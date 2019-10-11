حجر وعصا وجثة.. لعنة المال تنهي حياة مقاول بالقطامية

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

جثة

يوم عمل شاق تمنى مهندس برمجة أن ينتهي بسلام ويعود للمنزل لتناول وجبة العشاء مع والده الستيني، والخلود إلى النوم لأخذ قسط من الراحة، إلا أن اتصالا هاتفيا غير متوقع تبددت معه أحلامه البسيطة، جاء الاتصال بخبر صادم، لعله الأصعب في حياة صاحب الـ27 ربيعا، إذ أخبره أحد العمال من طرف والده المقاول بوفاته بسبب نشوب مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، لم يستوعب الشاب ما تلقفته أذناه للتو، فتسمر في موضعه فاقدا القدرة على الحركة بشكل مؤقت، إلا أنه أيقن حقيقة الأمر لدى وصوله إلى المستشفى.

البداية تعود إلى إشارة تلقاها اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، من مأمور قسم شرطة القطامية بمقتل شخص بمنطقة الأندلس بجوار المنطقة الصناعية. عُثر على جثة "عبد الرحيم. ع" 64 سنة، مقاول، مسجاة على ظهرها أمام أحد العقارات تحت الإنشاء، وكشفت المعاينة عن إصابته بجرح بفروة الرأس من الخلف

البداية تعود إلى إشارة تلقاها اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، من مأمور قسم شرطة القطامية بمقتل شخص بمنطقة الأندلس بجوار المنطقة الصناعية.



عُثر على جثة "عبد الرحيم. ع" 64 سنة، مقاول، مسجاة على ظهرها أمام أحد العقارات تحت الإنشاء، وكشفت المعاينة عن إصابته بجرح بفروة الرأس من الخلف ونزيف في الأنف والأذن.



جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وشكل اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و"أحمد. ج" 24 سنة، عامل؛ بسبب خلافات مالية، تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الضحية على المتهم بحجر، فضربه الأخير بعصا خشبية، فأودى بحياته.



أمكن ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.



