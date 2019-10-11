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قوات الاحتلال تقتحم مقر مؤسسة لجان العمل الصحي برام الله

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي، في منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة بمحافظة رام الله، وذلك بعد تحطيم أبوابه الخارجية. وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال حطموا الأبواب والأقفال بالمطارق الثقيلة قبل الدخول للمكاتب داخل المبنى، وحطموا مكاتب داخلية بالمؤسسة وألقوا بالملفات. واستنكرت مؤسسة لجان العمل الصحي في بيان اليوم، اقتحام مقرها الرئيس والعبث بمحتوياته وتعريض حياة سكان المبنى للخطر، لاسيما بعد المواجهات التي شهدها المكان مع الشبان الفلسطينيين، وقيام جنود الاحتلال باستخدام قنابل الغاز السام.
ودعت العمل الصحي المؤسسات الحقوقية والصحية والإعلامية المحلية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة.وقالت لجان العمل الصحي" إن تخريب واقتحام مقرها مخالفة واضحة وصريحة لنصوص القانون الدولي، والاتفاقات الدولية التي تكفل حماية المؤسسات الصحية تحت الاحتلال".وأضافت، أن الحملة
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عبدالله حمدوك

السودان: تعيين امرأة رئيسة للقضاء يؤكد التزامنا بالتغيير الشامل

قال رئيس الوزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن تعيين امرأة على رأس السلطة القضائية كأول امراة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان، يأتي تأكيدا لالتزامنا تجاه تحقيق التغيير الشامل . وكان مجلس السيادة في السودان أعلن تسمية القاضية نعمات عبد الله، رئيسا لسلطة القضاء، والقاضي السابق تاج السر الحبر، نائبا عاما. وأكد حمدوك - في تعليق اليوم الجمعة على هذا القرار، أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة في السودان، مضيفا: "لا شك أننا دائما ننظر إلى المستقبل وكلنا أمل لتصبح شعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية سلام وعدالة) واقعا نعيشه في بلادنا العظيمة".
انتخابات تونس

حركة «تحيا تونس» تقرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة

أفاد عضو المجلس الوطني لحركة "تحيا تونس"، محمد الصافي الجلالى، بأن المجلس الوطني للحزب قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، والاصطفاف في المعارضة. وقال الجلالي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، إن المجلس يدعو الأطراف الفائزة في الانتخابات التشريعية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد "رئيس حركة "تحيا تونس" أعرب خلال حضوره المجلس الوطني، الذي انعقد مساء أمس، عن استعداده لعملية تسليم السلطة.
استهداف ناقلات نفط

انفجار بناقلة إيرانية بالبحر الأحمر يتسبب في تسرب نفطي

وقع انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مما أسفر عن اندلاع حريق على متنها وتسرب كميات من النفط. ووفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، فإن الانفجار أوقع أضرارا لحقت بالخزانين الرئيسيين للسفينة، مما أدى إلى تسرب النفط المخزون فيهما إلى البحر الأحمر. يشار إلى أن الخبراء الفنيين المتواجدين على متن الناقلة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار. أعلنت إيران، السيطرة على تسرب نفطي، بعد انفجار في ناقلة تابعة لها في البحر الأحمر، فيما تراجعت بعدها وقالت إنه لا يوجد حريق على ناقلتها في وسط البحر الأحمر، "بحسب "العربية".
السودان

لأول مرة.. سيدة تتولى رئاسة القضاء في السودان

أعلن مجلس السيادة في السودان، ظهر اليوم الخميس، تعيين القاضية نعمات عبد الله رئيسا لسلطة القضاء، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان. وذكر مجلس السيادة، في بيان له، اليوم، أنه تمت تسمية نعمات عبد الله رئيسا للقضاء، والقاضي السابق تاج السر الحبر، نائبا عاما. وجاءت تسمية رئيس القضاء والنائب العام في السودان، بعد اعتماد اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء - قبل أيام - نسخة من الوثيقة الدستورية، تمنح مجلس السيادة الحق في تسمية المنصبين.
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قوات-الاحتلال-في فلسطين

بينهم أطفال ونساء.. إصابة 20 فلسطينيا بالضفة الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم السبت، بينهم أطفال ونساء، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية، إذ قالت مصادر طبية، إن عدد المصابين بالغاز تجاوز الـ20 مصابا وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، لافتة إلى أن منزلا مملوكا لمواطن يدعى محمد مطر، تعرض لحريق نتيجة إلقاء جنود الاحتلال قنابل الغاز مباشرة بداخله، مضيفه أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى المنزل، والسيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق الثاني، والذي أتى على جزء من محتويات المنزل.
غزة (2)

5 قتلى و600 معتقل.. ضحايا الاحتلال الإسرائيلي خلال سبتمبر

قال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت خمسة مواطنين، واعتقلت 600 آخرين، وهدمت 57 بيتا ومنشأة، خلال شهر سبتمبر المنصرم. وأوضح المركز في تقريره الشهري حول ابرز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، أن من بين الشهداء الخمسة، ثلاثة من قطاع غزة أثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية، من بينهم طفلان، فيما استشهدت نايفة محمد علي كعابنة (50 عاما) نتيجة إعدامها ميدانياً على حاجز قلنديا شمال القدس، فيما استشهد الاسير بسام السايح (46) عاماً، من مدينة نابلس نتيجة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد الاسرى الشهداء منذ بداية العام إلى ثلاثة شهداء.
قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

قوات الاحتلال تُطلق النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي النار، اليوم الأحد، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة. وقالت لجان الصيادين الفلسطينيين إن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب المراكب على بُعد ثلاثة أميال مقابل بحر بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات متواصلة على الصيادين الفلسطينيين تشمل إطلاق النار والاعتقال ومصادرة القوارب والمعدات، ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة، أبرزها الممارسات الإسرائيلية المستمرة التي تتمثل في إطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة، فتتراجع عن المساحات التي سمحت بها.
مجندات-في-الجيش الاسرائيلي

الاحتلال يقتحم رام الله.. ومواجهات مع فلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع فلسطينيين وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، اقتحم رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست ورئيس جهاز الشاباك السابق "آفي ديختر"، اليوم، المسجد الأقصى، بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد شهود عيان بأن ديختر اقتحم المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، خلال فترة الاقتحامات الصباحية.
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