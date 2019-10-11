«المالية» تصدر بيانا جديدا بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٥ ص

وزير المالية

أعلنت وزارة المالية استمرارها في متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي بدأ تنفيذه طبقا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضي، بمختلف الجهات الإدارية؛ وذلك حفاظا على حقوق العاملين. وذكرت وزارة المالية في بيان اليوم، أنها مستعدة لتعزيز المخصصات المالية لأي جهة موازنية إذا لم تكن كافية للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وأهابت برؤساء الجهات الإدارية، اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسئولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو المقبل.

وأشارت إلى أنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو الماضي، ولكنه تبين أن بعض الجهات الإدارية تقاعست في تنفيذ هذا القرار، مما استدعى إصدار تعليمات جديدة مشددة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإنذار المتقاعسين أو الممتنعين بالمساءلة القانونية.وأوضحت الوزارة أنه في إطار حرصها على تنفيذ قرار رئيس