جريمة

كواليس إحباط صفقة الـ3 ملايين جنيه و500 طربة حشيش

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص
حشيش
حشيش
عيون مصر الساهرة لا تكل ولا تمل من مراقبة الحالة الأمنية بشتى أنحاء البلاد، حيث يبذل رجال الشرطة قصارى جهدهم لتحقيق الوجود الشرطي الفعال في الشارع المصري، وفرض هيبة الدولة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، والعمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين في المواد المخدرة، لما لها من خطورة بالغة على المجتمع، خاصة الشباب، إذ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي يضم 3 متهمين يقيمون بالوراق، تخصصوا في الاتجار في مخدر الحشيش.
العناصر الإجرامية الثلاثة يروجون المخدر على عملائهم بنطاق محافظة الجيزة، وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بمحطة رسوم محور روض الفرج بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، وبحوزتهم 500
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قوات-الشرطة (2)

كلمة السر بلقاس.. سقوط 3 تجار مخدرات بينهم سيدتان

حملة تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا فى الاتجار في المواد المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائهم بمحافظة الدقهلية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
مصنع-اجهزة-كهربائية-مغشوشة (7)

مباحث التموين تحبط ترويج 3756 جهازا كهربائيا مغشوشا

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مراقبة أسواق التصنيع، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم الغش التجارى وتشديد الرقابة الأمنية للتصدى للممارسات التجارية غير المشروعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء سليم، قيام صاحب شركة للصناعات الإلكترونية بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة الوراق، بتصنيع وإنتاج أجهزة كهربائية (تليفزيونات – غسالات – شاشات) من خامات ومستلزمات رديئة ومجهولة المصدر.
جثه -علي-الطريق (2)

حجر وعصا وجثة.. لعنة المال تنهي حياة مقاول بالقطامية

يوم عمل شاق تمنى مهندس برمجة أن ينتهي بسلام ويعود للمنزل لتناول وجبة العشاء مع والده الستيني، والخلود إلى النوم لأخذ قسط من الراحة، إلا أن اتصالا هاتفيا غير متوقع تبددت معه أحلامه البسيطة، جاء الاتصال بخبر صادم، لعله الأصعب في حياة صاحب الـ27 ربيعا، إذ أخبره أحد العمال من طرف والده المقاول بوفاته بسبب نشوب مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، لم يستوعب الشاب ما تلقفته أذناه للتو، فتسمر في موضعه فاقدا القدرة على الحركة بشكل مؤقت، إلا أنه أيقن حقيقة الأمر لدى وصوله إلى المستشفى.
المحكم-الدستورية-العليا (1)

«الدستورية العليا» تحتفل باليوبيل الذهبي الإثنين

تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، احتفالية بمناسبة اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري ومرور 50 عاما على إنشاء المحكمة، يوم الإثنين المقبل، ودعت المحكمة وسائل الإعلام المختلفة لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالاحتفالية، وصرح المستشار بولس فهمي إسكندر، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث باسمها، بأنه من المقرر عقد مؤتمر صحفى للاحتفالية يوم 14 أكتوبر الجارى، على أن ترسل وسائل الإعلام إلى المحكمة عبر الفاكس أسماء من سيقومون بالتغطية الصحفية والإعلامية فى موعد غايته غدًا السبت.
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قوات-الشرطة (3)

حشيش وهيروين.. القبض على 9 تجار للمخدرات بـ5 محافظات

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأمن العام، والأمن المركزي، والإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة ومديريات أمن: «الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة» من ضبط 9 من العناصر الإجرامية التي تتاجر بالمواد المخدرة وبحوزتهم 150 طربة لمخدر الحشيش و1,100 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وكيلو جرام لمخدر الكوكايين، و15 ألف قرص مخدر، وسلاح ناري، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وثلاث سيارات بنطاق الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

سقوط 51 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة مداهمات عدة لبؤر إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
انقلاب ميكروباص

«المصابون على الرصيف» انقلاب ميكروباص بكورنيش الوراق

حالة من الزحام المروري سجلتها كاميرات المراقبة بطريق كورنيش النيل بنطاق مركز الوراق شمال محافظة الجيزة، مساء اليوم السبت؛ أثر حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالقرب من وزارة الري؛ مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم قائد السيارة و4 ركاب، تراوحت إصاباتهم ما بين متوسطة لخطيرة، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى معهد ناصر، وانتقلت إلى مكان الحادث قيادات القطاع الميدانية تنسيقا مع رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد مدير أمن الجيزة للمرور.
الشرطة‎تامين- (5)

أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب بقيمة 4 ملايين جنيه

جهود متواصلة على مدار الساعة يقدمها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع - تبغ خام - مواد غذائية - هواتف محمول - حديد خردة - شاشات عرض مفككة - بطاريات).
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