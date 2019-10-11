انفجار بناقلة إيرانية بالبحر الأحمر يتسبب في تسرب نفطي

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م

ناقلة نفط - أرشيفية

وقع انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مما أسفر عن اندلاع حريق على متنها وتسرب كميات من النفط. ووفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، فإن الانفجار أوقع أضرارا لحقت بالخزانين الرئيسيين للسفينة، مما أدى إلى تسرب النفط المخزون فيهما إلى البحر الأحمر. يشار إلى أن الخبراء الفنيين المتواجدين على متن الناقلة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار. أعلنت إيران، السيطرة على تسرب نفطي، بعد انفجار في ناقلة تابعة لها في البحر الأحمر، فيما تراجعت بعدها وقالت إنه لا يوجد حريق على ناقلتها في وسط البحر الأحمر، "بحسب "العربية".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن انفجارا وقع في ناقلة نفطية إيرانية، ونقلت عن مصادر - لم تنشر أسماءها - القولَ إن الانفجار في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط أدى لاندلاع حريق على متنها.إلا أن وكالة الأنباء الإيرانية قالت فيما بعد إن الانفجار في ناقلة النفط "سابيتي"