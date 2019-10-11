كواليس إحباط صفقة الـ3 ملايين جنيه و500 طربة حشيش

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص

حشيش

عيون مصر الساهرة لا تكل ولا تمل من مراقبة الحالة الأمنية بشتى أنحاء البلاد، حيث يبذل رجال الشرطة قصارى جهدهم لتحقيق الوجود الشرطي الفعال في الشارع المصري، وفرض هيبة الدولة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، والعمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين في المواد المخدرة، لما لها من خطورة بالغة على المجتمع، خاصة الشباب، إذ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي يضم 3 متهمين يقيمون بالوراق، تخصصوا في الاتجار في مخدر الحشيش.

العناصر الإجرامية الثلاثة يروجون المخدر على عملائهم بنطاق محافظة الجيزة، وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بمحطة رسوم محور روض الفرج بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، وبحوزتهم 500

العناصر الإجرامية الثلاثة يروجون المخدر على عملائهم بنطاق محافظة الجيزة، وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بمحطة رسوم محور روض الفرج بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، وبحوزتهم 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلوجراما، ومبلغ مالي 40 ألفا و200 جنيه و5 هواتف محمولة.



بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمضبوطات، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بنحو 3 ملايين جنيه.



جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.





