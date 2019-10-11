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انفجار بناقلة إيرانية بالبحر الأحمر يتسبب في تسرب نفطي

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م
ناقلة نفط - أرشيفية
ناقلة نفط - أرشيفية
وقع انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مما أسفر عن اندلاع حريق على متنها وتسرب كميات من النفط. ووفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، فإن الانفجار أوقع أضرارا لحقت بالخزانين الرئيسيين للسفينة، مما أدى إلى تسرب النفط المخزون فيهما إلى البحر الأحمر. يشار إلى أن الخبراء الفنيين المتواجدين على متن الناقلة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار. أعلنت إيران، السيطرة على تسرب نفطي، بعد انفجار في ناقلة تابعة لها في البحر الأحمر، فيما تراجعت بعدها وقالت إنه لا يوجد حريق على ناقلتها في وسط البحر الأحمر، "بحسب "العربية".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن انفجارا وقع في ناقلة نفطية إيرانية، ونقلت عن مصادر - لم تنشر أسماءها - القولَ إن الانفجار في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط أدى لاندلاع حريق على متنها.إلا أن وكالة الأنباء الإيرانية قالت فيما بعد إن الانفجار في ناقلة النفط "سابيتي"
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عبدالله حمدوك

السودان: تعيين امرأة رئيسة للقضاء يؤكد التزامنا بالتغيير الشامل

قال رئيس الوزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن تعيين امرأة على رأس السلطة القضائية كأول امراة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان، يأتي تأكيدا لالتزامنا تجاه تحقيق التغيير الشامل . وكان مجلس السيادة في السودان أعلن تسمية القاضية نعمات عبد الله، رئيسا لسلطة القضاء، والقاضي السابق تاج السر الحبر، نائبا عاما. وأكد حمدوك - في تعليق اليوم الجمعة على هذا القرار، أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة في السودان، مضيفا: "لا شك أننا دائما ننظر إلى المستقبل وكلنا أمل لتصبح شعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية سلام وعدالة) واقعا نعيشه في بلادنا العظيمة".
انتخابات تونس

حركة «تحيا تونس» تقرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة

أفاد عضو المجلس الوطني لحركة "تحيا تونس"، محمد الصافي الجلالى، بأن المجلس الوطني للحزب قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، والاصطفاف في المعارضة. وقال الجلالي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، إن المجلس يدعو الأطراف الفائزة في الانتخابات التشريعية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد "رئيس حركة "تحيا تونس" أعرب خلال حضوره المجلس الوطني، الذي انعقد مساء أمس، عن استعداده لعملية تسليم السلطة.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تقتحم مقر مؤسسة لجان العمل الصحي برام الله

اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي، في منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة بمحافظة رام الله، وذلك بعد تحطيم أبوابه الخارجية. وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال حطموا الأبواب والأقفال بالمطارق الثقيلة قبل الدخول للمكاتب داخل المبنى، وحطموا مكاتب داخلية بالمؤسسة وألقوا بالملفات. واستنكرت مؤسسة لجان العمل الصحي في بيان اليوم، اقتحام مقرها الرئيس والعبث بمحتوياته وتعريض حياة سكان المبنى للخطر، لاسيما بعد المواجهات التي شهدها المكان مع الشبان الفلسطينيين، وقيام جنود الاحتلال باستخدام قنابل الغاز السام.
السودان

لأول مرة.. سيدة تتولى رئاسة القضاء في السودان

أعلن مجلس السيادة في السودان، ظهر اليوم الخميس، تعيين القاضية نعمات عبد الله رئيسا لسلطة القضاء، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان. وذكر مجلس السيادة، في بيان له، اليوم، أنه تمت تسمية نعمات عبد الله رئيسا للقضاء، والقاضي السابق تاج السر الحبر، نائبا عاما. وجاءت تسمية رئيس القضاء والنائب العام في السودان، بعد اعتماد اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء - قبل أيام - نسخة من الوثيقة الدستورية، تمنح مجلس السيادة الحق في تسمية المنصبين.
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ترامب (1)

حادث أرامكو كشف عيوب سياسة ترامب في الشرق الأوسط

بدا من الواضح أن حالة التردد والازدواجية السياسية، لا تزال تسيطر على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتحديد تجاه التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي بدوره يرسم معالم التخبط في الإدارة الأمريكية. الرئيس الأمريكي وضع نفسه في موقف سياسي مزدوج الأفكار والرؤية بشأن إيران، بدا من الصعب الخروج منه، وهو الأمر الذي وصفه بعض الخبراء بأنه مأزق يصبح أكثر صعوبة مع كل جولة من التصعيد مع طهران، بما ينذر بخطر شديد في المنطقة.
دونالد ترامب

ترامب عن تورط إيران في هجمات «أرامكو»: جاهزون للحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن ما يبدو في الوقت الحالي، هو أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت المنشآت النفطية بالسعودية وتحديدا شركة "أرامكو"، مضيفا قبل لقائه مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن "لا نريد حربا مع إيران، لكن الولايات المتحدة أكثر استعدادا للحرب من أي دولة أخرى"، مشيرا إلى أنه لا ينظر في الوقت الحالي في أي خيارات، مشددًا على أن بلاده لا تزال ترغب في التأكد من هُوية مرتكبي الهجمات الأخيرة، وأكد أن واشنطن ستقدم المساعدة "بكل تأكيد" إلى المملكة العربية السعودية، إزاء هذه التوترات المتصاعدة.
محمد-بن-سلمان

محمد بن سلمان: إيران لا تهدد السعودية فقط بل العالم كله

تلقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيًا مساء اليوم الإثنين من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وأكد وزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال وفقًا لقناة "العربية" الفضائية، دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة، وأشاد بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.
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إيران: مستعدون لإنهاء الأزمة في اليمن

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، استعداد بلاده للتعاون مع الأمم المتحدة لإرساء السلام في اليمن، المستمر منذ 4 سنوات. وأشار ربيعي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، في طهران، إلى مبادرة طهران ذات النقاط الأربع منذ بداية الأزمة في هذا البلد، وفقا لوكالة "فارس". ونوه بأن أحداثا مهمة وقعت خلال الأيام الماضية كانت اليمن أهمها، بينما أطلق ذوو النيات الخبيثة في المنطقة تهما لا أساس لها من أجل تأجيج الخلافات والسعي لزعزعة الثقة بين بلدان الجوار حيث لوحظت خطوات تخريبية خلال الأيام الماضية عقب حادثة شركة أرامكو في السعودية.
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