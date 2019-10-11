جريمة

حجر وعصا وجثة.. لعنة المال تنهي حياة مقاول بالقطامية

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
جثة
جثة
يوم عمل شاق تمنى مهندس برمجة أن ينتهي بسلام ويعود للمنزل لتناول وجبة العشاء مع والده الستيني، والخلود إلى النوم لأخذ قسط من الراحة، إلا أن اتصالا هاتفيا غير متوقع تبددت معه أحلامه البسيطة، جاء الاتصال بخبر صادم، لعله الأصعب في حياة صاحب الـ27 ربيعا، إذ أخبره أحد العمال من طرف والده المقاول بوفاته بسبب نشوب مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، لم يستوعب الشاب ما تلقفته أذناه للتو، فتسمر في موضعه فاقدا القدرة على الحركة بشكل مؤقت، إلا أنه أيقن حقيقة الأمر لدى وصوله إلى المستشفى.
البداية تعود إلى إشارة تلقاها اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، من مأمور قسم شرطة القطامية بمقتل شخص بمنطقة الأندلس بجوار المنطقة الصناعية. عُثر على جثة "عبد الرحيم. ع" 64 سنة، مقاول، مسجاة على ظهرها أمام أحد العقارات تحت الإنشاء، وكشفت المعاينة عن إصابته بجرح بفروة الرأس من الخلف
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قوات-الشرطة (2)

كلمة السر بلقاس.. سقوط 3 تجار مخدرات بينهم سيدتان

حملة تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا فى الاتجار في المواد المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائهم بمحافظة الدقهلية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
مصنع-اجهزة-كهربائية-مغشوشة (7)

مباحث التموين تحبط ترويج 3756 جهازا كهربائيا مغشوشا

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مراقبة أسواق التصنيع، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم الغش التجارى وتشديد الرقابة الأمنية للتصدى للممارسات التجارية غير المشروعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء سليم، قيام صاحب شركة للصناعات الإلكترونية بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة الوراق، بتصنيع وإنتاج أجهزة كهربائية (تليفزيونات – غسالات – شاشات) من خامات ومستلزمات رديئة ومجهولة المصدر.
طرب-حشيش

كواليس إحباط صفقة الـ3 ملايين جنيه و500 طربة حشيش

عيون مصر الساهرة لا تكل ولا تمل من مراقبة الحالة الأمنية بشتى أنحاء البلاد، حيث يبذل رجال الشرطة قصارى جهدهم لتحقيق الوجود الشرطي الفعال في الشارع المصري، وفرض هيبة الدولة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، والعمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين في المواد المخدرة، لما لها من خطورة بالغة على المجتمع، خاصة الشباب، إذ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي يضم 3 متهمين يقيمون بالوراق، تخصصوا في الاتجار في مخدر الحشيش.
المحكم-الدستورية-العليا (1)

«الدستورية العليا» تحتفل باليوبيل الذهبي الإثنين

تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، احتفالية بمناسبة اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري ومرور 50 عاما على إنشاء المحكمة، يوم الإثنين المقبل، ودعت المحكمة وسائل الإعلام المختلفة لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالاحتفالية، وصرح المستشار بولس فهمي إسكندر، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث باسمها، بأنه من المقرر عقد مؤتمر صحفى للاحتفالية يوم 14 أكتوبر الجارى، على أن ترسل وسائل الإعلام إلى المحكمة عبر الفاكس أسماء من سيقومون بالتغطية الصحفية والإعلامية فى موعد غايته غدًا السبت.
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قُتل غدرا..كواليس التوصيلة الأخيرة لـ«سائق الدقهلية»

كعادته كل يوم، خرج "أحمد البياع" من منزله بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية بحثا عن الرزق من خلال عمله كسائق على سيارة أجرة، يجوب الشوارع والميادين لجني المال والعودة في المساء لأخذ قسط من الراحة يعينه على مواصلة العمل في اليوم التالي، سيناريو معتاد تبدلت أحداثه معلنة الفصل الأخير في حياته مقتولا بدم بارد، إذ استدرجه عاطلان بزعم توصيلهما إلى مدينة المنصورة لكن خطة شياطنية اتفقا عليها مسبقا أنهت حياة صاحب الـ33 سنة إضافة إلى سرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية.
جثة (5)

إجراء جديد من النيابة في جريمة نص الليل بالسيدة زينب

بعد قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم لمدة 15 يوما، استعجلت نيابة السيدة زينب تقرير الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، لجثة ربة منزل قتلها زوجها لإقامتها علاقة محرمة مع شابين، وذلك بعد تلقي مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بوجود قتيلة داخل أحد للمنازل، وانتقلت قوة من القسم بقيادة رئيس وحدة المباحث لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الجريمة، وعُثر على جثة ربة منزل تدعى "فاطمة" تبلغ من العمر 23 سنة، بها آثار اعتداء بعصا في الجمجمة وكسور متفرقة بأنحاء الجسم.
طعن-بالسكين

الجريمة مش كاملة.. حل لغز «جثة القضبان»

دبت الخلافات بينهم وبسبب بطشه الشديد قرروا التخلص منه فقتلوه ولفوا الجثة بقطعة قماش ووضعوها بداخل كيس بلاستيكي يستخدم في جمع القمامة وألقوها على شريط السكة الحديد لتبدو كأن القطار صدمه. هكذا تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من كشف لغز العثور على عامل مسجل شقي خطر، سبق اتهامه فى 26 قضية متنوعة، مُقيم بمنطقة السيوف دائرة قسم ثان الرمل، إذ بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالعثور على جثة شخص نتيجة اصطدام القطار به، في أثناء عبوره السكة الحديدية ما بين محطتي المعمورة الشاطئ والمنتزة من مكان غير مخصص للمشاة.
جثة (5)

قاتل ابن عمه بالوراق: «سرق حتة خشبة علشان يعمل عشة»

مشادة كلامية عابرة بين "ميدو" ونجل عمه الذي يكبره بعام، انتهت بتدخل الأهل لاسيما أن كليهما يقيمان في نفس العقار "منزل عائلة"، ظن الجميع أن الأمر انتهى دون شحناء لكن في المساء تجدد الخلاف بشكل أكثر دموية، تراشق ولاد العم بالألفاظ على مرأى ومسمع المارة، سرعان ما تطور إلى مشاجرة تدخل خلالها أشقاء كل منهما، ليختلس صاحب الـ23 سنة لحظات صعد فيها درجات السلم وصولا إلى مطبخ منزله، استل سكينا، وهمَّ للفتك بنجل عمه "ميدو" فسدد له طعنة نافذة في الصدر أردته قتيلا في الحال.
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