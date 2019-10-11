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بوتين: نشر الصواريخ الأمريكية في دول آسيا يثير قلق روسيا

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
بوتين
بوتين
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن نشر واشنطن صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في دول آسيا يثير قلق موسكو لقدرة هذه الصواريخ على بلوغ الأراضي الروسية، ما يستدعي ردودا بالمثل. وقال بوتين، في اجتماع رؤساء رابطة الدول المستقلة المنعقد في عشق آباد، وفقا لقناة "روسيا اليوم": "لقد انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وبعد ثلاثة أشهر اختبرت الصاروخ، هذا ليس جيدا على الإطلاق مع الأخذ في الاعتبار أن المسؤولين في البنتاجون أعلنوا بالفعل أنهم يعتزمون نشر هذه الأسلحة في آسيا وأنهم يتفاوضون مع اليابان وجنوب كوريا بشأن ذلك".
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه سيتم البحث عن المكان الذي سينشرون فيه هذه الصواريخ بالضبط، لكن في مختلف الأوضاع، بإمكان هذه الصواريخ أن تصل إلى الأراضي الروسية. وحذر بوتين مرارًا الولايات المتحدة من أن بلاده ستتخذ إجراءات مناسبة حال إقدام الحكومة الأمريكية على تصميم ونشر مثل هذه الصواريخ في أراضي دول العالم،
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إصابة 4 أشخاص في حادث طعن خارج مركز تجاري ببريطانيا

أكدت شرطة مانشستر، اليوم الجمعة، وقوع حادثة طعن خارج مركز "أكرينجتون آرندايل" التجاري الذي يقع وسط مدينة "مانشستر" الإنجليزية؛ ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن خدمات الإسعاف وصلت إلى موقع الحادثة، وأنه يتم الآن إسعاف المصابين، مؤكدة أن لقطات من موقع الحادثة أظهرت توجيه ضابط شرطة مسدسه نحو رجل منبطح على الأرض.
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الناتو: العملية العسكرية التركية في سوريا قد تؤدي لكارثة إنسانية

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في سوريا قد تؤدي إلى كارثة إنسانية. وقال ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، "أعربت عن مخاوفي الجدّية بشأن هذه العملية الجارية وخطر تسببها بزعزعة الاستقرار بشكل إضافي في المنطقة". وشن الجيش التركي، الأربعاء الماضي، عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية شمال شرقي سوريا، أعقبها إدانات دولية وتهديدات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي.
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هل ينقذ الأوروبيون الأكراد من أطماع الغزو التركي؟

بات من الواضح أن رهان الأكراد الرئيسي لإيقاف هجمات تركيا العسكرية على مواقع شمال شرق سوريا، سيكون خلال الفترة المقبلة على الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن تضاءل دور واشنطن عسكريا في هذا الملف خلال اليومين الماضيين. ووجد قادة وزعماء الأكراد، أن الاتحاد الأوروبي قد يستطيع أن يتخذ موقفًا سياسيا من شأنه التأثير على القرار التركي، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، بما قد يجبر الرئيس رجب طيب أردوغان على العدول عن الاستمرار في المواجهة العسكرية الحالية.
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نبع السلام.. أردوغان يستغل اللاجئين للضغط على أوروبا

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصمم على تحقيق أهدافه من العملية العسكرية التي يقودها الجيش التركي على مناطق شمال سوريا بأي ثمن ممكن، حتى وإن كان ذلك عن طريق اللعب بورقة اللاجئين السوريين في بلاده، التي استغلها أكثر من مرة لابتزاز أوروبا، حيث هدد الرئيس التركي، اليوم الخميس، بإرسال "ملايين" من اللاجئين السوريين إلى أوروبا ردا على الانتقادات التي وجهتها دول الاتحاد الأوروبي لهجومه العسكري على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، التي بدأت أمس الأربعاء.
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السموات المفتوحة.. ترامب يهدد بالانسحاب من المعاهدة

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير من عام 2017، وهو ينسحب من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الولايات المتحدة في السابق، وذلك بدايةً من اتفاق باريس للمناخ، مرورا بالاتفاق النووي الإيراني، وصولا إلى معاهدة القوى النووية متوسطة المدى. ومن المتوقع أن تعلن إدارة ترامب قريبا عن عزمها الخروج من معاهدة "الأجواء المفتوحة"، كما أخبر مسؤول أمريكي شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وهي خطوة أثارت بالفعل إدانة الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس.
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البداية بالصواريخ.. روسيا والصين تؤسسان لتحالف عسكري

على مدى سنوات طويلة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على ألا يسفر التحالف السياسي بين الصين وروسيا عن أي تعاون عسكري قد يهدد التفوق الأمريكي على مستوى العالم، لا سيما أن كلا البلدين لديه القدرات الاقتصادية المؤهلة لتحقيق تعاون مثمر، سواء على المستوى العسكري أو التقني. وبدت كل من روسيا والصين على دراية كاملة بمخاوف الولايات المتحدة، وهو ما ظهر في صورة تقارب واضح بين البلدين على المستوى العسكري، الأمر الذي قد تظهر ثماره خلال السنوات القليلة المقبلة.
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بوتين: ندين الهجوم على «أرامكو» وضد توجيه التهم لإيران

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هبوط اضطراري لطائرة

هبوط اضطراري لطائرة أسترالية بعد انفجار أحد إطاراتها

اضطرت طائرة ركاب أسترالية إلى العودة إلى مطار الإقلاع بعد حدوث انفجار لأحد إطاراتها في الجو وذلك أثناء رحلة داخلية. وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الليلة أن الطائرة التابعة لشركة "كانتاس" الأسترالية - كانت في طريقها من برسبن إلى شرق أستراليا عندما انفجر الإطار وأدى إلى حدوث تلفيات في أحد الأجنحة، مما دفع قائدها إلى الطيران في الجو لمدة ساعة ونصف للتخلص من الوقود، ثم الهبوط في مطار برسبن.
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