فى إطار منافسات المجموعة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح الملكى كلًا من سيرجو راموس وكاسيميرو، وسجل لصال بروج إمانويل بونفانتور . كما شهدت المباراة أول حالة طرد فى البطولة الأوروبية بنسختها الحالية 2019-2020، حيث طرد حكم االمباراة رود فورمر لاعب كلوب بورج فى الدقيقة 84 من المباراة .
ريال مدريد 1

مفاجأة فى تشكيلة ريال مدريد أمام كلوب بورج

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الثلاثاء، والتى يواجه فيها فريق كلوب بورج البلجيكي، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب سنتياجو برنابيو (معقل المرينجي)، وتأتى المباراة فى إطار دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا. ويقع ريال مدريد فى المجموعة الأولى، محتلا المركز الأخير بعد الخسارة أمام باريس سان جيرامان بثلاثة أهداف نظيفة فى أول مشوار الملكى على ملعب حديقة الأمراء.
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