قوات الاحتلال تقتحم مقر مؤسسة لجان العمل الصحي برام الله

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص

قوات الاحتلال

اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي، في منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة بمحافظة رام الله، وذلك بعد تحطيم أبوابه الخارجية. وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال حطموا الأبواب والأقفال بالمطارق الثقيلة قبل الدخول للمكاتب داخل المبنى، وحطموا مكاتب داخلية بالمؤسسة وألقوا بالملفات. واستنكرت مؤسسة لجان العمل الصحي في بيان اليوم، اقتحام مقرها الرئيس والعبث بمحتوياته وتعريض حياة سكان المبنى للخطر، لاسيما بعد المواجهات التي شهدها المكان مع الشبان الفلسطينيين، وقيام جنود الاحتلال باستخدام قنابل الغاز السام.

ودعت العمل الصحي المؤسسات الحقوقية والصحية والإعلامية المحلية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة.وقالت لجان العمل الصحي" إن تخريب واقتحام مقرها مخالفة واضحة وصريحة لنصوص القانون الدولي، والاتفاقات الدولية التي تكفل حماية المؤسسات الصحية تحت الاحتلال".وأضافت، أن الحملة