بوتين: نشر الصواريخ الأمريكية في دول آسيا يثير قلق روسيا

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن نشر واشنطن صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في دول آسيا يثير قلق موسكو لقدرة هذه الصواريخ على بلوغ الأراضي الروسية، ما يستدعي ردودا بالمثل. وقال بوتين، في اجتماع رؤساء رابطة الدول المستقلة المنعقد في عشق آباد، وفقا لقناة "روسيا اليوم": "لقد انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وبعد ثلاثة أشهر اختبرت الصاروخ، هذا ليس جيدا على الإطلاق مع الأخذ في الاعتبار أن المسؤولين في البنتاجون أعلنوا بالفعل أنهم يعتزمون نشر هذه الأسلحة في آسيا وأنهم يتفاوضون مع اليابان وجنوب كوريا بشأن ذلك".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه سيتم البحث عن المكان الذي سينشرون فيه هذه الصواريخ بالضبط، لكن في مختلف الأوضاع، بإمكان هذه الصواريخ أن تصل إلى الأراضي الروسية. وحذر بوتين مرارًا الولايات المتحدة من أن بلاده ستتخذ إجراءات مناسبة حال إقدام الحكومة الأمريكية على تصميم ونشر مثل هذه الصواريخ في أراضي دول العالم،