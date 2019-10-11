كورتوا يهاجم الإعلام الإسباني لقلة الاحترام

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

ثيبو كورتوا

أعرب البلجيكي ثيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، عن غضبه الشديد من وسائل الإعلام الإسباني، بسبب انتشار العديد من التقارير الخاطئة حول الإصابة التي تعرض لها في مباراة كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، وخرج كورتوا بين شوطي المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، وأفادت الصحف أن البلجيكي يعاني حالة من القلق، لكن ريال مدريد نفى الأمر مؤكدًا معاناته من مشكلات في المعدة والأمعاء. وقال كورتوا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعرف ما يعنيه أن أكون لاعبًا ضمن النخبة، وأنا سعيد جدا ولا ينتابني أي قلق".

وتابع الحارس البلجيكي: "من المفترض أن مسؤولية وسائل الإعلام هي عدم نشر الأكاذيب، لأن في نهاية المطاف هناك أشخاصا يعانون من هذه المشكلات". وأضاف كورتوا: "أعتقد أن ما حدث كان قلة احترام لي وللأشخاص الذين يعانون حقا من هذه المشكلات، وأنا سعيد وأتدرب بقوة وأرغب في إسعاد جماهير ريال مدريد". وأوضح: "الجماهير