تزيل السموم| أضف الأطعمة القلوية إلى نظامك الغذائي

الحموضة المرتفعة أحد الأسباب الرئيسية للأمراض مثل التصلب المتعدد والكوليسترول وعدم انتظام ضربات القلب واضطرابات نقص المناعة وآلام المفاصل والخمول

تحرير:فيروز ياسر ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

اتباع نظام غذائي صحي ليس سهلا وسط الإغراءات التي تتعرض لها من الأطعمة غير الصحية والوجبات السريعة المليئة بالدهون وسهلة التحضير، وهذه الوجبات تفتقر إلى القيمة الغذائية، خاصة المعادن القلوية المهمة لتحييد الأحماض. عندما يكون الجسم أكثر قوة فإنه يصبح في أفضل حالاته، ولكن في حالة الإصابة بسوء التغذية والضغط النفسي والمرض وعدم نشاط الجسم، يصبح سريع الحموضة، وهذا هو السبب في أن الأطعمة القلوية تعد كبيرة بالنسبة لنظامك الغذائي، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.

لماذا الدم الحمضي سيئ؟ الحموضة المرتفعة أحد الأسباب الرئيسية للأمراض؛ مثل التصلب المتعدد والكوليسترول وعدم انتظام ضربات القلب واضطرابات نقص المناعة وآلام المفاصل والخمول وأمراض القلب والسكري والسرطان. وعندما يصبح جسمك شديد الحموضة، فإنه يحاول تحقيق التوازن من تلقاء نفسه من خلال تعليق المعادن

لماذا الدم الحمضي سيئ؟



الحموضة المرتفعة أحد الأسباب الرئيسية للأمراض؛ مثل التصلب المتعدد والكوليسترول وعدم انتظام ضربات القلب واضطرابات نقص المناعة وآلام المفاصل والخمول وأمراض القلب والسكري والسرطان.

وعندما يصبح جسمك شديد الحموضة، فإنه يحاول تحقيق التوازن من تلقاء نفسه من خلال تعليق المعادن القلوية؛ مثل الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، من العظام والعضلات والأعضاء.

ولاستعادة توازن جسمك دون الإضرار بنفسك، أضف الأطعمة القلوية والغنية بالمعادن إلى نظامك الغذائي اليومي، وقاطع الأطعمة الحمضية الالتهابية مثل السكر والقمح ومنتجات الألبان.

أفضل الأطعمة القلوية التي عليك تناولها



تناولك للأطعمة التالية كل يوم يساعد في إزالة السموم من الجسم نتيجة تراكم الأحماض، ثم عودته إلى مساره الصحيح:

1- الخضراوات الورقية الخضراء



تناول الخضراوات الورقية مثل اللفت والسبانخ مهم من أجل الحصول على القلويات، كما أنها مليئة بالفيتامينات A وC والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والألياف الغذائية، كما تحتوي تلك الأوراق على فيتامين K المهم لصحة العظام والدم، بالإضافة إلى مركب اللوتين الذي يمكنه منع تلف السرطان والحمض النووي.

2- الشمام



جميع أنواع الشمام والفصائل التي تنتمي إليه قلوية ومليئة بالألياف والماء، وهو أمر مهم للهضم الصحي، كما يحتوي الشمام على زياكسانثين، وهو أمر مهم لصحة العين، وبيتا كاروتين الذي يحارب السرطان ويمنع شيخوخة الخلايا.

كما أن الشمام مليء بالبوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم، إلى جانب الكولين الذي ينظم النوم وحركة العضلات والتعلم والذاكرة.

3- الحنطة السوداء



على عكس ما يوحي به اسمها، فإن الحنطة السوداء ليست من الحبوب، إنها في الواقع بذرة، كما أنها مليئة بالمغنيسيوم وفيتامين B6 النحاسي وفيتامين B5 والنياسين والفولات والثيامين والكولين، وكذلك الكيرستين، وكلها ضرورية لصحة القلب والأوعية الدموية، كما أنها تحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان، وهى مهمة للبكتيريا والأمعاء الجيدة.

4- زيت الزيتون



يعد زيت الزيتون مصدرا غنيا بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة المهمة لصحة الدماغ، والتي تلعب دورا في امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون.

كما أنه يحتوي على فيتامين E، الذي يساعد الجسم على تحطيم الدهون وهضمها ويمنع أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، وكذلك أمراض المخ والجهاز العصبي.

5- بذر الكتان



بذور الكتان غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والقشور، كما أنه من المعروف أن الأحماض الدهنية الأساسية تعمل على تحسين التهاب المفاصل والاكتئاب ومرض ألزهايمر.

ومن ناحية أخرى، فإن الليجنين الموجود في بذر الكتان يمنع السرطانات المرتبطة بالهرمونات وهشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولتنويع نظامك الغذائي أكثر، جرب هذه الأطعمة القلوية اللذيذة:

موز

توت

جزر

ثوم

بروكلي

عنب

أناناس

ليمون

مخلل

قرنبيط

جريب فروت

أعشاب بحرية

كينوا

خيار

بقدونس

مانجو

سبانخ

برتقال

كرفس

أفوكادو

فلفل